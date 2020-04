Positiver Trend bei Coronavirus-Neuinfektionen hält an

Wien - Der Trend an Neuerkrankungen mit dem Coronavirus bleibt in Österreich rückläufig, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) warnte dennoch vor voreiliger Euphorie. "Konsequentes Handeln ist weiterhin höchst erforderlich, jede und jeder muss weiterhin ein Teil der Lösung sein", sagte Anschober am Samstag. Die Zahl der Neuerkrankungen nahm im Vergleich zum Vortag lediglich um 0,7 Prozent zu. Über 10.000 Menschen haben sich bisher von einer Covid-19-Erkrankung wieder erholt, wobei das Innenministerium 14.671 bestätigte Infektionen mit SARS-CoV-2 (Stand 9.30 Uhr) meldete.

Kogler kündigt Steuersenkung für niedrige Einkommen an

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat als "belebendes Element für die Volkswirtschaft" im nächsten Jahr eine Steuersenkung für die untersten Einkommen angekündigt. "Weil diese Menschen werden das dringend brauchen", sagte er im Gespräch mit dem Kurier. Bestimmte Maßnahmen des Regierungsprogramms sollten bleiben, trotz Coronakrise, so der Grünen-Chef. In Sachen Vermögenssteuer gab er sich zurückhaltend.

ÖVP streckt sich laut Umfrage nach absoluter Mehrheit

Wien - Die ÖVP profitiert in der Coronakrise von ihren regelmäßigen Auftritten und streckt sich in der Wählergunst nach der absoluten Mehrheit. Laut der "profil"-Sonntagsfrage (Unique research) kommt die Volkspartei auf 48 Prozent - ein Plus von neun Prozentpunkten. Dahinter liegen SPÖ und Grüne mit je 16 Prozent, die FPÖ kommt nur mehr auf 13 Prozent Zustimmung. Die NEOS halten bei sechs Prozent. Auch in der Kanzlerfrage bringt die Coronakrise deutliche Verschiebungen zugunsten des Amtsinhabers. Sebastian Kurz (ÖVP) legt auf 55 Prozent (+12) zu. Dahinter folgen Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) und Werner Kogler (Grüne) mit jeweils acht Prozent.

Erneut fast 900 Corona-Tote in 24 Stunden in Großbritannien

London - In Großbritannien sind binnen 24 Stunden erneut fast 900 Menschen an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit ging die Zahl der neuen Todesfälle wieder nach oben. Tags zuvor waren 847 Menschen gestorben. Insgesamt starben damit 15.464 Menschen in Großbritannien. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt bei gut 114.000. Die Zahl der Corona-Toten in Pflegeheimen könnte nach Schätzungen eines Branchenverbands fün fünf Mal höher sein als angenommen, berichtete die Zeitung "Daily Telegraph" am Samstag.

Nehammer sieht Vorschläge zu EU-Asylreform "differenziert"

EU-weit/Wien - Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Samstag auf den gemeinsamen Vorschlag von Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien bezüglich einer Reform der europäischen Asylregeln reagiert. Er sehe "die Vorschläge differenziert", sagte Nehammer. Bereits in den vergangenen Jahren habe man gesehen, dass die Verteilungsdiskussion zu keiner Lösung führe. "Die Vorschläge für Maßnahmen gegen Sekundärmigration beispielsweise sehe ich hingegen sehr positiv", betonte er. Klar sei, dass ein zukünftiges Europäisches Asylsystem auf einem effizienten Außengrenzschutz aufbauen müsse.

Corona: Pfleger ließen aus Angst Senioren in Kanada alleine

Montreal - 31 Tote binnen weniger Wochen: Das ist die tragische Bilanz in einem kanadischen Seniorenheim, nachdem fast alle Pflegekräfte die Einrichtung aus Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus fluchtartig verlassen hatten. Gesundheitsbehörden fanden die Menschen in dem Heim in Dorval bei Montreal erst Tage später vor - viele der Überlebenden dehydriert, unterernährt und teilnahmslos. Zuletzt befanden sich nur noch zwei Pflegekräfte in dem Heim, um 130 Bewohner zu versorgen. Der Premierminister von Quebec, Francois Legault, kündigte Ermittlungen wegen grober Fahrlässigkeit an.

Amazon sucht mit Wärmebildkamera nach fiebrigen Mitarbeitern

Seattle - Amazon setzt Angestellten zufolge wegen der Coronakrise in den USA Wärmebildkameras ein, um fiebrige Mitarbeiter zu identifizieren. In mindesten sechs Lagerhallen des Online-Händlers rund um Los Angeles und Seattle seien entsprechende Geräte installiert worden, berichten Angestellte. Wenn die Kameras erhöhte Temperaturen zeigten, werde bei den betroffenen Mitarbeitern noch einmal auf der Stirn Fieber gemessen. Damit werde laut Amazon für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter gesorgt.

Betreuungszentrum in Wiener Messe vor Besiedlung

Wien - Das kürzlich in der Messe Wien eingerichtete Betreuungszentrum für Covid-19-Krankheitsheitsfälle wird in diesen Stunden für eine Besiedlung vorbereitet. Wann die ersten Patienten dort Aufnahme finden, ist noch offen - es könnte jedoch bereits am Wochenende so weit sein. Mangelnde Kapazitäten in den Spitälern sind nicht der Anlass für die Aktion, wie betont wird. In der Messe werden Betroffene untergebracht, deren Zustand ein Auskurieren daheim erlauben würde - dies aber aufgrund von Platzgründen oder anderer Umstände nicht möglich ist.

