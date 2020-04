Bereits mehr als 20.000 Coronavirus-Tote in den USA

Washington - Die USA sind nun vor das Land mit den meisten Corona-Todesfällen weltweit. Wie die in Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) am Samstag mitteilte, starben in den USA mindestens 20.071 Menschen nach einer Infektion mit Covid-19. Bisher hatte Italien die weltweit meisten Todesfälle verzeichnet; nach Angaben des dortigen Zivilschutzes starben mindestens 19.468 Infizierte. Auch die Zahl der bestätigten Infektionen ist laut JHU mit 519.453 in den USA die weltweit höchste.

Jetzt auch Reisewarnung für USA und Türkei

Wien - Das Außenministerium hat am Samstagabend wegen der Coronavirus-Epidemie jetzt auch Reisewarnungen für die USA und die Türkei ausgegeben. "Neben der stündlich steigenden Zahl an positiv getesteten Menschen haben uns auch andere Parameter wie die zunehmende Versorgungsunsicherheit, mangelnde medizinische Kapazitäten oder Ausgangssperren zu dieser Entscheidung bewegt," erklärte Außenminister Alexander Schallenberg. Sowohl für die USA als auch für die Türkei ist es das erste Mal, dass Österreich eine Reisewarnung verhängt.

Mittlerweile 1.901 Genesene in Tirol, 1.357 infiziert

Innsbruck - In Tirol sind mit Stand Sonntagvormittag 1.901 mit dem Coronavirus infizierte Personen wieder genesen gewesen. 1.357 Personen waren aktuell infiziert. Damit stieg die Zahl der positiven Testergebnisse seit Samstagabend um fünf weitere an. Im Bundesland waren bisher 66 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu verzeichnen. Insgesamt wurden in Tirol bisher 33.473 Tests durchgeführt, teilte das Land mit.

Papst Franziskus spendet Segen "Urbi et Orbi"

Vatikanstadt - Papst Franziskus setzt am Sonntag die Osterfeierlichkeiten mit einer Messe und dem Segen "Urbi et Orbi" (12.00 Uhr) fort. Wegen der Corona-Krise findet die Messe (11.00 Uhr) im Petersdom ohne Gläubige statt. Der Papst hatte auch die anderen Zeremonien dieser Feiertage im kleinen Kreis ohne Pilger begangen. Die Messe und der Segen werden im Internet und von vielen Fernsehsendern weltweit gezeigt.

Biden gewinnt Vorwahlen in Alaska

Juneau (Alaska) - Der Bewerber für die demokratische US-Präsidentschaftskandidatur Joe Biden hat die Vorwahlen in Alaska gewonnen. Die Demokratische Partei in Alaska verkündete am Samstagabend auf Twitter, Biden habe 55,3 Prozent der Stimmen erhalten. Die Abstimmung per Briefwahl hatte stattgefunden, bevor Bidens wichtigster Kontrahent Bernie Sanders aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur ausgestiegen war. Für Sanders stimmten den Angaben zufolge 44,7 Prozent der Wähler.

Türkei akzeptiert keine Rückführungen von Flüchtlingen

Athen/Ankara - Der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei findet praktisch seit Anfang März keine Anwendung mehr. Ankara nehme wegen der Corona-Pandemie keine Migranten mehr aus Griechenland auf, sagte der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis der Athener Zeitung "Ethnos" am Sonntag. In den ersten zwei Monaten des Jahres seien die vom EU-Türkei-Flüchtlingspakt vorgesehenen Rückführungen aus Griechenland deutlich gestiegen, teilte der Minister mit. "Die Türkei verweigert (seitdem) hinter dem Vorwand des Coronavirus die Rückführungen", sagte Mitarakis.

100 Großbetriebe helfen Klein-Firmen beim Home Office

Wien - Das "Digital Team Österreich" zählt mittlerweile 100 Großbetriebe, die Klein- und Einzelunternehmen beim Home Office hilfreich und kostenlos zur Seite stehen, berichtet Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). Seit 16. März können sich Anbieter auf www.oesterreich.gv.at/kmu melden, um ihre digitalen Dienste anzubieten. Die Services werden etwa in den Bereichen Videokonferenz und Online Meeting, Kommunikation und Zusammenarbeit oder Cyber-Security angeboten.

Kaltes Intermezzo am Dienstag, dann geht der Frühling weiter

Wien - Das schöne Frühlingswetter wird in der kommenden Woche zwar von einem kurzen kalten Intermezzo unterbrochen, dann geht es aber ungebrochen weiter. Am Dienstag zieht eine Kaltfront durch, die aber kaum den dringend benötigten Regen in ausreichender Menge bringen wird. Danach ziehen die Temperaturen wieder an und erreichen ab Donnerstag wieder 25 Grad.

