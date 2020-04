Papst feierte Ostermesse in leerem Petersdom

Vatikanstadt - In einem fast menschenleeren Petersdom hat der Papst am Ostersonntag die Ostermesse gefeiert und den Segen "Urbi et Orbi" ("der Stadt und dem Erdkreis") erteilt. In Gedanken sei er bei den Coronavirus-Kranken, den Verstorbenen und den Familien, die um ihre Angehörigen trauern, sagte der Papst. Er dankte außerdem all jenen Menschen, die sich für Dienste einsetzen, die zum gesellschaftlichen Zusammenleben notwendig sind. Weltweit verfolgten Gläubige den Gottesdienst über TV-Sender, Radiostationen und Livestreams.

Zahl "aktiver" Erkrankter am Coronavirus erneut gesunken

Wien/Österreich-weit - Am Ostersonntag hat sich der Rückgang der "aktiven" Coronavirus-Erkrankten in Österreich weiter fortgesetzt. Am sechsten Tag in Folge sank dieser wichtige Faktor im 24-Stundenvergleich um 1,8 Prozent auf 6.608 Personen. Fast 14.000 Personen wurden (Stand: 9.30 Uhr) positiv auf das Virus getestet, mit rund 7.000 ist Hälfte davon inzwischen wieder genesen. 350 Personen starben bisher. Die Zahl der "aktiven" Erkrankungen ergibt sich nach dem Abzug der Genesenen und der Todesfälle der bisher exakt 13.945 positiv getesteten Personen.

Bereits mehr als 20.000 Coronavirus-Tote in den USA

Washington - Die USA sind nun vor das Land mit den meisten Corona-Todesfällen weltweit. Wie die in Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) am Samstag mitteilte, starben in den USA mindestens 20.071 Menschen nach einer Infektion mit Covid-19. Bisher hatte Italien die weltweit meisten Todesfälle verzeichnet; nach Angaben des dortigen Zivilschutzes starben mindestens 19.468 Infizierte. Auch die Zahl der bestätigten Infektionen ist laut JHU mit 519.453 in den USA die weltweit höchste.

Spanien verzeichnete stärkeren Anstieg bei Corona-Todesfällen

Wien - In Spanien ist die Zahl der Corona-Todesfälle wieder stärker angestiegen: 619 Menschen starben binnen 24 Stunden an den Folgen ihrer Coronavirus-Infektion, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag in Madrid mitteilte. Zuvor waren am Samstag 510 Tote gezählt worden - was eine Abschwächung beim Anstieg der Todesfälle den dritten Tag in Folge bedeutet hat. Insgesamt stieg die Zahl der Infizierten auf knapp über 166.000.

Biden gewinnt Vorwahlen in Alaska

Juneau (Alaska) - Der Bewerber für die demokratische US-Präsidentschaftskandidatur Joe Biden hat die Vorwahlen in Alaska gewonnen. Die Demokratische Partei in Alaska verkündete am Samstagabend auf Twitter, Biden habe 55,3 Prozent der Stimmen erhalten. Die Abstimmung per Briefwahl hatte stattgefunden, bevor Bidens wichtigster Kontrahent Bernie Sanders aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur ausgestiegen war. Für Sanders stimmten den Angaben zufolge 44,7 Prozent der Wähler.

Operngrößen fordern Runden Tisch für freischaffende Künstler

Wien - Zahlreiche prominente Sänger und Sängerinnen der Opernwelt haben sich zu einer gemeinsamen Petition an die Bundesregierung zusammengeschlossen. Die Forderung der Unterzeichner - darunter Elisabeth Kulman, Tomasz Konieczny und Günther Groissböck: Einheitliche, rechtskonforme, europaweite Regelungen für die Bezahlung freischaffender Künstler. "Bis dato waren wir Einzelkämpfer, jetzt aber müssen wir den Hebel auf Solidarität umschalten", umriss Tenor Wolfgang Ablinger-Sperrhacke die Idee.

Formel-1-Legende Sir Stirling Moss 90-jährig gestorben

London - Der frühere Autorennfahrer Sir Stirling Moss ist mit 90 Jahren gestorben. Die britische Motorsport-Legende hat zwischen 1951 und 1961 als Teamkollege des Argentiniers Juan Manuel Fangio 16 Formel-1-Grand-Prix gewonnen und war vier Mal WM-Zweiter. Moss, der auch als Sportwagen-Pilot erfolgreich war, gilt als der beste Formel-1-Fahrer, der nie Weltmeister wurde.

(Schluss) apo