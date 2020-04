Kurz knüpft AUA-Finanzspritze an Vorteile für Österreich

Wien/Schwechat - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Samstag Bedingungen an eine etwaige Staatshilfe für die AUA geknüpft. "Was es nicht geben wird, ist eine Finanzspritze für die Lufthansa, einem deutschen Konzern, ohne einen Vorteil für die Republik Österreich", so Kurz im ORF-Radio. In den Verhandlungen mit der Lufthansa-Tochter gehe es darum, möglichst viele Arbeitsplätze und den Standort zu sichern. Kolportiert wurden zuletzt viele Summen genannt, die die AUA heuer vom Staat benötigen könnte, etwa 800 Millionen Euro.

Kommende Woche startet Testschwerpunkt in Altersheimen

Wien - Aufgrund höherer Testkapazitäten auf Covid-19 wird in der Woche nach Ostern ein Schwerpunkt in Alters- und Pflegeheimen gestartet. Schrittweise würden die Mitarbeiter und die Bewohner in ganz Österreich untersucht, kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Samstag an. Gestartet wird am Dienstag. Derzeit liegt die Anzahl der österreichweiten Tests bei über 140.000.

Über 2.000 Corona-Tote in 24 Stunden in den USA

Washington - In den USA sind innerhalb von 24 Stunden erstmals mehr als 2.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Universität Johns Hopkins in Baltimore verzeichnete zwischen Donnerstag- und Freitagabend 2.108 Tote. Es ist die höchste Zahl an verzeichneten Toten binnen eines Tages in einem Land seit Beginn der globalen Pandemie. Die Zahl der Infektionen stieg auf über 500.000 an.

Spanien verzeichnete erneut Rückgang bei Todesfällen

Madrid - Im besonders schwer von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Spanien ist die Zahl der neuen Todesfälle am dritten Tag in Folge zurückgegangen. In den vergangenen 24 Stunden seien 510 Menschen mit oder an den Folgen ihrer Coronavirus-Infektion gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid am Samstag mit. Dies sei die niedrigste Zahl an neu registrierten Todesfällen durch den Erreger seit dem 23. März. Insgesamt starben in Spanien bereits 16.353 Menschen an Covid-19.

WHO untersucht Rückfälle von Covid-19-Patienten

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation untersucht Rückfälle von Covid-19-Patienten, die nach negativen Virus-Tests als geheilt galten. "Wir stehen in enger Verbindung mit unseren klinischen Experten und arbeiten hart daran, mehr Informationen über diese individuellen Fälle zu erhalten", heißt es in einer WHO-Stellungnahme zu ungewöhnlichen Fällen in Südkorea. Dort sind nach Angaben von Behörden knapp Hundert von einer Infektion genesene Menschen erneut positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.

32-Jähriger stach Frau in Wien in den Hals - Lebensgefahr

Wien - Ein 32-Jähriger hat in der Nacht auf den Karsamstag in Wien-Penzing einer Frau in den Hals gestochen und sie damit lebensgefährlich verletzt. Der Pole dürfte im Vollrausch gehandelt haben. Der Polizei zufolge dürfte der Mann von der deutlich älteren Frau vorübergehend aufgenommen worden sein. Er dürfte sich davor im Obdachlosenmilieu aufgehalten haben. Der 32-Jährige wurde festgenommen. Ansprechbar war er bisher nicht.

Seisenbacher-Schuldspruch bestätigt

Wien - Am tiefen Fall des zweifachen Judo-Olympiasiegers Peter Seisenbacher ist in strafrechtlicher Hinsicht nicht mehr zu rütteln. Vier Monate nach seiner erstinstanzlichen Verurteilung wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen hat der Oberste Gerichtshof (OGH) den Schuldspruch des Wiener Landesgerichts für Strafsachen bestätigt. Ob es bei der Haftstrafe von fünf Jahren bleibt, muss das Wiener Oberlandesgericht beurteilen, dem der OGH die Strafberufung des Verteidigers zur Entscheidung zuwies.

(Schluss) pin