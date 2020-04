Hälfte der mit Coronavirus infizierten Österreicher genesen

Wien/Österreich-weit - Eine positive Momentaufnahme zum Coronavirus in Österreich hat sich am Osterwochenende ergeben: Die seit Tagen sinkende Rate an Sars-CoV-2-Neuinfektionen führte dazu, dass von den 13.945 positiv Getesteten über 50 Prozent als wieder genesen galt (Stand Sonntag: 9.30 Uhr). Fakt ist aber auch: Das Virus ist noch nicht besiegt, wie auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einem Osterschreiben wissen ließ. Er wies darauf hin, dass das Coronavirus "uns noch über Monate begleiten" werde.

Verwaltungsrichter: Corona-App-Pflicht unverhältnismäßig

Wien - Eine Pflicht-Tracking-App zur Corona-Kontrolle wäre ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Grundrechte auf Datenschutz und Freiheit, stellen die Verwaltungsrichter fest. Sie appellieren an die Regierung, bei ihren Maßnahmen "die Grundsätze des Rechtsstaats nicht außer Kraft zu setzen" und Verhältnismäßigkeit zu wahren. Besonders wichtig wäre ein rascherer Rechtsschutz, sagte Sprecher Markus Thoma.

Opposition fordert Einrichtung von Covid-Ausschuss

Wien - Die Opposition beschickt aus Protest den von der Regierung geplanten Beirat der COFAG - Covid-19 Finanzierungsagentur nicht, weil dieser zahnlos sei. SPÖ, FPÖ und NEOS wollen hingegen einen Antrag im Nationalrat auf die Einrichtung eines "Covid19-Ausschusses" einbringen. Dieser soll demnach als Unterausschuss des Budgetausschusses eingerichtet werden, dafür bräuchte es aber eine Zweidrittel-Mehrheit. Der Opposition geht es um "die Herstellung von Transparenz" zu der geplanten Vergabe von bis zu 38 Milliarden Euro.

Entscheidung über Salzburger Quarantänegemeinden

Salzburg - In Salzburg wird am Ostermontag darüber entschieden, ob die Quarantäne über insgesamt neun Gemeinden im Pinzgau und Pongau aufgehoben oder verlängert wird. In den betroffenen Kommunen ist die Zahl der Infizierten erkennbar gesunken, weil mittlerweile einige Erkrankte genesen sind. Ob das reicht, ist offen. Für die Entscheidung werden die Daten am Montag nochmals aktuell bewertet.

Köstinger: Gastro-Sperre bringt Landwirtschaft unter Druck

Wien - Die heimischen Landwirte bekommen die Sperre der Gastronomie- und Tourismusbetriebe aufgrund der Corona-Krise deutlich zu spüren. Der Absatzrückgang, etwa im Milch-, Rindfleisch- und Gemüsebereich, bringe die Bauern unter Druck, sagte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) im Gespräch mit der APA. Die Ministerin appellierte an die Supermarktketten und Verbraucher, die heimischen Betriebe zu unterstützen und verstärkt regionale Ware einzukaufen.

Öl-Förderkürzung unter Dach und Fach - OPEC mit Mexiko einig

Baku/Dubai/London - Der Weg für eine historisch einmalige Drosselung der Ölproduktion durch das Ölkartell OPEC und seine Partner ist frei. Bei einer Video-Sondersitzung am Sonntagabend einigten sich die Ölförderländer auf eine Kürzung um 9,7 Millionen Barrel am Tag für Mai und Juni, wie die zuständigen Minister von Mexiko und Kuwait auf Twitter mitteilten. Mexiko hatte sich bis zuletzt geweigert, die geforderten 400.000 Barrel beizusteuern und blieb bei seinem Angebot, 100.000 Barrel aus der Produktion zu nehmen. Die Produktionskürzung entspricht rund zehn Prozent der täglichen Ölförderung weltweit.

EU für Regierungsbeteiligungen gegen Übernahmen aus China

Brüssel - Die Europäische Union sieht die Notwendigkeit von Regierungsbeteiligungen an Unternehmen zu Abwendung von Übernahmen durch China. Einem Bericht der Zeitung "Financial Times" (FT) zufolge fordert die EU-Kommissarin für Wettbewerb, Margrethe Vestager, die Mitgliedsländer auf, Anteile an Unternehmen zu kaufen, um der Bedrohung durch chinesische Übernahmen entgegenzuwirken.

Erdogan nimmt Rücktritt von türkischem Innenminister nicht an

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nimmt den Rücktritt seines Innenministers Süleyman Soylu nicht an. Soylu werde sein Amt weiter ausüben, erklärte das Büro des Präsidenten am Sonntagabend. Zuvor hatte Soylu nach Kritik an seiner extrem kurzfristigen Ankündigung einer Ausgangssperre wegen der Corona-Pandemie den Rücktritt eingereicht.

