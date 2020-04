Kanzler Kurz auf CNN: "Situation jetzt unter Kontrolle"

Atlanta/Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Sonntagnachmittag in einem Videointerview mit dem US-Fernsehsender CNN die "schnelle und harte" Vorgehensweise der Bundesregierung in der Coronakrise verteidigt. "Deswegen ist die Situation jetzt unter Kontrolle, auch in den Spitälern." Kurz betonte, die Öffnung des Landes werde "schrittweise vollzogen", Testkapazitäten sollen weiter ausgebaut werden. Wichtig sei eine gute Strategie der Eindämmung, um zu vermeiden, dass Infizierte in Kontakt mit anderen Menschen kämen.

Debatte um deutsche Urlauber in Österreich

Wien - Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat eine Öffnung der österreichischen Grenzen für deutsche Sommerurlauber ins Spiel gebracht. Während die deutsche Boulevardzeitung "Bild" bereits hoffnungsfroh "Erlaubt uns Österreich Sommerurlaub?" titelte, trat das Gesundheitsministerium am Sonntag auf die Bremse. NEOS warnte vor einem "Sommerchaos".

Eine Mio. Corona-Fälle in Europa registriert

Stockholm - In Europa sind mittlerweile mehr als eine Million Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Bis Sonntagmittag erfasste das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten dort insgesamt 1.018.221 Covid-19-Fälle. Mit Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien kommen mittlerweile fünf europäische Länder auf sechsstellige Infektionszahlen. Covid-19-Todesfälle gab es europaweit demnach bisher 98.852.

433 Tote binnen 24 Stunden in Italien

Rom - In Italien sind wegen der Coronavirus-Pandemie 433 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden, das sind 49 weniger als am Vortag. Damit klettert die Gesamtbilanz der Verstorbenen seit Beginn der Ausbreitung der Pandemie in Italien am 20. Februar auf 23.660, teilte der italienische Zivilschutz am Sonntag mit. Die Zahl der aktuell Infizierten lag bei 108.257, das sind 486 mehr als am Samstag. 25.033 Covid-19-Kranke lagen in den italienischen Spitälern, davon 2.635 auf der Intensivstation, das sind 98 weniger als am Vortag.

18 Tote nach Angriffen auf Regierungstruppen in Afghanistan

Kabul - Bei Angriffen auf regierungstreue Truppen sind in Afghanistan in der Nacht auf Sonntag mindestens 18 Menschen getötet worden. 12 weitere seien verwundet worden, teilten die Behörden mit. Der Sprecher des afghanischen Sicherheitsrats erklärte, die Taliban hätten in der abgelaufenen Woche 24 Zivilisten getötet, darunter Frauen und Kinder. Als Vorbereitung innerafghanischer Friedensgespräche hatten die USA mit den Taliban am 29. Februar ein Abkommen unterzeichnet.

Ex-Biathlon-Weltmeister Landertinger erklärt Rücktritt

Wien/Fieberbrunn - Wenige Wochen nach Frankreichs Superstar Martin Fourcade hat am Sonntag auch Dominik Landertinger seinen Rücktritt erklärt. Der 32-Jährige ist mit neun Medaillen bei Großereignissen, darunter WM-Gold im Massenstart 2009, der erfolgreichste ÖSV-Biathlet. "Ich bin dankbar, dass ich das alles erreichen durfte", sagte der Familienvater, der dank WM-Bronze in Antholz auf dem Höhepunkt abtrat.

