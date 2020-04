Für Anschober startet "entscheidende Phase"

Wien - Mit dem Beginn des stufenweisen Hochfahrens des Handels am Dienstag starte die zweite Etappe im Kampf gegen das Coronavirus, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Ostermontag. Er rief dazu auf, die erste Teilöffnung "maßvoll und verantwortungsvoll" zu begehen. Es handle sich um eine "entscheidende Phase", die erst zeigen werde, ob die schrittweise Öffnung fortgesetzt werden kann. Anschober appellierte dringend, alle Sicherungsmaßnahmen der ersten Teilöffnung konsequent zu befolgen.

Großteil des Handels und Wiener Bundesgärten öffnen

Wien - Am morgigen Dienstag sperrt ein Großteil der Geschäfte nach einem einmonatigen "Shutdown" wieder auf. Für die Bundesregierung ist dies der Startschuss für ein langsames, stufenweises Hochfahren der Wirtschaft in der Coronavirus-Krise. Es gilt Masken- und Abstandspflicht, bei großem Andrang kann es zu Blockabfertigungen kommen. Ebenfalls öffnen werden die fünf Wiener Bundesgärten, wie etwa der Schlosspark Schönbrunn. Einkaufszentren, Gastronomie und Hotellerie müssen sich noch gedulden. Virologen hatten zuletzt vor einer frühzeitigen Öffnung der Geschäfte gewarnt.

Quarantäne für acht von neun Salzburger Gemeinden fällt

Bez. St. Johann im Pongau/Zell am See - In Salzburg ist am Montag entschieden worden, dass die Quarantäne für die acht Salzburger Gemeinden Großarl, Hüttschlag, Dorfgastein, Bad Hofgastein, Bad Gastein und Flachau im Pongau sowie Zell am See und Saalbach-Hinterglemm im Pinzgau heute um Mitternacht aufgehoben wird. Die bisherige Quarantäne über die Gemeinde Altenmarkt im Pongau wird vorerst um zwei Tage verlängert.

Immer mehr Genesene statt Coronavirus-Infizierte in Ö

Wien - In Österreich gibt es laut Gesundheitsministerium seit Ostersonntag mehr Genesene als "aktiv Erkrankte": Am Ostermontag in der Früh lag die Zahl der aktuellen Corona-Patienten bei 6.369, die der bereits Genesenen jedoch schon bei 7.343. Auch die Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern ist mit 981 leicht sinkend und lag erstmals seit 30. März wieder unter 1.000. Davon bedurften 239 Betroffene einer intensivmedizinischen Behandlung. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach von "sehr ermutigenden Entwicklungen".

Papst ruft zum Nachdenken über Zeit nach der Pandemie auf

Vatikanstadt - Bei der Morgenmesse am Ostermontag im Gästehaus Santa Marta ist Papst Franziskus auf die Entscheidungen eingegangen, die man treffen muss, sobald die Coronavirus-Krise überwunden sein wird. Er rief zu Gebeten für Regierende, Wissenschafter und Politiker auf, die beginnen, über die Zeit nach der Pandemie nachzudenken. Es sei wichtig, dass Regierende "den richtigen Weg finden, und zwar immer zugunsten der Menschen und des Volkes", sagte der Heilige Vater.

OPEC beschloss historische Drosselung der Ölförderung

Wien/Mexiko-Stadt - Der Weg für eine historisch einmalige Drosselung der Ölproduktion durch das Ölkartell OPEC und seine Partner ist frei. Bei einer Video-Sondersitzung am Sonntagabend einigten sich die Ölförderländer auf eine Kürzung um 9,7 Millionen Barrel am Tag für Mai und Juni. Der kuwaitische Ölminister Khaled al-Fadhel sprach von einer "historischen" Einigung. Die Produktionskürzung entspricht rund zehn Prozent der täglichen Ölförderung weltweit. Es wird erwartet, dass auch andere Staaten wie Kanada und die USA ihre Produktion kürzen.

Flüchtlinge auf Schlauchboot in Mittelmeer vermisst

Rom/Valletta - Internationale Organisationen sorgen sich um das Schicksal von dutzenden Flüchtlingen, deren Schlauchboot im Mittelmeer seit dem Wochenende vermisst wird. "Wir sind sehr besorgt", sagte am Sonntag eine Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Vermutlich befanden sich 85 Menschen auf dem Schlauchboot. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex sucht nach dem Boot.

