Laut Stichprobentest knapp 30.000 Corona-Fälle in Österreich vermutet

Wien - Das Ergebnis des von der Regierung beauftragten Stichprobentests liegt vor: In Österreich gab es Anfang April zusätzlich zu den Erkrankten in Spitälern zwischen 10.200 und 67.400 mit dem Coroanvirus SARS-Cov-2 Infizierte. Der wahrscheinlichste Wert liegt bei 28.500 Infizierten, was 0,33 Prozent der Bevölkerung entspricht. Das ergab die repräsentative Stichprobenuntersuchung von 1.544 Österreichern, wie Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Freitag bekannt gab. Mit den Tests wollte man überprüfen, wie groß die Dunkelziffer bei den Corona-Infektionen ist.

AK sieht Missbrauch bei Kurzarbeit - Kontrollen angeordnet

Wien - Das Instrument der Kurzarbeit soll in der Corona-Krise Unternehmen entlasten und Arbeitsplätze retten. Allerdings dürften einige Firmen das System missbrauchen. Die Arbeiterkammer (AK) berichtete am Freitag von Arbeitnehmern, die trotz Kurzarbeit voll arbeiten müssten. Auch bei der Finanzpolizei gab es Anzeigen, teilte Finanzminister Gernot Blümel mit. Er ordnete Schwerpunktkontrollen an.

Quarantäne über Paznaun und St. Anton bis 26. April

Ischgl/St. Anton am Arlberg - Die Orte im Tiroler Paznauntal sowie St. Anton am Arlberg bleiben wegen des Coronavirus bis zum 26. April komplett isoliert. Die entsprechenden Verordnungen seien verlängert worden, teilte LH Günther Platter (ÖVP) am Freitag mit. Der Grund dafür seien flächendeckende Testungen, wonach bis zu 19 Prozent der in diesen Gemeinden Lebenden mit dem Virus infiziert sind. Platter bat die dortige Bevölkerung um Verständnis. Eine Entscheidung über die Quarantäne über Sölden soll in den kommenden Tagen fallen.

Leichter Rückgang bei Spitalsbettenbelegung erwartet

Wien - Österreich bewegt sich in der Corona-Krise bei der erwarteten Auslastung der Spitalskapazitäten "auf der sicheren Seite". Das betonte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Karfreitag. Demnach gehen die Prognosemodelle für nächste Woche von einem leichten Rückgang bei den belegten Betten aus. Erfreulich sei auch, dass der effektive Reproduktionsfaktor mittlerweile bei unter 1 liege. Diese Zahl gibt an, wie viele Mitmenschen eine mit dem Coronavirus infizierte Person derzeit ansteckt.

Nächster EU-Sondergipfel zu Corona-Hilfen am 23. April

Brüssel/Wien/EU-weit - EU-Ratspräsident Charles Michel hat für den 23. April einen Video-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs einberufen, um das von den Finanzministern vereinbarte Rettungspaket in der Corona-Krise voranzubringen. Dies teilte Michel am Freitag mit. Die Vereinbarung der Eurogruppe vom Donnerstagabend sei ein "entscheidender Durchbruch". Die EU müsse nun die Grundlage für eine "robuste wirtschaftliche Erholung" nach der Krise schaffen, forderte Michel.

Südkorea meldete erneuten Ausbruch bei 91 Geheilten

Seoul - In Südkorea ist nach Angaben von Behörden bei 91 von einer Coronavirus-Infektion genesenen Menschen die Krankheit Covid-19 erneut ausgebrochen. Der Direktor des Koreanischen Zentrums für Krankheitsbekämpfung KCDC, Joeng Eun-kyeong, erklärte am Freitag, es sei eher wahrscheinlich, dass das Virus "reaktiviert" worden sei, als dass es sich um Neuinfektionen handle. Auch falsche Testergebnisse würden als Ursache erwogen, hieß es.

Karfreitagsriten in Rom und Jerusalem wegen Corona gestutzt

Jerusalem - Wegen der Corona-Krise sind die Karfreitagszeremonien in Rom und Jerusalem auf ein Minimum beschränkt worden. Papst Franziskus muss alle Riten anlässlich des Todes von Jesus und der Auferstehung an Ostern ohne die sonst üblichen Pilgermassen begehen. Die traditionelle Kreuzweg-Prozession wurde wegen der Pandemie vom Kolosseum auf den abgesperrten Petersplatz verlegt. Die Prozession in Jerusalem bestritten nur vier Franziskaner. Pilger waren nicht zugelassen.

