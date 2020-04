32-Jähriger stach Frau in Wien in den Hals - Lebensgefahr

Wien - Ein 32-Jähriger hat in der Nacht auf den Karsamstag in Wien-Penzing einer Frau in den Hals gestochen und sie damit lebensgefährlich verletzt. Der Pole dürfte im Vollrausch gehandelt haben. Der Polizei zufolge dürfte der Mann von der deutlich älteren Frau vorübergehend aufgenommen worden sein. Er dürfte sich davor im Obdachlosenmilieu aufgehalten haben. Der 32-Jährige wurde festgenommen. Ansprechbar war er bisher nicht.

ÖBB schicken bis zu 10.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Wien - Dass die Österreichischen Bundesbahnen Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, war schon bekannt. Die Rede war von Tausenden. Nun berichtet das ORF-Radio, dass die Bahn bis zu rund 10.000 in Kurzarbeit schickt. Weiter angewendet wird der Sonntagsfahrplan. Für nun langsam zurückkehrende Pendler werden früh und abends etwas mehr Kapazitäten geschaffen.

Über 2.000 Corona-Tote in 24 Stunden in den USA

Washington - In den USA sind innerhalb von 24 Stunden erstmals mehr als 2.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Universität Johns Hopkins in Baltimore verzeichnete zwischen Donnerstag- und Freitagabend 2.108 Tote. Es ist die höchste Zahl an verzeichneten Toten binnen eines Tages in einem Land seit Beginn der globalen Pandemie. Die Zahl der Infektionen stieg auf über 500.000 an.

Ausgangsverbot übers Wochenende in 31 türkischen Städten

Istanbul - Die türkische Regierung hat wegen der Coronavirus-Krise für dieses Wochenende ein Ausgangsverbot in 31 Städten verhängt. Das beinhaltete auch die größte Stadt des Landes, die Millionenmetropole Istanbul. Einem Tweet des Innenministeriums zufolge sind auch die Hauptstadt Ankara sowie die Großstädte Izmir und Antalya betroffen. Weil die Maßnahme erst knapp zwei Stunden vor Mitternacht verkündet wurde, setzten in Istanbul sofort Panikkäufe ein.

Papst betete Kreuzweg auf fast menschenleerem Petersplatz

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Karfreitagabend den traditionellen Kreuzweg in Erinnerung an das Leiden Jesu gebetet. Wegen der Corona-Pandemie fand die Feier nicht am römischen Kolosseum, sondern auf dem nahezu menschenleeren Petersplatz statt. Die Texte für den diesjährigen Kreuzweg stammten von Insassen und Mitarbeitern der Haftanstalt "Due Palazzi" in Padua. Die Autoren, die anonym blieben, schilderten anhand der 14 Stationen Jesu von der Verurteilung bis zum Begräbnis ihre persönlichen Erfahrungen mit Schuld und Leiden.

Seisenbacher-Schuldspruch bestätigt

Wien - Am tiefen Fall des zweifachen Judo-Olympiasiegers Peter Seisenbacher ist in strafrechtlicher Hinsicht nicht mehr zu rütteln. Vier Monate nach seiner erstinstanzlichen Verurteilung wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen hat der Oberste Gerichtshof (OGH) den Schuldspruch des Wiener Landesgerichts für Strafsachen bestätigt. Ob es bei der Haftstrafe von fünf Jahren bleibt, muss das Wiener Oberlandesgericht beurteilen, dem der OGH die Strafberufung des Verteidigers zur Entscheidung zuwies.

Selbsternannter Bitcoin-Millionär festgenommen

Baden - Ein selbsternannter Bitcoin-Millionär ist im Bezirk Baden festgenommen worden. Der 26-Jährige soll sieben Personen getäuscht haben, die Gesamtschadenssumme beträgt laut Polizei 16 Millionen Euro. Im Raum steht der Verdacht des schweren gewerbsmäßigen Betrugs, der Verdächtige war großteils geständig. Er wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

(Schluss) pin