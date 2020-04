Köstinger erwägt Grenzöffnung für deutsche Urlauber

Wien - Für Österreicher wird es zwar noch mehrere Monate nur eine eingeschränkte Reisefreiheit geben, aber deutsche Urlauber werden möglicherweise schon im Sommer wieder ins Land kommen können. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat in der "Presse am Sonntag" die Möglichkeit einer entsprechenden bilateralen Vereinbarung ins Spiel gebracht. Der Tourismussektor drängt massiv darauf, die Grenzen für deutsche Urlauber zu öffnen.

Mehr als 100.000 Corona-Tote in Europa

Madrid/Teheran/Moskau - In Europa sind inzwischen mehr als 100.000 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich am Samstagabend auf mindestens 100.501, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergab. Das sind knapp zwei Drittel der weltweiten Corona-Todesfälle. Insgesamt wurden fast 1,14 Millionen Corona-Fälle in europäischen Ländern registriert, das ist die Hälfte der weltweit bestätigten Fälle.

Spanien will "Lockdown" bis 9. Mai verlängern

Madrid - Der spanische Regierungschef Pedro Sanchez will die drastischen Einschränkungen im Land um weitere 15 Tage bis zum 9. Mai verlängern. Er werde eine entsprechende Bitte an das Parlament richten, erklärte der Ministerpräsident am Samstag. Der "Lockdown" besteht bereits seit dem 14. März. Für Kinder sollten bestimmte Beschränkungen aber gelockert werden. Bedingung sei, dass Ansteckungen verhindert würden.

Griechen bringen ältere und kranke Flüchtlinge aufs Festland

Athen - Zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus sollen in Griechenland ab Montag Hunderte ältere und kranke Flüchtlinge aus den völlig überfüllten Lagern auf den ägäischen Inseln aufs Festland gebracht werden. Insgesamt geht es nach Angaben des Migrationsministerium um rund 2.380 "gefährdete Menschen".

Positiver Trend bei Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Der Trend an Neuerkrankungen mit dem Coronavirus bleibt in Österreich rückläufig, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) warnte dennoch vor voreiliger Euphorie. "Konsequentes Handeln ist weiterhin höchst erforderlich, jede und jeder muss weiterhin ein Teil der Lösung sein", sagte Anschober am Samstag. Die Zahl der Neuerkrankungen nahm im Vergleich zum Vortag lediglich um 0,7 Prozent zu. Über 10.000 Menschen haben sich bisher von einer Covid-19-Erkrankung wieder erholt, wobei das Innenministerium 14.671 bestätigte Infektionen mit SARS-CoV-2 (Stand 9.30 Uhr) meldete.

Mediziner warnen vor Zusammenbruch der 24-Stunden-Pflege

Wien - Im Ringen um eine Lösung für die heimische 24-Stunden-Pflege, bei der wegen der Corona-bedingten Einreisebestimmungen für ausländische Pflegekräfte bald eine Verschärfung der Lage droht, warnen Mediziner nun erneut vor einem Zusammenbruch der Betreuung. Ein solches drohe innerhalb von zwei Wochen, erklärten Vertreter der Ärztekammer und der Österreichischen Gesellschaft für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin. Im Gesundheitsministerium wiederholte man, dass es Bestrebungen gebe, eine "ordentliche Lösung" zu finden.

Österreich kürte Island zum Song-Contest-Gewinner 2020

Wien - Island gewinnt den Eurovision Song Contest 2020 - wenn er denn stattgefunden hätte und nur Österreich abgestimmt hätte: Im Finale des Showtrios "Der kleine Song Contest" in ORF 1 setzten sich im Endspurt am Samstagabend Dadi Freyr und die Gruppe Gagnamagnid mit der trocken-ironischen Nummer "Think about Things" durch - gegen Malta und den heimischen Kandidaten Vincent Bueno.

