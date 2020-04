Kurz kündigt zu Republiksjubiläum "neues Kapitel" an

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird sich am Montag anlässlich des Jubiläumstags zu 75 Jahre Zweite Republik in einer Rede an die Bevölkerung wenden und dabei das Aufschlagen eines neuen Kapitels ankündigen. Den Österreichern will der Regierungschef, wie es aus seinem Büro heißt, versichern, dass die Regierung alles tun werde, um Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen. Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) betonte anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums die Grundsäulen der Demokratie und appelliert für Zusammenhalt, um Krisen wie die Corona-Pandemie bewältigen zu können.

Ein Infizierter steckt in Ö nur mehr 0,63 Personen an

Wien - Die Situation rund um SARS-CoV-2 stellt sich laut den Berechnungen der Epidemiologen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und beteiligter Statistiker der TU-Graz weiterhin relativ positiv dar: Die effektive Reproduktionszahl - wie viele Personen ein Infizierter ansteckt - beträgt nur noch 0,63 (21. April). Am 12. März war die geschätzte effektive Reproduktionszahl des Virus noch zwischen 3,5 und 4,0 gelegen.

Corona-Todesfälle in Spanien auf niedrigsten Stand

Madrid - Die Zahl der binnen eines Tages in Spanien registrierten Todesfälle durch das neuartige Coronavirus ist auf den niedrigsten Stand seit einem Monat gefallen. Bis Sonntag wurden 288 neu hinzugekommene Corona-Tote gemeldet, wie das Gesundheitsministerium in Madrid mitteilte. Dies sei die niedrigste Zahl seit dem 20. März. Unterdessen durften am Sonntag erstmals seit Beginn der strengen Ausgangssperre vor sechs Wochen Kinder wieder ins Freie. Ihnen ist es ab sofort erlaubt, unter Aufsicht eines Erwachsenen täglich eine Stunde an der frischen Luft zu verbringen.

Schulen in Italien sollen erst im September wieder öffnen

Rom - Wegen der Coronavirus-Pandemie bleiben die Schulen in Italien bis zu den Sommerferien geschlossen und öffnen im September wieder. Für berufstätige Eltern sollen Voucher für Babysitter zur Verfügung gestellt werden. Das erklärte Ministerpräsident Giuseppe Conte in einem Interview in der Zeitung "La Repubblica" vom Sonntag. Er kündigte zudem an, dass bei den geplanten Lockerungen der Schutzmaßnahmen "strategisch" wichtige Wirtschaftsbereiche rasch wieder starten sollten.

Britischer Premier Johnson will Amtsgeschäfte wieder aufnehmen

London - Der britische Premierminister Boris Johnson will nach überstandener Covid-19-Erkrankung die Amtsgeschäfte wieder aufnehmen. Der 55-Jährige werde am Montag in den Regierungssitz Downing Street zurückkehren, sagte eine Sprecherin der dpa. Johnson hatte sich in den vergangenen zweieinhalb Wochen auf dem offiziellen Landsitz Chequers nahe London von der Lungenkrankheit erholt. Zuvor musste er eine Woche im Krankenhaus verbringen, drei Tage sogar auf der Intensivstation. Vertreten wurde er von Außenminister Dominic Raab.

G20 mit neuer Initiative im Kampf gegen Coronavirus

Riyadh - Die 20 großen Industrie- und Schwellenländer (G20) haben eine Initiative für den rascheren Zugang zu Mitteln im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie gestartet. "Die G20 werden die globale Zusammenarbeit und vor allem bei der Schließung der unmittelbaren Finanzierungslücke im Gesundheitsbereich weiter verstärken", sagte der saudi-arabische Finanzminister Mohammed al-Jadaan am Sonntag. Letztere wird auf acht Milliarden Dollar geschätzt.

Roscic deutet Ende für Opernball-Lady und Lugner an

Wien - Staatsopernchef Bogdan Roscic hat in einem Interview mit der "Kronen Zeitung" ein Ende für die Funktion der "Opernball-Lady" angedeutet. "Ich glaube aber, dass es Zeit ist, mit der Idee einer 'Ballmutti' abzuschließen. Ich denke eher an ein Komitee, bei dem auch unser neuer Freundeskreis repräsentiert sein wird", sagte Roscic. Auch die Ära von Richard Lugner könnte ein Ende nehmen. Er könnte damit ausgerechnet zu seinem 30-Jahr-Jubiläum am Wiener Opernball keine Loge mehr bekommen.

