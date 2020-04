Härtefallfonds: Flexiblerer Betrachtungszeitraum in Phase 2

Wien - Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat in Verhandlungen mit der Regierung Nachjustierungen im Corona-Härtefallfonds für Klein- und Kleinstunternehmen erreicht. Seit 20. April läuft die zweite Phase des Härtefallfonds. Der bisherige Beobachtungszeitraum wird um weitere drei Monate verlängert und Jungunternehmer können auch bei Gründung zwischen 2018 und 2020 Hilfe beantragen. Als weitere Adaptierungen gilt ab sofort eine Mindestförderhöhe von 500 Euro pro Monat, womit individuelle Härtefälle und etwaige Investitionen aufgefangen werden sollen.

Häme für Edtstadler von Blau und Pink wegen Pflegerzugs

Wien - Die neuen Unklarheiten bezüglich eines Pfleger(innen)-Zugs von Rumänien nach Österreich sorgen für Häme bei der Opposition. FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch fragt, ob es sich hierbei nur um eine Fata Morgana der ÖVP handle, seitens der NEOS wird gemutmaßt, dass die zuständige Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) wohl die Dolmetscher bei ihren Verhandlungen vergessen habe. Edtstadler wird am Montag nun auch ein Gespräch mit dem rumänischen Transportminister Lucian Bode führen. Für den Vormittag ist ein Telefonat angesetzt.

Steiermark: Erster Tag ohne neuen Corona-Toten seit März

Graz - Im am härtesten von der Corona-Epidemie getroffenen Bundesland Steiermark hat es am Sonntag erstmals seit einem Monat keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gegeben. Dies teilte das Land Steiermark am Abend mit. Der letzte Tag ohne mit dem Coronavirus infizierten Toten sei der 26. März gewesen. Insgesamt wurden am Sonntag 542 Personen in Österreich gezählt, die mit oder an Covid-19 verstorben sind, um sechs mehr als am Vortag.

Sinkende Zahl an Corona-Toten in Großbritannien und Italien

London - Die Zahl der Corona-Todesfälle in den schwer betroffenen Ländern Großbritannien und Italien sinkt. In Großbritannien starben laut offiziellen Zahlen vom Sonntag innerhalb von 24 Stunden zuletzt 413 Menschen an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Der tiefste Wert seit 31. März. Aus Italien wurde mit 260 Toten der niedrigste Wert seit 14. März gemeldet. Premier Giuseppe Conte wird am Sonntagabend eine Auflockerung der Ausgangssperre und des Produktionsstopps ab dem 4. Mai ankündigen.

Russland setzt Getreide-Exporte bis Anfang Juli aus

Moskau - Der weltweit führende Weizen-Exporteur Russland setzt seine Getreide-Exporte bis Anfang Juli aus. Die weltweiten Lieferungen mehrerer Getreidesorten, darunter Weizen, Roggen, Gerste und Mais werden bis zum 1. Juli gestoppt, wie das russische Landwirtschaftsministerium am Sonntag mitteilte. Die Entscheidung dürfte die ohnehin schon hohen Preise auf dem Weltmarkt weiter in die Höhe treiben.

Erstmals wieder Proteste in Hongkong

Hongkong - In Hongkong ist es erstmals seit Beginn der Coronakrise wieder zu Protesten gegen die china-freundliche Regierung und Peking gekommen. Trotz strikter Abstandsregeln kamen in einem Einkaufszentrum der chinesischen Sonderverwaltungszone am Sonntag Hunderte Menschen zusammen, um Forderungen nach Demokratie zu erneuern.

81-jährige Altbäuerin in OÖ erschossen - Sohn in U-Haft

Kronstorf - Nach der Bluttat in Kronstorf (Bezirk Linz-Land), bei der eine 81-jährige Altbäuerin in der Nacht auf Samstag mit zwei Schüssen aus einem Kleinkalibergewehr getötet worden war, ist über den tatverdächtigen 46-jährigen Sohn die U-Haft verhängt worden. Grund für die Tat sollen nach ersten Angaben des Landwirten ständige Vorwürfe der Mutter gewesen sein, dass er keine Frau finde und es damit auch keinen Hoferben gebe.

Bursch auf Moped lieferte sich mit Polizei Verfolgungsjagd

Mondsee - Eine laut Polizei "filmreife Verfolgungsjagd" hat es am Samstag in Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) gegeben. Ein 16-jähriger Bursch war mit einem nicht zugelassenen Moped auf der Mondsee Straße (B154) rasant unterwegs, als eine Streife auf ihn aufmerksam wurde. Mit bis zu 110 km/h versuchte er zu flüchten. Dabei führte ihn sein Weg teils querfeldein, berichtete die Polizei. Nach rund elf Kilometern endete die Flucht mit einen Sturz in einem Waldstück. Der Einheimische blieb unverletzt. Er wurde angezeigt.

