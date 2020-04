Ausgangsbeschränkungen laufen aus, Abstandsregel bleibt

Wien - Die Regierung hat am Dienstag das Auslaufen der "Ausgangsbeschränkungen" ab 1. Mai angekündigt. Die zentrale Einschränkung, wonach in der Öffentlichkeit ein Meter Abstand zu anderen Personen gehalten werden muss, bleibt allerdings, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ankündigte. Außerdem sollen sich nur maximal zehn Personen im öffentlichen Raum versammeln. Wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ergänzte, werden Veranstaltungen künftig bis zehn Personen möglich sein, bei Begräbnissen können bis zu 30 Personen anwesend sein.

Hotel-Öffnung erst ab 29. Mai

Wien - Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Dienstag angekündigt, dass Hotels ab 29. Mai wieder öffnen dürfen. Restaurants dürfen wie bereits angekündigt ab 15. Mai wieder aufsperren. Für sie gilt künftig, dass pro Tisch maximal vier Erwachsene plus die zugehörigen Kinder Platz nehmen dürfen. Die "Abstandsregel" gilt am Tisch nicht, das Personal muss aber Masken tragen. Die nun angekündigten Lockerungsschritte will man im Abstand von zwei Wochen evaluieren. Analog zu Hotels dürfen auch Schwimmbäder und Freizeitanlagen ab 29. Mai wieder öffnen.

Wiener Bäder sperren am 29. Mai wieder auf

Wien - Die Wiener Bäder werden am erstmöglichen Tag, also am 29. Mai, wieder aufsperren. Eine Reihe von Maßnahmen soll ermöglichen, dass der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. So wird die Zahl der Besucher limitiert. Auch ein entsprechendes "Beckenmanagement" wurde angekündigt. An den Eingängen soll Gedränge ebenfalls verhindert werden. Laut Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist etwa eine vereinfachte Tarifstruktur geplant, die einen raschen Einlass ermöglichen soll. Kinder unter zehn Jahren dürfen nur mit einer erwachsenen Begleitperson ins Bad.

Notstandshilfe schon mit Mitte März erhöht

Wien - Die Notstandshilfe wird schon rückwirkend mit Mitte März und nicht wie ursprünglich geplant ab Mai auf die Höhe des Arbeitslosengelds aufgestockt. Auf einen entsprechenden Drei-Parteien-Antrag hat sich die Koalition mit der SPÖ verständigt. Konkret wird (rückwirkend) von 16. März bis 30. September die Notstandshilfe auf das Niveau des Arbeitslosengelds gehoben.

Mehr Kunden im Handel erlaubt

Wien - Die Corona-Vorschriften im Handel werden etwas gelockert. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) kündigte am Dienstag an, dass in Geschäften die Regelung pro Kunde auf zehn Quadratmeter gesenkt wird. Bisher galt für die Einhaltung des Sicherheitsabstandes in den Geschäften mit maximal 400 Quadratmetern Geschäftsfläche die Regel, pro Kunde 20m2 zu berechnen. Vertreter des Handels appellierten zuletzt an die Regierung, diese Regelung zu lockern, da die Betriebe sonst nicht überlebensfähig seien.

Vier Staatsverweigerer festgenommen

Wien - Nach umfangreichen Ermittlungen, in die mehrere Landespolizeidirektionen und das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung eingebunden waren, sind vier Staatsverweigerer festgenommen worden. Dem Zugriff am Montag, der mit Hilfe der Sondereinheit Cobra erfolgte, waren Hausdurchsuchungen an den Adressen der Verdächtigen vorangegangen. Die Einvernahmen sind im Laufen.

Ermittlungen gegen Brandstifter auch wegen Kindstods

Wiener Neustadt/Reichenau an der Rax - Ein 23-Jähriger hat zugegeben, im Februar den Brand in einer Kartonfabrik in Reichenau a.d. Rax gelegt zu haben. Zuvor war gegen den Mann wegen des Todes seines Sohnes ermittelt worden. Das vier Monate alte Kind hatte Anzeichen eines Schleudertraumas aufgewiesen, bestätigte die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Dienstag. Vater und die Mutter des Kindes sind nicht geständig.

Mann mit Machete am Ballhausplatz festgenommen

Wien - In der Wiener Innenstadt ist am späten Dienstagvormittag ein mit einer Machete bewaffneter Mann festgenommen worden. Der Verdächtige wurde am Ballhausplatz vor der Präsidentschaftskanzlei gestellt, bestätigte die Polizei Augenzeugenberichte. Der 33-Jährige sei zuvor mit einem Auto unterwegs gewesen und habe einen Passanten nach dem Weg zum Parlament gefragt. Er wurde von den Beamten mit gezogenen Dienstwaffen gestellt und schließlich überwältigt.

