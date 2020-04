Papst ruft bei Ostermesse zu Solidarität auf

Vatikanstadt - In einem fast menschenleeren Petersdom hat der Papst am Ostersonntag die Ostermesse gefeiert und den Segen "Urbi et Orbi" ("der Stadt und dem Erdkreis") gespendet. In Gedanken sei er bei den Coronavirus-Kranken, den Verstorbenen und den Familien, die um ihre Angehörigen trauern, sagte der Papst. Er rief Europa zu Solidarität auf. "Diese Zeit erlaubt keinen Egoismus, denn die Herausforderung, vor der wir stehen, ist uns allen gemeinsam und macht keine Unterschiede." Gläubige weltweit verfolgten den Gottesdienst über TV-Sender, Radiostationen und Livestreams.

Schönborn feiert Osterhochamt in beinahe leerem Stephansdom

Wien - Kardinal Christoph Schönborn hat am Sonntag wegen der Corona-Krise das Osterhochamt im beinahe leeren Wiener Stephansdom gefeiert. In seiner Predigt erinnerte der Kardinal an den Wiederaufbau des abgebrannten Stephansdoms vor 75 Jahren und die "Lebenshaltungen Jesu" die dafür notwendig war - nämlich Dienst, Mitgefühl und Bereitschaft zum Einsatz für andere. Obwohl dieses Jahr der Ostersonntag nicht festlich wie sonst stattfinde, sei er "voller Zuversicht", betonte der Erzbischof.

Zahl "aktiver" Erkrankter am Coronavirus erneut gesunken

Wien/Österreich-weit - Am Ostersonntag hat sich der Rückgang der "aktiven" Coronavirus-Erkrankten in Österreich weiter fortgesetzt. Am sechsten Tag in Folge sank dieser wichtige Faktor im 24-Stundenvergleich um 1,8 Prozent auf 6.608 Personen. Fast 14.000 Personen wurden (Stand: 9.30 Uhr) positiv auf das Virus getestet, mit rund 7.000 ist Hälfte davon inzwischen wieder genesen. 350 Personen starben bisher. Die Zahl der "aktiven" Erkrankungen ergibt sich nach dem Abzug der Genesenen und der Todesfälle der bisher exakt 13.945 positiv getesteten Personen.

75.000 Coronavirus-Tote in Europa und über 110.000 weltweit

Europa-weit - Am Ostersonntag ist die Zahl der Corona-Toten laut aktueller Daten der Johns-Hopkins-Universität in Europa auf über 75.000 gestiegen. 80 Prozent dieser Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 wurden in Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien verzeichnet. Weltweit sind über 110.000 nach einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben. Was Europa betrifft, so war Italien am stärksten betroffen mit rund 19.468 Toten, gefolgt von Spanien mit 16.972 Corona-Toten. Die USA verzeichneten bisher mehr als 20.000 Corona-Tote.

Regierungschef Boris Johnson aus Klinik entlassen

London - Der britische Premierminister Boris Johnson ist am Sonntag aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er werde auf Anraten der Ärzte aber nicht sofort wieder mit seiner Arbeit beginnen, teilte ein Regierungssprecher in London mit. Der 55-Jährige werde sich auf dem offiziellen Landsitz des Premiers, Chequers in der Nähe von London, erholen. "Ich kann ihnen nicht genug danken. Ich verdanke ihnen mein Leben", bedankte sich der Premier bereits Samstagabend bei den Mitarbeitern des St. Thomas' Hospitals.

WFP muss wegen Geldmangel Hilfe im Jemen halbieren

Sanaa - Trotzt der dramatischen humanitären Lage im Jemen muss das Welternährungsprogramm WFP seine Hilfe für das Bürgerkriegsland aus Geldmangel drastisch kürzen. Der Einsatz im Jemen leide unter einer kritischen Finanzierungslücke, man habe keine andere Wahl, als die Hilfe um die Hälfte zu reduzieren, teilte eine WFP-Sprecherin mit. Notleidende Familien erhielten an statt monatlich nur noch alle zwei Monate Unterstützung. Im Jemen tobt seit mehr als fünf Jahren ein Bürgerkrieg zwischen den Houthi-Rebellen und der international anerkannten Regierung.

Keine Verlängerung für Gantz zur Regierungsbildung in Israel

Jerusalem - Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß erhält nicht mehr Zeit für die Bildung einer Regierung in Israel. Die vierwöchige Frist läuft am Montag eine Minute vor Mitternacht aus. Staatspräsident Reuven Rivlin teilte am Sonntag mit, eine Verlängerung um weitere zwei Wochen sei unter den gegenwärtigen Umständen nicht möglich. Gantz hatte eine Verlängerung beantragt, nachdem Verhandlungen über eine Große Koalition mit der rechtskonservativen Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanyahu erfolglos verlaufen waren.

Sonderbetreuungszeit kann auch tageweise beansprucht werden

Wien - Die Sonderbetreuungszeit für berufstätige Eltern und Angehörige wurde flexibilisiert. Durch eine neue Richtlinie kann sie nicht nur wochenweise, sondern auch für einzelne Tage oder halbe Tage in Anspruch genommen werden. Sonderbetreuungszeit können berufstätige Eltern mit Betreuungspflichten von Kindern bis zum 14. Lebensjahr und Menschen mit Behinderung (keine Altersgrenze) in Anspruch nehmen - in Absprache mit dem Arbeitgeber.

(Schluss) apo