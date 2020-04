Regierung stellt Fahrplan für Öffnung der Schulen vor

Wien - Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) stellt am Freitag den Fahrplan für eine Wiederöffnung der Schulen vor. Bekannt ist, dass als erste ab 4. Mai die Maturanten bzw. die Abschlussklassen an den berufsbildenden mittleren Schulen und Berufsschulen zurückkehren werden. Die anderen Schulstufen sollen gestaffelt ab 15. Mai wieder unterrichtet werden. Laut "Presse" und "Kurier" werden die Klassen geteilt - die eine Hälfte soll von Montag bis Mittwoch Unterricht haben, die andere Donnerstag und Freitag. In der Woche darauf ist es umgekehrt.

EU-Gipfel billigt 540 Mrd. Euro schweres Corona-Hilfspaket

Brüssel/Wien - Der EU-Gipfel hat das Rettungspaket in Höhe von 540 Milliarden Euro im Kampf gegen die Coronakrise am Donnerstag gebilligt. Zugleich gaben die Staats- und Regierungschefs der EU-Kommission den Auftrag, den weiteren Finanzbedarf für den Wiederaufbau einzuschätzen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will in der Krise die Obergrenze des EU-Budgets fast verdoppeln. Die EU-Kommission könne so Gelder aufnehmen, die dann über das EU-Budget an die EU-Staaten fließen würden.

US-Repräsentantenhaus beschließt 500 Mrd.-Paket gegen Coronakrise

Das nächste US-Konjunkturpaket in Höhe von 484 Milliarden US-Dollar (446 Milliarden Euro) als Reaktion auf die Coronakrise ist beschlossene Sache. Nach dem US-Senat verabschiedete am Donnerstagabend nun auch das US-Repräsentantenhaus das Paket, auf das sich Republikaner und Demokraten nach tagelangen schwierigen Verhandlungen geeinigt hatten. Mit dem neuen Paket soll ein bestehendes Kreditprogramm für kleine und mittlere Unternehmen um rund 320 Milliarden Dollar aufgestockt werden. Mit den Krediten, die später erlassen werden können, soll der Anstieg der Arbeitslosigkeit in den USA begrenzt werden.

Österreichweiter Klimastreik im Zeichen der Coronaviruskrise

Wien/Österreich-weit - Zahlreiche Organisationen, NGOs und Klima-Initiativen des Bündnisses "Klimaprotest" begehen am Freitag einen Klimastreik unter den Hashtags #NetzstreikFürsKlima und #FightEveryCrisis auf. Aufgrund der Coronaviruskrise wird es aber keine Demos geben, stattdessen sollen Schilder und Banner am Fenster, Balkon oder Gartenzaun aufgehängt und Fotos davon im Netz gepostet werden. Zusätzlich wird von 12.00 bis 14.00 Uhr ein Livestream mit Rede- und Musikbeiträgen gestaltet.

Antikörper-Studie in New York: 14 Prozent hatten Coronavirus

New York - Im besonders von der Corona-Pandemie betroffenen US-Staat New York haben sich den vorläufigen Ergebnissen einer Antikörper-Studie zufolge bisher rund 14 Prozent der Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert. Für die Studie seien 3.000 Menschen, die in 40 Supermärkten in 19 Landkreisen einkauften, zufällig ausgewählt und auf Antikörper getestet worden, sagte Gouverneur Andrew Cuomo am Donnerstag.

US-Präsident ermuntert zu neuen Corona-Therapien

Washington - US-Präsident Donald Trump hat bei einer Pressekonferenz Forscher dazu ermuntert, im Kampf gegen Corona zu prüfen, Menschen direkt Desinfektionsmittel zu spritzen. Trump sagte im Weißen Haus vor Journalisten, dies wäre "interessant. Unmittelbar vorher hatte ein Regierungsexperte erklärt, dass Bleich- und Desinfektionsmittel das Virus Sars-CoV-2 auf metallischen Flächen rasch abtöten. Der Experte schilderte zudem, dass sich die Lebensdauer des Erregers bei direkter Bestrahlung mit Sonnenlicht dramatisch verkürzt. Das ist ziemlich gewaltig", sagte Trump und schlug eine "Lichttherapie" für Menschen vor

NFL-Home-Office-Draft ohne Pannen und Überraschungen

Los Angeles - Beim ersten Homeoffice-Draft in der NFL-Geschichte sind in der ersten Runde große Pannen und große Überraschungen ausgeblieben. Wie erwartet entschieden sich die Cincinnati Bengals am Donnerstag mit dem ersten Pick für Quarterback Joe Burrow. Er war der erste von insgesamt drei Quarterbacks unter den ersten sechs ausgewählten Spielern. Die Miami Dolphins entschieden sich für Tua Tagovailoa, dem ein herausragendes Talent bescheinigt wird, der aber wegen einer Hüftverletzung aber auch als fraglich galt.

