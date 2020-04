Italiens Premier kündigt Lockerung des Lockdowns an

Rom - Der italienische Premier Giuseppe Conte hat am Sonntagabend eine Lockerung der Maßnahmen gegen das Coronavirus angekündigt. So sollen ab dem 4. Mai Industrie und Bauwirtschaft wieder starten, die Menschen werden sich wieder in ihrer Heimatregion bewegen und Parks besuchen können. Auch spätere Lockerungen kündigte Conte bereits an. So sollen etwa am 1. Juni Bars und Restaurants wieder aufsperren dürfen. Der Premier stellte auch die Grundlinien eines dritten milliardenschweren Hilfspakets vor.

Johnson am Regierungssitz Downing Street eingetroffen

London - Der britische Premierminister Boris Johnson ist nach überstandener Covid-19-Erkrankung am Sonntagabend wieder am Regierungssitz Downing Street in London eingetroffen. Entsprechende Berichte bestätigte eine Regierungssprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Er will an diesem Montag seine Amtsgeschäfte wieder aufnehmen. Seine Regierung in London steht wegen ihrer Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie schwer in der Kritik.

Weniger Corona-Tote in Großbritannien, Italien, Frankreich

London - Die Zahl der Corona-Todesfälle in stark betroffenen europäischen Ländern sinkt. In Großbritannien starben laut offiziellen Zahlen vom Sonntag innerhalb von 24 Stunden 413 Menschen an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Der tiefste Wert seit 31. März. Aus Italien wurde mit 260 Toten der niedrigste Wert seit 14. März gemeldet. Auch in Frankreich sank die Zahl der Todesopfer auf 242. Einen Tag zuvor waren es noch 369 neue Todesfälle gewesen.

Kogler: Turnunterricht im Freien und Sport-Sommercamps möglich

Wien - Sportminister Werner Kogler hat in der ORF-Sendung "Sport am Sonntag" erklärt, dass Sport-Sommercamps für Kinder und Jugendliche erlaubt werden sollen und mit den Planungen begonnen werden könne. Dies gelte nicht für Mannschaftsspiel, aber für "Trainings- und Bewegungseinheiten mit zwei Meter Abstand", erklärte der Vizekanzler. Er verspricht sich davon auch eine Entlastung der Eltern. Sollten die Camps in Verbindung mit Übernachtungen stehen, werden die Regeln für Hotellerie und Gastronomie gelten.

Lehrergewerkschaft wirft Faßmann Gesetzesbruch vor

Wien - Die Lehrergewerkschaft bleibt angesichts des trotz Coronavirus wieder anlaufenden Schulbetriebs auf Konfrontationskurs. Ihr Vorsitzender Paul Kimberger wirft Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in der "Tiroler Tageszeitung" nun sogar Gesetzesbruch vor - dies, weil der Ressortchef die Freitage nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam jedenfalls für Unterricht nutzen will. Die schulautonomen Tage seien nämlich in der Jahresarbeitszeit der Lehrer berücksichtigt. Kimberger berichtet von "empörten Reaktionen aus der Lehrerschaft.

Schmales Jubiläum zu 75 Jahre Zweite Republik

Wien - Das Jubiläum 75 Jahre Zweite Republik wird von der Coronakrise geprägt. Zwar legen sowohl die Regierungsspitze als auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Burgtor Kränze nieder, doch ansonsten beschränken sich die Feierlichkeiten auf einen musikalischen Auftritt eines Philharmoniker-Quartetts im Kanzleramt und eine 15-minütige TV-Ansprache von Regierungschef Sebastian Kurz (ÖVP). Begangen wird die Unabhängigkeitserklärung Österreichs wenige Tage vor Kriegsende.

Saudi-Arabien stoppt Todesstrafe für Minderjährige

Riad - Saudi-Arabien will die Todesstrafe an Straftätern, die als Minderjährige ihre Taten begangen haben, nicht mehr vollziehen. Das gab das saudi-arabische Menschenrechtskomitee am Sonntag bekannt, indem es eine entsprechende Verordnung von König Salman zitierte. Stattdessen sollen die Straftäter eine bis zu zehn Jahre dauernde Gefängnisstrafe in einer Strafanstalt für Jugendliche absitzen.

Minister aus 30 Staaten zu Online-Klimadialog erwartet

Madrid - Minister aus rund 30 Staaten werden am Montag zu Online-Beratungen im Rahmen des internationalen Petersberger Klimadialogs erwartet. Die Konferenz, die normalerweise in Berlin stattfindet, soll auch in der Coronakrise den Klimaschutz wieder auf die politische Agenda bringen. Dabei geht es besonders um die im Pariser Klimaabkommen bis Ende 2020 vorgesehene Verschärfung nationaler Emissionsziele. Am Dienstag wollen auf dem Klimadialog die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres sprechen.

