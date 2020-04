Weltweit mehr als 100.000 Coronavirus-Todesfälle

Paris - Weltweit sind inzwischen mehr als 100.000 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Das ergab eine Berechnung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben. Die meisten Opfer gab es demnach in Europa. Dort starben mehr als 70.000 Menschen. Laut AFP wurden in Italien 18.849 Corona-Tote gemeldet, in Spanien stieg demnach die Zahl der Toten bis Freitag auf 15.843 und in Frankreich auf 13.197. In den USA starben laut Daten der Universität Johns Hopkins knapp 18.700 Infizierte. Innerhalb von 24 Stunden starben dort erstmals mehr als 2.000 Menschen. In den von der Pandemie betroffenen Ländern wurden mehr als 1,6 Millionen Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die USA sind mit großem Abstand das Land mit den meisten bestätigten Coronavirus-Fällen weltweit. Dort sind inzwischen mehr als 500.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Österreichs Kampf gegen das Coronavirus geht in zweite Etappe

Wien/Österreich-weit - Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Österreich lag am Samstagmorgen (05.00 Uhr) bei 13.560 Personen. Nachdem der Anstieg an SARS-CoV-2-Infektionen in Österreich deutlich gedrückt werden konnte, hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die erste Etappe der Bekämpfung am Freitag für beendet erklärt. Was Österreich betrifft, werde "die zweite Etappe deutlich schwieriger", aber eine "gesicherte schrittweise Öffnung" des öffentlichen Lebens und deren Kontrolle sollen verhindern, dass die Covid-19-Erkrankungen wieder steigen, hieß es vor dem Osterwochenende. Die SORA-Studie, derzufolge es Anfang April zumindest drei Mal mehr Infektionen als behördlich bestätigte Fälle gegeben haben dürfte, habe die Linie der Bundesregierung bestätigt. So soll es zwischen 10.200 und 67.400 mit SARS-CoV-2 Infizierte gegeben haben, der wahrscheinlichste Wert lag bei 28.500 Infizierten.

Polizei kann ab Samstag Organstrafmandate ausstellen

Wien - Ab Samstag darf die Polizei bei Verstößen gegen gewisse Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auch Organmandate ausstellen. Das Gesundheitsministerium bestätigte einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "Kurier". Die dazugehörige Verordnung wurde am Freitag erlassen. Wer etwa Mund und Nase nicht mit Maske oder Schal bedeckt, dem droht in Zukunft eine Strafe von 25 Euro. Bei allen anderen Verstößen, wie etwa dem Nichteinhalten der Ausgangsbeschränkungen, sind 50 Euro fällig.

Quarantäne über Paznauntal und St. Anton bis 26. April

Ischgl/St. Anton am Arlberg - Die Orte im Tiroler Paznauntal sowie St. Anton am Arlberg bleiben wegen des Coronavirus bis zum 26. April komplett isoliert. Die entsprechenden Verordnungen seien verlängert worden, teilte LH Günther Platter (ÖVP) am Freitag mit. Der Grund dafür seien flächendeckende Testungen, wonach bis zu 19 Prozent der in diesen Gemeinden Lebenden mit dem Virus infiziert sind. Platter bat die dortige Bevölkerung um Verständnis. Eine Entscheidung über die Quarantäne über Sölden soll in den kommenden Tagen fallen.

Staat geht nun auch 100-prozentige Garantien für Notkredite ein

Wien - In der Corona-Krise sind dringend auch staatliche Garantien für Kredite nötig, die als bewährtes Instrument gelten, um rasch Liquidität für die Unternehmen zu schaffen. Seit gestern, Freitag, sind nun alle formalen Voraussetzungen für die Staatsgarantien erfüllt und die entsprechenden Informationen bei den Banken. Neu sind auch Haftungen für nicht "nur" bis zu 80 Prozent. Der Bund kann jetzt bei Kreditsummen zusätzlich auch Haftungen bis zu 90 Prozent übernehmen und bei Krediten bis zu einer halben Million Euro sind sogar 100 Prozent möglich, teilte das Finanzministerium von Gernot Blümel der APA mit.

Neuer Anlauf für Gesetzes-Schutz von Firmen gegen Auslands-Übernahmen

Wien - Länger ist schon von einem Gesetz die Rede gewesen, dass heimische Firmen vor ausländischen Übernahmen schützen soll. Geschützt werden sollen Unternehmen, die sich mit Künstlicher Intelligenz, Robotics, Wasser, Infrastruktur oder der Lebensmittelproduktion befassen. Das kündigte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) Freitagnacht in der "ZiB 2" an. "Gerade in dieser Phase, wo die Wirtschaft und die Unternehmen geschwächt sind, halte ich das für sehr, sehr wichtig", sagte Schramböck mit Blick auf die Corona-Krise. Schutz sei gegenüber China und gegenüber der USA nötig, so die Wirtschaftsministerin.

Ausgangsverbot übers Wochenende in 31 türkischen Städten

Istanbul - Die türkische Regierung hat wegen der Coronavirus-Krise für dieses Wochenende ein Ausgangsverbot in 31 Städten verhängt. Das beinhaltete auch die größte Stadt des Landes, die Millionenmetropole Istanbul, wie Provinz-Gouverneur Ali Yerlikaya am späten Freitagabend in einem Tweet bestätigte. Auch die Hauptstadt Ankara sowie die Großstädte Izmir und Antalya sind betroffen. Das Verbot gelte ab Mitternacht und bis Mitternacht in der Nacht auf Montag. Details zur Regelung waren zunächst unklar - und weil die Maßnahme erst knapp zwei Stunden vor Mitternacht (Ortszeit) verkündet wurde, setzten in Istanbul sofort Panikkäufe ein. Der Oppositionsbürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu, kritisierte die kurzfristig und karg kommunizierte Maßnahme. Die Stadtverwaltung sei nicht informiert gewesen.

Papst betete Kreuzweg auf fast menschenleerem Petersplatz

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Karfreitagabend den traditionellen Kreuzweg in Erinnerung an das Leiden Jesu gebetet. Wegen der Corona-Pandemie fand die Feier nicht am römischen Kolosseum, sondern auf dem nahezu menschenleeren Petersplatz statt. Seit 1964 zählte die Zeremonie bei dem antiken Amphitheater für Zehntausende Pilger und Besucher zu den stimmungsvollsten Momenten der römischen Osterfeierlichkeiten.

(Schluss) vib