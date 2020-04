OPEC beschloss historische Drosselung der Ölförderung

Wien/Mexiko-Stadt - Der Weg für eine historisch einmalige Drosselung der Ölproduktion durch das Ölkartell OPEC und seine Partner ist frei. Bei einer Video-Sondersitzung am Sonntagabend einigten sich die Ölförderländer auf eine Kürzung um 9,7 Millionen Barrel am Tag für Mai und Juni. Der kuwaitische Ölminister Khaled al-Fadhel sprach von einer "historischen" Einigung. Die Produktionskürzung entspricht rund zehn Prozent der täglichen Ölförderung weltweit. Es wird erwartet, dass auch andere Staaten wie Kanada und die USA ihre Produktion kürzen.

AK erinnert angesichts der Corona-Krise an Personalknappheit

Wien - Die Arbeiterkammer hat am Montag angesichts der Corona-Krise an die Personalknappheit in den Gesundheitsberufen erinnert. "Die Krankheit Covid-19 zeigt, wie schnell die Systeme für Krankenbehandlung und Langzeitpflege überfordert sein können", erklärte AK-Präsidentin Renate Anderl am Ostermontag. Daher sei der Mangel an Schutzbekleidung in der jetzigen Situation "unannehmbar". Denn wer pflege die vielen Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich, wenn sie krank werden, fragte Anderl.

Großteil des Handels und Wiener Bundesgärten öffnen

Wien - Am morgigen Dienstag sperrt ein Großteil der Geschäfte nach einem einmonatigen "Shutdown" wieder auf. Für die Bundesregierung ist dies der Startschuss für ein langsames, stufenweises Hochfahren der Wirtschaft in der Coronavirus-Krise. Es gilt Masken- und Abstandspflicht, bei großem Andrang kann es zu Blockabfertigungen kommen. Einkaufszentren, Gastronomie und Hotellerie müssen sich noch gedulden.

Köstinger: Gastro-Sperre bringt Landwirtschaft unter Druck

Wien - Die heimischen Landwirte bekommen die Sperre der Gastronomie- und Tourismusbetriebe aufgrund der Corona-Krise deutlich zu spüren. Der Absatzrückgang, etwa im Milch-, Rindfleisch- und Gemüsebereich, bringe die Bauern unter Druck, sagte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) im Gespräch mit der APA. Die Ministerin appellierte an die Supermarktketten und Verbraucher, die heimischen Betriebe zu unterstützen und verstärkt regionale Ware einzukaufen.

Trump-Berater Fauci bestätigt Bericht zu später US-Reaktion

Washington - Der Berater von US-Präsident Donald Trump in der Corona-Pandemie, der Virologe Anthony Fauci, hat einen "New York Times"-Bericht bestätigt, wonach die USA zu spät auf die Viruskrise reagierten. Es hätten Leben gerettet werden können, wenn öffentliche Einrichtungen früher geschlossen worden wären, sagte Fauci am Sonntag dem Sender CNN. Fauci sagte CNN, es habe anfangs großen Widerstand gegeben, das öffentliche Leben herunterzufahren. Den Präsidenten nannte er dabei aber nicht namentlich.

22-Jähriger mit Motorrad tödlich verunglückt

Braunau am Inn - Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Braunau ist am Sonntagabend in der Gemeinde Burgkirchen mit seinem Motorrad verunglückt. Der junge Mann kam laut Polizei im Ortsteil Unterhartberg von der Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden Feld schwer. Er wurde noch am Unfallort von den Rettungskräften reanimiert. Anschließend wurde er in das Krankenhaus Braunau eingeliefert, wo er wenig später verstarb.

