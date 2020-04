Bereits mehr als 20.000 Coronavirus-Tote in den USA

Washington - Die USA sind nun vor das Land mit den meisten Corona-Todesfällen weltweit. Wie die in Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) am Samstag mitteilte, starben in den USA mindestens 20.071 Menschen nach einer Infektion mit Covid-19. Bisher hatte Italien die weltweit meisten Todesfälle verzeichnet; nach Angaben des dortigen Zivilschutzes starben mindestens 19.468 Infizierte. Auch die Zahl der bestätigten Infektionen ist laut JHU mit 519.453 in den USA die weltweit höchste.

Jetzt auch Reisewarnung für USA und Türkei

Wien - Das Außenministerium hat am Samstagabend wegen der Coronavirus-Epidemie jetzt auch Reisewarnungen für die USA und die Türkei ausgegeben. "Neben der stündlich steigenden Zahl an positiv getesteten Menschen haben uns auch andere Parameter wie die zunehmende Versorgungsunsicherheit, mangelnde medizinische Kapazitäten oder Ausgangssperren zu dieser Entscheidung bewegt," erklärte Außenminister Alexander Schallenberg. Sowohl für die USA als auch für die Türkei ist es das erste Mal, dass Österreich eine Reisewarnung verhängt.

Papst Franziskus spendet Segen "Urbi et Orbi"

Vatikanstadt - Papst Franziskus setzt am Sonntag die Osterfeierlichkeiten mit einer Messe und dem Segen "Urbi et Orbi" (12.00 Uhr) fort. Wegen der Corona-Krise findet die Messe (11.00 Uhr) im Petersdom ohne Gläubige statt. Der Papst hatte auch die anderen Zeremonien dieser Feiertage im kleinen Kreis ohne Pilger begangen. Die Messe und der Segen werden im Internet und von vielen Fernsehsendern weltweit gezeigt.

Biden gewinnt Vorwahlen in Alaska

Juneau (Alaska) - Der Bewerber für die demokratische US-Präsidentschaftskandidatur Joe Biden hat die Vorwahlen in Alaska gewonnen. Die Demokratische Partei in Alaska verkündete am Samstagabend auf Twitter, Biden habe 55,3 Prozent der Stimmen erhalten. Die Abstimmung per Briefwahl hatte stattgefunden, bevor Bidens wichtigster Kontrahent Bernie Sanders aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur ausgestiegen war. Für Sanders stimmten den Angaben zufolge 44,7 Prozent der Wähler.

Unruhen nach Tod von 19-Jährigem in Brüssel

Anderlecht - Der Tod eines 19-Jährigen bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei hat in Belgien trotz Corona-Ausgangsbeschränkungen Unruhen ausgelöst. Die Exekutive nahm bei den Vorfällen in der Gemeinde Anderlecht in der Region Brüssel-Hauptstadt bis Sonntag 57 Menschen fest, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Am Samstagabend waren es noch 43 Festnahmen gewesen. Der 19-Jährige war am Vorabend mit einem Motorroller vor einer Polizeistreife geflohen und schließlich mit einem Polizeiwagen zusammengestoßen. Dabei kam er ums Leben.

100 Großbetriebe helfen Klein-Firmen beim Home Office

Wien - Das "Digital Team Österreich" zählt mittlerweile 100 Großbetriebe, die Klein- und Einzelunternehmen beim Home Office hilfreich und kostenlos zur Seite stehen, berichtet Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). Seit 16. März können sich Anbieter auf www.oesterreich.gv.at/kmu melden, um ihre digitalen Dienste anzubieten. Die Services werden etwa in den Bereichen Videokonferenz und Online Meeting, Kommunikation und Zusammenarbeit oder Cyber-Security angeboten.

Operngrößen fordern Runden Tisch für freischaffende Künstler

Wien - Zahlreiche prominente Sänger und Sängerinnen der Opernwelt haben sich zu einer gemeinsamen Petition an die Bundesregierung zusammengeschlossen. Die Forderung der Unterzeichner - darunter Elisabeth Kulman, Tomasz Konieczny und Günther Groissböck: Einheitliche, rechtskonforme, europaweite Regelungen für die Bezahlung freischaffender Künstler. "Bis dato waren wir Einzelkämpfer, jetzt aber müssen wir den Hebel auf Solidarität umschalten", umriss Tenor Wolfgang Ablinger-Sperrhacke die Idee.

108-Jährige an Italiener: "Bleibt zu Ostern zu Hause"

Rom - Die Kleinstadt Citta di Castello in der mittelitalienischen Region Umbrien hat am Ostersonntag auf ihrer Webseite ein Video mit den Glückwünschen ihrer 108-jährigen Bürgerin Luisa Zappitelli veröffentlicht. Die 1911 geborene Frau, die die spanische Grippe und zwei Weltkriege überlebte, rief ihre Landsleute auf, die Ausgangsbeschränkungen zu befolgen und zu Ostern zu Hause zu bleiben. "Wir müssen uns im Kampf gegen die Pandemie von ihr inspirieren lassen", sagte der Bürgermeister Luciano Bacchetta.

(Schluss) apo