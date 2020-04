Kurz betont verantwortungsvollen Umgang mit Krise

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) haben am Mittwoch Vorwürfe, die Regierung habe in der Corona-Krise bewusst Ängste geschürt, zurückgewiesen. "Unserer Strategie war immer klar, da immer verantwortungsvoll zu agieren", sagte Kurz bei einer Pressekonferenz. Er glaube, dass es richtig gewesen sei, "Gefahren nicht unter den Teppich zu kehren". Die Opposition hatte am Montag den Vorwurf der Angstmache erhoben, weil im Protokoll einer Sitzung von Regierung und Experten vom 12. März von einem Spiel mit der Angst die Rede war.

Entwarnung nach Bombendrohung gegen Wiener Hofburg

Wien - Nach einer Bombendrohung gegen die Wiener Hofburg ist am Mittwochnachmittag nach rund zwei Stunden gegen 17.00 Uhr Entwarnung gegeben worden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wurde unmittelbar nach Eingang der Drohung in Sicherheit gebracht. Laut Polizei hatte sich die Drohung jedoch direkt gegen die sofort evakuierte Hofburg gerichtet. In einem Mail hatte es geheißen, dass sich in der Hofburg Sprengstoff befindet - Geldforderungen oder Drohungen gegen eine Person enthielt die Mail jedoch nicht.

45 neue Corona-Fälle, gleichzeitig 199 wieder gesund

Wien - Der Zuwachs bei den bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in Österreich ist auch am Mittwoch niedrig geblieben. Die Zahl stieg im Tagesvergleich (je Stand 9.30 Uhr) um 45 Neuerkrankte auf 15.402 Fälle. Elf weitere Personen starben, 199 sind seit dem Vortag genesen, teilten Gesundheits- und Innenministerium mit. Die Zahl der aktiv Erkrankten sank damit um 7,5 Prozent auf 2.043 Infizierte. Österreichweit sind bisher 580 Personen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Regierung empfiehlt Fortsetzung von Homeoffice

Wien - Die Bundes- und Landesbehörden werden ab Mitte Mai wieder Parteienverkehr anbieten, "weil das einfach notwendig ist", so Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). In anderen Bereichen der Verwaltung funktioniere Homeoffice aber gut und auch Unternehmen sollten Teleworking beibehalten, wo es funktioniert. Das sei hilfreich weil das Ansteckungsrisiko umso höher sei je mehr Menschen in einem Büro arbeiten.

Österreich könnte sich an Lufthansa beteiligen

Wien/Frankfurt - Die Republik Österreich könnte sich an der deutschen AUA-Mutter Lufthansa beteiligen, damit die AUA zu frischem Eigenkapital kommt. In einem unbestätigten Bericht der "Presse" am Mittwoch ist von 267 Mio. Euro die Rede. Dieses Geld würde dann von der Konzernmutter zur AUA kommen. Indes heißt es von der COFAG, der Antrag auf Staatshilfe sei noch nicht genehmigungsfähig. Die AUA hatte am Dienstag in Österreich 767 Mio. Euro an Staatshilfen aus dem Corona-Hilfsfonds beantragt.

Österreicher schätzen laut Studie Corona-Risiko geringer ein

Wien - Österreicher schätzen das Risiko für Gesundheit und Wirtschaft durch das Coronavirus deutlich geringer ein als noch Ende März. Gleichzeitig geht auch die Zustimmung zu den Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Virus zurück, die Regeln werden weniger befolgt als früher. Das passiert aber nicht leichtfertig, sondern etwa um psychische Probleme zu verhindern, zeigen Forscherteams der Uni Wien.

Demokrat Joe Biden gewann Vorwahl im US-Bundesstaat Ohio

Washington - Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat die Vorwahl im Bundesstaat Ohio mit großer Mehrheit gewonnen. US-Medien berichteten am Mittwoch nach Auszählung fast aller Stimmen übereinstimmend, dass rund 72 Prozent der Wähler für Biden stimmten, der linke Senator Bernie Sanders kam demnach nur auf etwa 17 Prozent der Stimmen. Die Vorwahl galt allerdings nur noch als Formalität, denn Bidens Konkurrent Sanders hatte seine Bewerbung Anfang April wegen enttäuschender Ergebnisse bei den Vorwahlen zurückgezogen. Biden ist damit der einzige verbliebene Bewerber der Partei.

Wiener Börse schließt sehr fest

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch deutlich zugelegt. Der österreichische Leitindex ATX zog um 4,19 Prozent auf 2.255 Einheiten hoch und verbuchte damit seinen 3. klaren Gewinntag in Folge. Auf Unternehmensebene rückten nach präsentierten Geschäftszahlen OMV, Strabag und Telekom Austria in den Fokus. Die OMV-Aktie kletterte um 7,3 Prozent hoch. Die Aktionäre der Telekom Austria konnten ein kleines Kursplus in Höhe von 0,3 Prozent verbuchen. Die Strabag-Titel bauten ein Plus von 3,0 Prozent.

