Johns-Hopkins-Universität: Mehr als 200.000 Corona-Tote weltweit

Baltimore (Maryland) - Weltweit sind bereits mehr als 200.000 Menschen infolge einer Coronainfektion gestorben. Das teilte die US-Universität Johns Hopkins am Samstag auf ihrer Corona-Infoseite mit. Demnach lag die Zahl der Toten bei 200.698, die Zahl der bestätigten Infektionen bei 2.865.938. Mehr als ein Viertel aller Todesopfer gab es in den USA (52.782), gefolgt von den europäischen Hotspots Italien (26.384), Spanien (22.902), Frankreich (22.279) und Großbritannien (20.380). Damit wurden fast drei Viertel aller Todesfälle in nur fünf Ländern gezählt.

Ende der Ausgangssperre für Spanier in Sicht

Madrid - Nach einer wochenlangen strikten Ausgangssperre sollen die Spanier ab dem 2. Mai zumindest wieder im Freien Sport treiben und spazieren gehen können. Das stellte Regierungschef Pedro Sanchez am Samstagabend in einer Fernsehansprache in Aussicht. Voraussetzung für diese Lockerung sei allerdings, dass sich die Corona-Zahlen weiter positiv entwickeln. In Spanien starben seit Ausbruch des Virus mehr als 22.900 Menschen, das ist weltweit die dritthöchste Opferzahl nach den USA und Italien. Allerdings ging die Zahl der neuen Todesfälle zuletzt kontinuierlich zurück.

Deutscher Außenminister dämpft Erwartungen an baldige Reisefreiheit

Berlin - Angesichts der Diskussionen um die bevorstehende Urlaubssaison hat der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) die Erwartungen an eine baldige Öffnung von europäischen Reisezielen gedämpft. "Ein europäischer Wettlauf darum, wer touristische Reisen zuerst wieder zulässt, führt zu unvertretbaren Risiken", sagte Maas der "Bild am Sonntag". Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte zuvor hinsichtlich einer möglichen schrittweisen Grenzöffnung für Urlauber als eheste Kandidaten Deutschland und Tschechien genannt. "Wir dürfen uns die hart erkämpften Erfolge der letzten Wochen nicht kaputt machen", sagte Maas. Sonst werde es noch sehr viel länger Reisebeschränkungen geben.

Rumäniens Transportminister weiß nichts von Sonderzügen für Pflegekräfte

Bukarest - Nach Angaben von Rumäniens Transportsportminister Lucian Bode gibt es "bis dato keinerlei Vereinbarung auf Regierungsebene" zwischen Österreich und seinem Land bezüglich eines Sonderzugs, der rumänische Pflegekräfte nach Österreich bringen soll. Europaministerin Karoline Edtstadler, die zuvor eine entsprechende ausgehandelte Lösung verkündet hatte, reagierte am Samstagabend auf Anfrage der APA verwundert und erklärte, dass das rumänische Innenministerium diese Woche klar gestellt habe, dass Betreuerinnen nach Österreich ausreisen dürfen. Sie hofft, dass Unklarheiten umgehend geklärt werden, man sei in Kontakt mit Bukarest. Der erste Zug mit rumänischen Pflegekräften soll am 2. Mai in Richtung Österreich abfahren.

EU wirft Russland und China Fake-News-Kampagnen vor

Brüssel - Moskau und Peking verbreiten in der Coronakrise nach Einschätzung der EU unvermindert gezielt irreführende oder falsche Informationen. Dies geht aus einem Bericht des Auswärtigen Dienstes der EU hervor, der Informationen mit Zeitraum vom 2. bis 22. April analysierte. Auch Syrien und der Iran werden als Ursprung gesteuerter Desinformation genannt.

Fast ein Viertel europäischer Firmen streicht Dividende

Frankfurt - Zehntausende Aktionäre europäischer Unternehmen müssen sich wegen der Corona-Krise in diesem Jahr mit deutlich weniger Dividende begnügen - oder gehen ganz leer aus. Fast ein Viertel, exakt 141 der 600 Unternehmen im europäischen Aktienindex Stoxx haben einer Übersicht der DZ Bank zufolge bisher eine Streichung oder Aussetzung ihrer Gewinnausschüttung bekanntgegeben. Überdurchschnittlich häufig fällt die Dividende demnach bei Banken, Industrieunternehmen, in der Tourismusbranche und im Einzelhandel weg.

Tausende Israelis demonstrieren in Tel Aviv gegen Netanyahu

Tel Aviv - Tausende Israelis haben am Samstagabend nach Medienberichten in Tel Aviv gegen die Politik des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu demonstriert. Die Menschen versammelten sich auf dem zentralen Rabin-Platz und hielten dabei wegen der Coronakrise einen Sicherheitsabstand von zwei Metern. Ein Polizeisprecher sprach von mehreren Hundert Teilnehmern, Medien dagegen von Tausenden. Die Bewegung "Schwarze Flaggen" warnt vor einer Erosion der Demokratie unter Netanyahu.

