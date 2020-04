AK sieht Missbrauch bei Kurzarbeit - Kontrollen angeordnet

Wien - Das Instrument der Kurzarbeit soll in der Corona-Krise Unternehmen entlasten und Arbeitsplätze retten. Allerdings dürften einige Firmen das System missbrauchen. Die Arbeiterkammer (AK) berichtete am Freitag von Arbeitnehmern, die trotz Kurzarbeit voll arbeiten müssten. Auch bei der Finanzpolizei gab es Anzeigen, teilte Finanzminister Gernot Blümel mit. Er ordnete Schwerpunktkontrollen an.

Laut Stichprobentest knapp 30.000 Corona-Fälle in Österreich vermutet

Wien - Das Ergebnis des von der Regierung beauftragten Stichprobentests liegt vor: In Österreich gab es Anfang April zusätzlich zu den Erkrankten in Spitälern zwischen 10.200 und 67.400 mit dem Coroanvirus SARS-Cov-2 Infizierte. Der wahrscheinlichste Wert liegt bei 28.500 Infizierten, was 0,33 Prozent der Bevölkerung entspricht. Das ergab die repräsentative Stichprobenuntersuchung von 1.544 Österreichern, wie Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Freitag bekannt gab. Mit den Tests wollte man überprüfen, wie groß die Dunkelziffer bei den Corona-Infektionen ist.

Leichter Rückgang bei Spitalsbettenbelegung erwartet

Wien - Österreich bewegt sich in der Corona-Krise bei der erwarteten Auslastung der Spitalskapazitäten "auf der sicheren Seite". Das betonte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Karfreitag. Demnach gehen die Prognosemodelle für nächste Woche von einem leichten Rückgang bei den belegten Betten aus. Erfreulich sei auch, dass der effektive Reproduktionsfaktor mittlerweile bei unter 1 liege. Diese Zahl gibt an, wie viele Mitmenschen eine mit dem Coronavirus infizierte Person derzeit ansteckt.

Handel verliert monatlich bis zu 3 Mrd. Euro Umsatz

Wien - Die Geschäftsschließungen infolge der Coronavirus-Epidemie setzen sämtlichen Betrieben immens zu. Allein der Handel verliert täglich Umsätze zwischen 79 und 113 Mio. Euro brutto, wie die Beratungsgesellschaft Standort + Markt gemeinsam mit der Linzer Johannes Kepler Universität in einer Studie errechnete. Pro Monat sind das - bei 26 Öffnungstagen - 2 bis 2,9 Mrd. Euro. Der gesamte stationäre Einzelhandel verliert der Untersuchung zufolge pro "Shutdown"-Tag zumindest 46,4 Prozent seines täglichen Umsatzes.

Nächster EU-Sondergipfel zu Corona-Hilfen am 23. April

Brüssel/Wien/EU-weit - EU-Ratspräsident Charles Michel hat für den 23. April einen Video-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs einberufen, um das von den Finanzministern vereinbarte Rettungspaket in der Corona-Krise voranzubringen. Dies teilte Michel am Freitag mit. Die Vereinbarung der Eurogruppe vom Donnerstagabend sei ein "entscheidender Durchbruch". Die EU müsse nun die Grundlage für eine "robuste wirtschaftliche Erholung" nach der Krise schaffen, forderte Michel.

Traurige Ostern in Italien, Schlangen vor Geschäften

Rom - Italien bereitet sich auf ein trauriges Osterfest unter Heimquarantäne vor. Wegen der strikten Ausgangssperre und der Schließung der Supermärkte am Ostersonntag und -montag bildeten sich in mehreren italienischen Großstädten Schlangen vor den Geschäften. Mit Mundschutz und Handschuhen ausgestattet warteten Dutzende Menschen zum Teil zwei Stunden auf den Zugang zum Supermarkt. Lediglich Apotheken und Trafiken bleiben über die Feiertage offen.

Karfreitagsriten in Rom und Jerusalem wegen Corona gestutzt

Jerusalem - Wegen der Corona-Krise sind die Karfreitagszeremonien in Rom und Jerusalem auf ein Minimum beschränkt worden. Papst Franziskus muss alle Riten anlässlich des Todes von Jesus und der Auferstehung an Ostern ohne die sonst üblichen Pilgermassen begehen. Die traditionelle Kreuzweg-Prozession wurde wegen der Pandemie vom Kolosseum auf den abgesperrten Petersplatz verlegt. Die Prozession in Jerusalem bestritten nur vier Franziskaner. Pilger waren nicht zugelassen.

Österreicher geben im Schnitt 40 Euro für Ostergeschenke aus

Wien - Die Corona-Krise wirkt sich auch auf das Kaufverhalten der Österreicher rund um Ostern aus. Laut einer Umfrage des Handelsverbands und des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Mindtake werden heuer im Schnitt 40 Euro für Ostergeschenke und Dekoration ausgegeben, das sind 25 Euro weniger als im Vorjahr. Ein Drittel verzichtet diesmal gänzlich auf Geschenke, 2019 waren es nur 17 Prozent gewesen. In der Rangliste der beliebtesten Geschenke liegen Süßigkeiten (38 Prozent) vor gefärbten Eiern (28) und Spielwaren (17).

(Schluss) cg