Nur Hälfte der Eltern für Schulöffnung

Wien - Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs trotz Coronakrise spaltet die Österreicher. Nur 53 Prozent der Eltern mit Kindern bis 14 Jahre begrüßen die gestaffelte Öffnung der Schulen im Mai. Laut der von Unique research für das "profil" durchgeführten Umfrage hätten es immerhin 41 Prozent der Eltern vorgezogen, wenn die Schulen erst wieder im September aufgesperrt hätten.

Kogler will Regierungsprogramm nicht überarbeiten

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sieht keinen Anlass, das Regierungsprogramm in seinen Grundprinzipien zu überarbeiten, wie das Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) angeregt hatte. Neuwahlen schließt der Grünen-Chef für die Zeit der Krise aus. Gute Nachrichten hatte er in der "ZiB2" für die Fitnessstudios, die Ende Mai öffnen könnten. Für diese gelte das selbe wie für Indoor-Sportarten, wo mit 29. Mai eine Wiederaufnahme des Betriebs möglich sein könnte. Freilich brauche es in den Fitnessstudios auch besondere Abstandsregeln, betonte der Sportminister.

Italien plant "Monsterpaket" in Höhe von 155 Mrd. Euro

Rom - Die italienische Regierung will zur Wirtschaftsförderung nach der Coronakrise ein "Monsterpaket im Ausmaß von 155 Mrd. Euro verabschieden. Zuvor war beschlossen worden, das Budgetdefizit zur Finanzierung der Coronavirus-Folgen auf mehr als zehn Prozent anzuheben. "Es handelt sich um die umfangreichsten Wirtschaftsmaßnahmen in der italienischen Geschichte", teilte der italienische Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri mit. Die Maßnahmen sollen zur Förderung der italienischen Familien und der Unternehmen dienen.

Trump sucht Ausrede für Desinfektionsmittel-Idee

Washington - Nach viel Kritik und offiziellen Warnungen hat sich US-Präsident Donald Trump bemüht, seine irrwitzige Idee zu Desinfektionsmittel-Injektionen gegen das Coronavirus wieder einzufangen. Trump sagte am Freitag im Weißen Haus, die Äußerung sei nur "Sarkasmus" gegenüber Reportern gewesen. Er habe nur "sehen wollen, was passieren würde", behauptete er. Trump hatte Forscher ermuntert, Möglichkeiten zu prüfen, Menschen im Kampf gegen das Virus direkt Desinfektionsmittel zu spritzen.

USA melden sinkende Corona-Opferzahl

Washington - Die USA haben die niedrigste Zahl neuer Corona-Toter seit drei Wochen gemeldet. Nach Zählung der Johns-Hopkins-Universität starben innerhalb eines Tages 1.258 weitere Menschen an Covid-19. Die Gesamtzahl der US-Todesopfer stieg demnach auf mehr als 51.000. Trotz des starken Rückgangs der Zahl der Toten von 3.176 am Donnerstag warnen Gesundheitsexperten vor verfrühter Hoffnung: Ein Trend sei erst zu beobachten, wenn ein dauerhafter Rückgang der Fälle erkennbar ist.

15-Jähriger bei Autounfall in Oberösterreich getötet

St. Aegidi - Ein 15-Jähriger ist bei einem Autounfall Samstagfrüh in St. Aegidi in Oberösterreich getötet worden. Der Bursch fuhr im Auto eines 17-Jährigen mit, der keinen Führerschein hatte und zudem betrunken war. In einer Linkskurve geriet der Wagen außer Kontrolle, schlitterte 50 Meter über eine Wiese und prallte gegen einen Baum. Der 15-Jährige am Beifahrersitz starb am Unglücksort.

Ermittlungen um gestohlenen Lamborghini in NÖ

Schönkirchen-Reyersdorf - Nach der Sicherstellung eines in Deutschland gestohlenen Lamborghini Huracan am Freitag im Bezirk Gänserndorf dauern die Ermittlungen an. Abzuklären ist, wie der Sportwagen in eine Werkstätte in Schönkirchen-Reyersdorf gelangt ist. Das Fahrzeug im Wert von 180.000 Euro war im September 2019 in Deutschland entwendet worden. Der Luxusschlitten ist etwa 600 PS stark und mehr als 300 km/h schnell.

