Papst ruft bei Ostermesse zu Solidarität auf

Vatikanstadt - In einem fast menschenleeren Petersdom hat der Papst am Ostersonntag die Ostermesse gefeiert und den Segen "Urbi et Orbi" ("der Stadt und dem Erdkreis") gespendet. In Gedanken sei er bei den Coronavirus-Kranken, den Verstorbenen und den Familien, die um ihre Angehörigen trauern, sagte der Papst. Er rief Europa zu Solidarität auf. "Diese Zeit erlaubt keinen Egoismus, denn die Herausforderung, vor der wir stehen, ist uns allen gemeinsam und macht keine Unterschiede." Gläubige weltweit verfolgten den Gottesdienst über TV-Sender, Radiostationen und Livestreams.

Schönborn feiert Osterhochamt in beinahe leerem Stephansdom

Wien - Kardinal Christoph Schönborn hat am Sonntag wegen der Corona-Krise das Osterhochamt im beinahe leeren Wiener Stephansdom gefeiert. In seiner Predigt erinnerte der Kardinal an den Wiederaufbau des abgebrannten Stephansdoms vor 75 Jahren und die "Lebenshaltungen Jesu" die dafür notwendig war - nämlich Dienst, Mitgefühl und Bereitschaft zum Einsatz für andere. Obwohl dieses Jahr der Ostersonntag nicht festlich wie sonst stattfinde, sei er "voller Zuversicht", betonte der Erzbischof.

Auch Sölden bleibt unter Quarantäne

Sölden - Nachdem bereits am Freitag die Quarantäne über das Tiroler Paznauntal und St. Anton verlängert worden war, hat der Ostersonntag auch für die Gemeinde Sölden im Ötztal wenig erfreuliche Nachrichten gebracht. Da in der Gemeinde bei Schwerpunkttestungen eine Streuung der Infizierten festgestellt worden war, wurde auch Sölden für weitere zwei Wochen, bis zum 26. April, unter Quarantäne gestellt.

Hälfte der mit Coronavirus infizierten Österreicher genesen

Wien/Österreich-weit - Eine positive Momentaufnahme zum Coronavirus in Österreich hat sich am Ostersonntag ergeben: Die seit Tagen sinkende Rate an Sars-CoV-2-Neuinfektionen führte dazu, dass von den 13.945 positiv Getesteten über 50 Prozent als wieder genesen galt (Stand: 9.30 Uhr). Fakt ist aber auch: Das Virus ist noch nicht besiegt, wie auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einem Osterschreiben wissen ließ. Er wies darauf hin, dass das Coronavirus "uns noch über Monate begleiten" werde.

Britischer Premier Johnson aus Krankenhaus entlassen

London - Der an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankte britische Premierminister Boris Johnson ist an Ostersonntag aus dem Krankenhaus entlassen worden, wird aber auf ärztlichen Rat hin die Regierungsgeschäfte nicht sofort wieder aufnehmen. Nach dem Verlassen der Klinik gab Johnson zu, dass sein Leben auf des Messers Schneide stand. Ein von der Downing Street veröffentlichtes Video zeigt einen sichtlich müden Premierminister in Anzug und Krawatte, der sich trotz allem kämpferisch gibt. "Wir werden dieses Coronavirus besiegen, und wir werden es gemeinsam besiegen", sagte er. Die Zahl der Corona-Toten in Großbritannien stieg auf über 10.000.

75.000 Coronavirus-Tote in Europa und über 110.000 weltweit

Europa-weit - Am Ostersonntag ist die Zahl der Corona-Toten laut aktueller Daten der Johns-Hopkins-Universität in Europa auf über 75.000 gestiegen. 80 Prozent dieser Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 wurden in Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien verzeichnet. Weltweit sind über 110.000 nach einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben. Was Europa betrifft, so war Italien am stärksten betroffen mit rund 19.468 Toten, gefolgt von Spanien mit 16.972 Corona-Toten. Die USA verzeichneten bisher mehr als 20.000 Corona-Tote.

Cyberkriminelle wollten deutsche Corona-Hilfen ergaunern

Düsseldorf/Hamburg - Betrüger haben deutschen Medienberichten zufolge die komplette Website des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministeriums gefälscht, um damit offenbar Corona-Soforthilfen auf eigene Bankkonten umzuleiten. Das ergaben Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" von Sonntag. Vertreter des Innenministeriums und des Wirtschaftsministeriums des deutschen Bundeslandes bestätigten dies.

Papst spricht sich für Grundeinkommen aus

Vatikanstadt - Der Papst hat sich für die Einführung eines Grundeinkommens für einkommensschwache Arbeitnehmer mit prekären oder informellen Arbeitsverhältnissen ausgesprochen. Diese hätten kein festes Gehalt, um schwierige Situationen wie die jetzige zu meistern, so der Papst in einem Brief an katholische Arbeitnehmerverbänden, der am Sonntag von der katholischen Tageszeitung "L ́Avvenire" veröffentlicht wurde.

