Kogler kündigt Steuersenkung für niedrige Einkommen an

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat als "belebendes Element für die Volkswirtschaft" im nächsten Jahr eine Steuersenkung für die untersten Einkommen angekündigt. "Weil diese Menschen werden das dringend brauchen", sagte er im Gespräch mit dem Kurier. Bestimmte Maßnahmen des Regierungsprogramms sollten bleiben, trotz Coronakrise, so der Grünen-Chef. In Sachen Vermögenssteuer gab er sich zurückhaltend.

ÖVP streckt sich laut Umfrage nach absoluter Mehrheit

Wien - Die ÖVP profitiert in der Coronakrise von ihren regelmäßigen Auftritten und streckt sich in der Wählergunst nach der absoluten Mehrheit. Laut der "profil"-Sonntagsfrage (Unique research) kommt die Volkspartei auf 48 Prozent - ein Plus von neun Prozentpunkten. Dahinter liegen SPÖ und Grüne mit je 16 Prozent, die FPÖ kommt nur mehr auf 13 Prozent Zustimmung. Die NEOS halten bei sechs Prozent. Auch in der Kanzlerfrage bringt die Coronakrise deutliche Verschiebungen zugunsten des Amtsinhabers. Sebastian Kurz (ÖVP) legt auf 55 Prozent (+12) zu. Dahinter folgen Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) und Werner Kogler (Grüne) mit jeweils acht Prozent.

Zahl der Genesenen bei über 10.000, 443 Corona-Tote in Österreich

Wien - Die Anzahl der nach einer Infektion mit dem Coronavirus wieder erholten Patienten in Österreich hat die 10.000er-Marke überschritten. Wie es Samstag aus dem Innenministerium (Stand 9.30 Uhr) hieß, sind 10.214 Menschen nach einer Covid-19-Erkrankung wieder genesen. 208 Erkrankte werden derzeit auf einer Intensivstation betreut. Dies sind um 19 weniger als 24 Stunden davor. 443 Corona-Tote sind bisher zu beklagen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sieht den rückläufigen Trend an Infizierten positiv, hat aber gleichzeitig gewarnt: "Das darf uns nicht sorglos machen."

Minderjährige Flüchtlinge in Hannover gelandet

Hannover/Athen - Auf dem Flughafen Hannover sind am Samstag 47 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gelandet, die zuletzt in Lagern auf den griechischen Insel gelebt hatten. Sie sollen zunächst für eine zweiwöchige Quarantäne im Landkreis Osnabrück untergebracht werden, bevor sie auf die deutschen Bundesländer verteilt werden. "Ich freue mich, dass wir heute die ersten unbegleiteten Kinder empfangen könne - trotz der schweren Belastungen durch die Coronakrise", sagte der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU).

Italienische Corona-App ermittelt auch Österreich-Kontakte

Rom/Wien - Die Tracking-App "Immuni", die derzeit in Italien im Kampf gegen die Corona-Pandemie getestet wird, ist in der Lage, zurückliegende Kontakte einer Person nicht nur in Italien, sondern auch in anderen europäischen Ländern, darunter Österreich, Frankreich und Spanien, zu ermitteln. Dies berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera". App-Nutzer sollen die Kontrolle über ihre Daten behalten. Erst wenn sie feststellen, dass sie infiziert sind, senden sie ihre Daten an einen Server. Über Bluetooth werden dann alle Personen, mit denen der Nutzer zuvor Kontakt gehabt hat, ermittelt und gewarnt.

Wirbel um vermeintliche "Corona-Party" im Wirtschaftsministerium

Wien - Ein Bericht über eine vermeintliche "Corona-Party" auf dem Balkon des Wirtschaftsministeriums in Wien hat am Wochenende für Aufregung gesorgt - vor allem bei der FPÖ. Die Freiheitlichen zeigten sich erbost und forderten Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck zum Rücktritt auf. Im Ministerium betonte man, es habe sich nicht um eine Party gehandelt, trotzdem wurden Konsequenzen eingeleitet.

Staat stützt ÖBB und Westbahn auf Strecke Wien - Salzburg

Wien - Die Regierung greift den staatlichen ÖBB und dem privaten Konkurrenten Westbahn finanziell unter die Arme. Um den Bahnverkehr zwischen Wien und Salzburg aufrecht zu erhalten, werden ab Montag Zugverbindungen bei ÖBB und Westbahn bestellt, teilte das Klimaschutzministerium von Leonore Gewessler (Grüne) am Samstag mit. Das heißt, beide Unternehmen werden für die Fahrten beauftragt und erhalten Geld. Der Auftrag umfasst ein Volumen von 48,3 Mio. Euro für die kommenden drei Monate - 40 Mio. Euro für die ÖBB, 8,3 Mio. Euro für die Westbahn.

