Österreich springt nach Shutdown-Ende ins kalte Wasser

Wien - Der Shutdown als Folge der Corona-Pandemie wird in Österreich lockerer: Ab 1. Mai werden die "Ausgangsbeschränkungen" auslaufen. Maskenpflicht und Ein-Meter-Abstand bleiben jedoch weiter Vorschrift. Die Zahl der Erkrankten war in Österreich am Dienstag erneut weiter rückläufig. Experten befürchten durch den "Sprung ins kalte Wasser" aber die Gefahr einer zweiten Welle.

Hotel-Öffnung erst ab 29. Mai

Wien - Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Dienstag angekündigt, dass Hotels ab 29. Mai wieder öffnen dürfen. Restaurants dürfen wie bereits angekündigt ab 15. Mai wieder aufsperren. Für sie gilt künftig, dass pro Tisch maximal vier Erwachsene plus die zugehörigen Kinder Platz nehmen dürfen. Die "Abstandsregel" gilt am Tisch nicht, das Personal muss aber Masken tragen. Die nun angekündigten Lockerungsschritte will man im Abstand von zwei Wochen evaluieren. Analog zu Hotels dürfen auch Schwimmbäder und Freizeitanlagen ab 29. Mai wieder öffnen.

Epidemiegesetz-Änderung im Nationalrat beschlossen

Wien - Neue Vorgaben für Veranstaltungen in der Coronakrise, aber auch Voraussetzungen für Screeningprogramme sowie die temporäre Ermöglichung von Blutabnahmen durch Sanitäter hat der Nationalrat am Dienstag beschlossen. Nur bei Letzterem gab es Einstimmigkeit. Gegen die Epidemiegesetz-Novelle stimmten hingegen SPÖ, FPÖ und NEOS. Speziell die Sozialdemokraten wetterten gegen das "verpfuschte Gesetz".

Innenminister sprachen über Grenzöffnungen und Asylpolitik

Brüssel - Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat sich in einer Videokonferenz mit seinen EU-Amtskollegen am Dienstag für Flexibilität bei der Aufhebung von Grenzkontrollen ausgesprochen. Auf der Tagesordnung standen des weiteren die Migrationssituation und die Kriminalitätsentwicklung in der EU. Die EU-Mitgliedsländer streiten seit Jahren über die gemeinsame Asylpolitik. Eine Einigung scheitert vor allem an der Verteilung von Asylbewerbern auf alle Länder. Österreich sowie Polen und Ungarn lehnen diese ab.

Mindestens zehn Tote bei Bombenanschlag in Syrien

Ankara/Beirut - Bei der Explosion eines Tanklasters in der von Regierungsgegnern kontrollierten nordsyrischen Stadt Afrin sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 27 Menschen seien zudem verletzt worden, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Der Laster war demnach mit einem Sprengsatz versehen. Unter den Toten sollen auch sechs von der Türkei unterstützte Rebellenkämpfer sein. Die Rettungsorganisation Weißhelme berichtete sogar von 30 Toten.

382 Corona-Tote in 24 Stunden in Italien

Rom - In Italien ist die Zahl der Toten mit einer Coronainfektion am Dienstag wieder gestiegen. 382 Todesfälle wurden innerhalb von 24 Stunden gemeldet, am Montag waren es noch 333 gewesen. Damit überschritt Italien die Schwelle von 27.000 Todesopfer. Insgesamt wurden nun 27.359 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Der Höhepunkt war am 27. März mit 919 Toten an einem Tag erreicht worden.

9 Jahre zu spät - Start des deutschen Airports BER genehmigt

Schönefeld/Berlin - Die scheinbar unendliche Geschichte über den Bau des neuen deutschen Hauptstadtflughafens BER könnte doch noch zum Abschluss kommen. Am Dienstag hat die zuständige Baubehörde das Hauptterminal zur Nutzung freigeben. Damit rückt die Eröffnung ein großes Stück näher. Sie ist aktuell für den 31. Oktober geplant - mit dann neun Jahren Verspätung. "Ich möchte allen danken, die den BER nicht aufgegeben haben", sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup.

