Köstinger erwägt Grenzöffnung für deutsche Urlauber

Wien - Für Österreicher wird es zwar noch mehrere Monate nur eine eingeschränkte Reisefreiheit geben, aber deutsche Urlauber werden möglicherweise schon im Sommer wieder ins Land kommen können. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat in der "Presse am Sonntag" die Möglichkeit einer entsprechenden bilateralen Vereinbarung ins Spiel gebracht. Der Tourismussektor drängt massiv darauf, die Grenzen für deutsche Urlauber zu öffnen.

Mehr als 100.000 Corona-Tote in Europa

Madrid/Teheran/Moskau - In Europa sind inzwischen mehr als 100.000 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich am Samstagabend auf mindestens 100.501, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergab. Das sind knapp zwei Drittel der weltweiten Corona-Todesfälle. Insgesamt wurden fast 1,14 Millionen Corona-Fälle in europäischen Ländern registriert, das ist die Hälfte der weltweit bestätigten Fälle.

Millionen orthodoxe Christen feiern Osterfest

Moskau/Athen - Unter dem Eindruck der Coronavirus-Pandemie feiern Millionen orthodoxe Christen an diesem Wochenende weltweit ihr Osterfest. Das Patriarchat der russisch-orthodoxen Kirche in Moskau rief die Menschen dazu auf, wegen der Gefahr durch das Coronavirus zu Hause zu bleiben. Geplant waren in vielen Ländern Fernsehgottesdienste. In Griechenland und auf Zypern feierten Christen die traditionelle Auferstehungsmesse von ihren Balkonen aus. Über Athen und anderen Städten stieg ein Feuerwerk auf, wie es Tradition in diesen beiden Ländern ist.

Trump droht China wegen Coronavirus mit "Konsequenzen"

Washington - US-Präsident Donald Trump hat China mit "Konsequenzen" gedroht, sollte das Land "wissentlich verantwortlich" für die weltweite Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sein. "Es hätte in China gestoppt werden können, bevor es begann, und das wurde es nicht", sagte Trump am Samstag (Ortszeit) bei seiner täglichen Corona-Pressekonferenz im Weißen Haus. "Und jetzt leidet die ganze Welt deswegen." Der US-Präsident äußerte zudem starke Zweifel an den offiziellen chinesischen Angaben zur Zahl der Corona-Toten.

Griechenland siedelt ältere und kranke Flüchtlinge aufs Festland um

Athen - Zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus sollen in Griechenland ab Montag Hunderte ältere und kranke Flüchtlinge aus den völlig überfüllten Lagern auf den ägäischen Inseln aufs Festland gebracht werden. Insgesamt geht es nach Angaben des Migrationsministeriums um rund 2.380 "gefährdete Menschen". Diese sollen innerhalb von zwei Wochen aus den Lagern auf den Inseln in Wohnungen, Hotels oder andere Lager auf dem Festland gebracht werden. Die Lage in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln gilt als katastrophal: Dort leben mehr als 36.000 Menschen in Camps, die eigentlich nur für etwas mehr als 6.000 Personen ausgelegt sind.

Ermittlungen gegen Maltas Premier nach Tod von Flüchtlingen

Valletta - Nach dem Tod von mindestens fünf Flüchtlingen auf dem Weg von Libyen nach Italien ermittelt die maltesische Justiz gegen Ministerpräsident Robert Abela. Bei dem Verfahren gegen Armeevertreter und ihn selbst gehe es um den Vorwurf des Totschlags, sagte Abela am Samstagabend im Fernsehen. Berichten zufolge waren vor wenigen Tagen fünf Insassen eines Flüchtlingsbootes ertrunken, das vor der Küste Maltas in Seenot geraten war. Sieben weitere Insassen des Bootes gelten als vermisst. Das Boot hatte demnach etwa 55 Menschen an Bord. Unter ungeklärten Bedingungen kehrte es schließlich nach Libyen zurück.

Zweite Runde der Parlamentswahl in Mali

Bamako - Inmitten einer angespannten Sicherheitslage und wachsender Sorgen wegen der Coronavirus-Pandemie findet in Mali am Sonntag die zweite Runde der Parlamentswahl statt. Die erste Runde am 29. März war von islamistischer Gewalt überschattet worden. Abgestimmt wird über die 147 Abgeordneten im Parlament - erstmals seit sieben Jahren. Die Wahlbeteiligung lag in der ersten Runde bei 35,6 Prozent. Regulär hätte die Wahl bereits 2018 stattfinden sollen. Wegen Sicherheitsbedenken wurde die Abstimmung jedoch mehrfach verschoben.

Riesiges Staraufgebot bei Corona-Benefizkonzert im Netz

Los Angeles - Mit einem virtuellen Mega-Konzert haben sich Stars wie Lady Gaga, Elton John, Stevie Wonder, Paul McCartney und die Rolling Stones bei den Helfern in der Corona-Pandemie bedankt. "Heute bin ich so glücklich, dass wir zusammen eine Welt zuhause sind", sagte Lady Gaga, Mitorganisatorin der Show, zum Auftakt von "One World: Together at Home". Bei dem zweistündigen Event der Hilfsbewegung Global Citizen in der Nacht auf Sonntag schalteten sich neben Dutzenden Künstlern auch Ärzte, Wissenschafter und Politiker dazu. Die früheren First Ladys Laura Bush und Michelle Obama dankten den Helfern in Spitälern und Geschäften. Zuvor hatten sich bei einem sechsstündigen Livestream zahlreiche Musiker, Sportler und andere Künstler von zuhause mit Auftritten zugeschaltet.

