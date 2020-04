Trump droht China wegen Coronavirus mit "Konsequenzen"

Washington - US-Präsident Donald Trump hat China mit "Konsequenzen" gedroht, sollte das Land "wissentlich verantwortlich" für die weltweite Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sein. "Es hätte in China gestoppt werden können, bevor es begann, und das wurde es nicht. Und jetzt leidet die ganze Welt deswegen", sagte Trump. Der Laborleiter des Instituts für Virologie in Wuhan wies Vorwürfe, seine Einrichtung könnte der Ursprung der Coronavirus-Pandemie sein, zurück.

US-Präsident feuert Proteste gegen Corona-Beschränkungen an

Concord (New Hampshire) - Mit Rückendeckung von Präsident Donald Trump haben am Samstag hunderte Menschen in mehreren US-Städten gegen die wegen der Coronavirus-Pandemie verhängten Ausgangsbeschränkungen protestiert. Unter den Teilnehmern waren mehrere bewaffnete Männer in paramilitärischen Uniformen und mit vermummten Gesichtern. In mehr als 40 der 50 US-Staaten gelten derzeit Ausgangsbeschränkungen. Die Zahl der Infizierten in den USA stieg am Samstag auf 734.000, mehr als 38.800 Menschen starben.

Mehr als 100.000 Corona-Tote in Europa

Madrid/Teheran/Moskau - In Europa sind bereits mehr als 100.000 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Das sind knapp zwei Drittel der weltweiten Corona-Todesfälle. Insgesamt wurden fast 1,14 Millionen Corona-Fälle in europäischen Ländern registriert, das ist die Hälfte der weltweit bestätigten Fälle. Österreich hält nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Sonntagfrüh bei 14.662 positiv Getesteten, 4.014 davon gelten als aktuell erkrankt.

NEOS fordern von Anschober sofortige Influenza-Vorsorge

Wien - Die NEOS fordern von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) Vorsorge für die kommende Influenza-Saison zu treffen, damit es nicht wieder zu einer dramatischen Situation kommt. Daher solle Anschober die Influenza-Impfstoffe für die Saison 2020/2021 schon jetzt bestellen. Die letzten Influenza-Saisonen seien teilweise dramatisch gewesen und die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie schnell die Lage eskalieren könne.

Riesiges Staraufgebot bei virtuellem Corona-Benefizkonzert

Los Angeles - Mit einem virtuellen Mega-Konzert haben sich Stars wie Lady Gaga, Elton John, Stevie Wonder, Paul McCartney und die Rolling Stones bei den vielen Helfern in der Corona-Pandemie bedankt. Durch die mehr als zweistündige Show der Hilfsbewegung Global Citizen führten die US-Starmoderatoren Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel und Stephen "Jimmy" Colbert. Den Ausklang machten Lady Gaga, Celine Dion und der italienische Sänger Andrea Bocelli, begleitet vom chinesischen Star-Pianisten Lang Lang.

Stilles Jubiläum: Die Zweite Republik wird 75

Wien - Die Zweite Republik wird 75 Jahre alt - und feiert wie alle während der Coronakrise still. Präsidentschaftskanzlei, Parlament und Regierung müssen heuer auf große Festakte verzichten. Am 27. April 1945 haben die an der Regierung beteiligten Parteien SPÖ, ÖVP und KPÖ die Unabhängigkeitserklärung beschlossen. Die Proklamation erklärte die Republik Österreich für "wiederhergestellt" und "den im Jahre 1938 dem österreichischen Volke aufgezwungenen Anschluss" für "null und nichtig".

Zwei Jugendliche bei Verkehrsunfall in OÖ getötet

Adlwang - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Adlwang in Oberösterreich sind am Sonntag gegen 4.00 Uhr ersten Informationen zufolge zwei Jugendliche ums Leben gekommen. Offenbar geriet ein mit drei Personen besetztes Auto ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und bei einem nahen Haus Hilfe holen. Für die beiden Mitfahrer kam aber jede Hilfe zu spät.

Zweijährige im Mühlviertel von Minitraktor überrollt

St. Leonhard bei Freistadt - Auf einem Bauernhof in St. Leonhard bei Freistadt in Oberösterreich ist am Samstagabend ein zweijähriges Mädchen von einem Minitraktor überrollt worden. Das Kind geriet mit beiden Beinen unter die hinteren Zwillingsräder des Kleintraktors und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen. Am Steuer des Fahrzeuges war die Mutter gesessen. Sie hatte nicht gemerkt, dass das Kind zu ihr auf den Sitz steigen wollte.

(Schluss) pin