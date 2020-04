Trump droht Kongress mit Zwangspause

Washington - Mitten in der Corona-Krise hat US-Präsident Donald Trump mit der Anordnung einer Zwangspause für das Parlament gedroht, um freie Stellen in seiner Regierung schnell ohne den Kongress besetzen zu können. Besonders wegen der Epidemie sei es nötig, dass seine Regierung freie Positionen endlich füllen könne, sagte Trump am Mittwochabend im Weißen Haus. Unterdessen starben der Johns-Hopkins-Universität zufolge in den USA innerhalb von 24 Stunden so viele Menschen infolge einer Coronavirus-Infektion wie noch nie zuvor. Bis Mittwoch (Ortszeit 21.00 Uhr/3.00 Uhr MESZ) verzeichneten die Experten 2.494 Todesfälle innerhalb eines Tages.

Israels Parlament mit Regierungsbildung beauftragt

Tel Aviv - Nach erfolglosen Koalitionsverhandlungen in Israel hat Präsident Reuven Rivlin am Donnerstag das Parlament mit der Regierungsbildung beauftragt. Zuvor war eine weitere Frist für Oppositionskandidat Benny Gantz abgelaufen, eine Koalition zu formen. Seit Ende 2018 wird Israel von einer Übergangsregierung unter dem geschäftsführenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu verwaltet.

SPÖ-Kritik an Dienstzuteilungen im Justizministerium

Wien - SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim übt nach den jüngsten Anfragebeantwortungen von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) im Zusammenhang mit den sogenannten "Mascherlposten" Kritik an der Praxis der Dienstzuteilungen im Ressort. Wie daraus hervorgeht, war nämlich die Hälfte der der Zentralstelle Dienstzugeteilten nie an ihrer Dienststelle tätig, kritisierte Yldirim gegenüber der APA.

FPÖ bringt Anzeige gegen Corona-App ein

Wien - Die FPÖ wird bei der Datenschutzbehörde Anzeige gegen die Betreiber der "Stopp-Corona-App" des Roten Kreuzes erstatten. Das kündigten Klubobmann Herbert Kickl und Verfassungssprecherin Susanne Fürst gegenüber der APA an. In Zusammenhang mit der App gebe es "massive datenschutzrechtliche Bedenken". Diese beträfen sowohl die Datensicherheit als auch die Möglichkeit des Datenmissbrauchs. Konkret befürchtet Kickl einen Abfluss der Daten etwa "an gigantische Konzerne wie Google oder Microsoft".

Amnesty kritisiert Österreichs Polizeigewalt und Asylpolitik

Wien/London - Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Österreich wegen Verschärfungen in der Asylpolitik kritisiert und erneut eine unabhängige Ermittlungsstelle zur Untersuchung von Misshandlungsvorwürfen durch die Polizei gefordert. Amnesty dokumentiert in dem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht zu Europa und Zentralasien Polizeigewalt in zahlreichen Ländern - darunter in Österreich. Genannt wird der Polizeieinsatz bei der Klimademo im Mai des vergangenen Jahres.

Coronavirus zwingt Unternehmen in die Knie

Wien - In hohem Maße lebensbedrohlich ist das Coronavirus für Unternehmen. Nach dem ersten Monat "Shutdown" reichen die liquiden Mittel in jedem zweiten Betrieb maximal noch drei Monate oder deutlich darunter, so eine Umfrage des Kreditschutzverbandes KSV1870 unter rund 1.100 Firmen. Bei etwas mehr als zwei Drittel habe sich die Krise "sehr stark" oder "stark" auf ihr Geschäft ausgewirkt - 27 Prozent davon beklagen einen "massiven Einschnitt". Hingegen sind lediglich knapp drei Prozent der Betriebe "überhaupt nicht von der momentanen Situation betroffen".

Erstmals seit 60 Jahren kein Wachstum Asiens

Tokio - Asiens Wirtschaftswachstum wird in diesem Jahr laut einem Bericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) zum ersten Mal seit 60 Jahren infolge der Corona-Epidemie ein Nullwachstum erleiden. Das Virus fordere einen "beispiellosen Tribut" an den Dienstleistungssektor der Region und die wichtigsten Exportziele, teilte der IWF am Donnerstag mit. "Dies sind höchst unsichere und herausfordernde Zeiten für die Weltwirtschaft", sagte Changyong Rhee, Direktor der Asien/Pazifik-Abteilung des IWF.

Andrea Bocellis Osterkonzert brach YouTube-Rekord

Mailand/Mountain View - Der italienische Publikumsliebling Andrea Bocelli hat mit seinem am Ostersonntag live übertragenen Solokonzert aus dem leeren Mailander Dom einen YouTube-Rekord gebrochen. Bis zu 2,8 Millionen Zuseher verfolgten die 25-minütige Darbietung mit dem Titel "Music for hope" gleichzeitig im Livestream. Damit war das Konzert der erfolgreichste Klassik-Livestream auf der Plattform, teilte YouTube mit.

