Spitäler sollen schrittweise geöffnet werden

Wien - Im Zuge der ersten Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen sollen die Spitäler schrittweise wieder geöffnet werden. Auch die Arztpraxen sollen langsam wieder in einen "Normalbetrieb" übergehen, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag mitteilte. Die schrittweise Öffnung der Krankenhäuser und im Gesundheitsbereich insgesamt müsse aber "regional differenziert" erfolgen. Der Schutz des Systems bleibe weiterhin "erste Priorität", weshalb auch die Einschränkungen für Besucher aufrecht bleiben werden.

Immer mehr Menschen von SARS-CoV-2-Infektion erholt

Wien - Weiter gute Nachrichten bei den Coronavirus-Zahlen aus Österreich: Immer mehr Menschen haben sich nach einer SARS-CoV-2-Infektion erholt. 9.704 sind wieder genesen, wie es am Freitag aus dem Innenministerium (Stand 9.30 Uhr) heißt. Weit unter 1.000, nämlich 909 liegen noch wegen einer Infektion im Spital. Das heißt, dass in den letzten 24 Stunden 58 Menschen als gesund entlassen werden konnten.

Jabloner nimmt Kanzleramt bei Corona-Gesetzen in Pflicht

Wien - Ex-Justizminister Clemens Jabloner nimmt in der Diskussion um die von vielen Juristen als problematisch eingestuften Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie das ÖVP-geführte Bundeskanzleramt in die Pflicht. "Es ist ja nicht der Gesundheitsminister ganz allein auf weiter Flur", sagte er am Freitag im Ö1-"Morgenjournal", nachdem am Vorabend das Expertengremium zur Evaluierung getagt hatte. Das Kanzleramt sei für die verfassungsgemäße Vorbereitung aller Rechtsakte zuständig.

Inflation sank im März auf 1,6 Prozent

Wien - Fallende Ölpreise haben die Inflation auch in Österreich deutlich gedämpft. Die Teuerungsrate ist im März auf 1,6 Prozent gesunken, nachdem sie im Februar noch 2,2 Prozent ausgemacht hatte, gab die Statistik Austria am Freitag bekannt. Stark spürbar war das an den Zapfsäulen: Dieseltreibstoff verbilligte sich um fast 10 Prozent, Superbenzin um rund 6 Prozent. Preistreiber waren einmal mehr Mieten.

AUA verlängert Kurzarbeit vorerst bist 19. Mai

Wien/Schwechat/Frankfurt - Wie von der um Staatshilfen verhandelnden Airline schon vorhergesagt, verlängert die AUA (Austrian) die Kurzarbeit für 7.000 Mitarbeiter per 20. April nun um einen Monat bis 19. Mai. Begründet wird der Schritt am Freitag mit den weltweiten Entwicklungen rund um das Coronavirus und die weiterhin aufrechten Reisebeschränkungen. Es gibt schlichtweg keine Nachfrage. Unterdessen begannen am Donnerstag Verhandlungen um Staatshilfen. Dem Vernehmen nach geht es alleine fürs heurige Jahr um 800 Mio. Euro.

Mindestens 14 Tote bei Großbrand in Nigeria

Lagos - Bei einem Großbrand in einem Flüchtlingslager im Nordosten Nigerias sind laut Behördenangaben mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer nahe dem Ort Ngala zerstörte nach Angaben der Lagerleitung rund 1.250 Behausungen. Das Camp gehört zu mehreren Schutzeinrichtungen für Menschen, die vor Terrorgruppen wie Boko Haram in der Region geflohen sind.

Haus der Geschichte sammelt Fotos vom Entrümpeln

Wien - Während der Coronakrise nutzen viele Menschen ihre Zeit in den eigenen vier Wänden, um sich von Dingen zu trennen. Worum es sich dabei handelt, interessiert auch das Haus der Geschichte Österreich (hdgö). Mit der Kampagne "Aussortieren" ruft das Museum dazu auf, Fotos von entrümpelten Gegenständen hochzuladen. "Wir laden alle ein, beizutragen zu einer Ausstellung jener Dinge, von denen sie sich trennen - noch bevor sie verkauft oder wiederverwertet werden, im Keller oder im Müll landen", meinte hdgö-Direktorin Monika Sommer.

BBC: Formel-1-Saisonstart am 5. Juli in Österreich geplant

Spielberg - Die Formel 1 steuert nach der Corona-Zwangspause angeblich einen Saisonstart ohne Zuschauer in Österreich an. Auf das Rennen in Spielberg am 5. Juli könnten dann zwei WM-Läufe vor leeren Rängen in Silverstone folgen, berichtete die BBC unter Berufung auf einen vorläufigen Plan der Rennserie. Die Formel-1-Spitzen hatten am Donnerstag in einer Video-Konferenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten, Beschlüsse aber zunächst vertagt.

