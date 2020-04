Ausgangsbeschränkungen enden, Abstandsregel bleibt

Wien - Die aufgrund der Corona-Pandemie geltenden Ausgangsbeschränkungen enden am Donnerstag, 30. April, 24.00 Uhr. Die zentrale Einschränkung, wonach in der Öffentlichkeit ein Meter Abstand zu anderen Personen gehalten werden muss, bleibt allerdings, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ankündigte. Außerdem sollen sich nur maximal zehn Personen im öffentlichen Raum versammeln. Sachlicher Hintergrund der Lockerung ist laut Anschober ein Rückgang der Infektionszahlen.

Hotel-Öffnung erst ab 29. Mai

Wien - Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Dienstag angekündigt, dass Hotels ab 29. Mai wieder öffnen dürfen. Restaurants dürfen wie bereits angekündigt ab 15. Mai wieder aufsperren. Für sie gilt künftig, dass pro Tisch maximal vier Erwachsene plus die zugehörigen Kinder Platz nehmen dürfen. Die "Abstandsregel" gilt am Tisch nicht, das Personal muss aber Masken tragen. Die nun angekündigten Lockerungsschritte will man im Abstand von zwei Wochen evaluieren. Analog zu Hotels dürfen auch Schwimmbäder und Freizeitanlagen ab 29. Mai wieder öffnen.

Wiener Bäder sperren am 29. Mai wieder auf

Wien - Die Wiener Bäder werden am erstmöglichen Tag, also am 29. Mai, wieder aufsperren. Eine Reihe von Maßnahmen soll ermöglichen, dass der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. So wird die Zahl der Besucher limitiert. Auch ein entsprechendes "Beckenmanagement" wurde angekündigt. An den Eingängen soll Gedränge ebenfalls verhindert werden. Laut Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist etwa eine vereinfachte Tarifstruktur geplant, die einen raschen Einlass ermöglichen soll. Kinder unter zehn Jahren dürfen nur mit einer erwachsenen Begleitperson ins Bad.

Notstandshilfe schon mit Mitte März erhöht

Wien - Die Notstandshilfe wird schon rückwirkend mit Mitte März und nicht wie ursprünglich geplant ab Mai auf die Höhe des Arbeitslosengelds aufgestockt. Auf einen entsprechenden Drei-Parteien-Antrag hat sich die Koalition mit der SPÖ verständigt. Konkret wird (rückwirkend) von 16. März bis 30. September die Notstandshilfe auf das Niveau des Arbeitslosengelds gehoben.

Tausende Corona-Tote in britischen Pflegeheimen

London - In britischen Pflegeheimen sind tausende Menschen an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben. Allein in England und Wales starben 4.343 Heimbewohner in zwei Wochen, wie die nationale Statistikbehörde am Dienstag mitteilte. Die Betreiber der Einrichtungen fürchten, dass der Höhepunkt der Pandemie in ihren Häusern noch nicht erreicht ist. In den täglich von der Regierung veröffentlichte Statistiken zu den Covid-19-Toten werden nur Sterbefälle in Krankenhäusern erfasst.

EU-Staaten wollen vorsichtige Lockerung der Kontrollen

Brüssel - Die EU-Staaten wollen die in der Coronakrise eingeführten Grenzkontrollen nur mit aller Vorsicht lockern. Man sei sich darüber einig gewesen, dass man beim Öffnen der europäischen Binnengrenzen ebenso behutsam vorgehen müsse wie bei einer möglichen Öffnung der EU-Außengrenzen, sagte der kroatische Innenminister Davor Bozinovic nach einer Videokonferenz mit seinen EU-Amtskollegen. Bozinovic, dessen Land derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, betonte, die 27 Länder wollten alle Lockerungen eng abstimmen, um eine zweite Infektionswelle zu vermeiden.

Neue Autobahnbrücke in Genua ist fertig

Genua - In Genua ist am Dienstag der letzte Teil für die Struktur der neuen Autobahnbrücke eingesetzt werden. Das alte Viadukt war im August 2018 eingestürzt, beim Unglück waren 43 Menschen gestorben. Am Dienstag wurde im Beisein von Premier Giuseppe Conte der Teil in die Höhe gehoben. Die Brücke, die den westlichen mit dem östlichen Teil der Stadt verbindet, gilt als ein Symbol des Neustarts Italiens.

