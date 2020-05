Virtueller "Tag der Arbeit" in Zeiten von Corona

Wien - Im Zeichen der Corona-Pandemie und des dadurch ausgelösten Rekordstands an Arbeitslosen wird am Freitag der 1. Mai begangen. Die Ausgangsbeschränkungen sind ab diesem Tag zwar zurückgenommen. Aber alle Parteien haben heuer auf die gewohnten Aufmärsche und Veranstaltungen verzichtet. Sie haben den "Tag der Arbeit" grosso modo ins Internet verlegt. Die SPÖ bietet anstelle der Maikundgebung am Wiener Rathausplatz eine TV-Show.

Breitensport ab Freitag zum Teil wieder erlaubt

Wien - Gute Nachrichten für Hobbysportler: Ab Freitag darf ein Teil der seit Mitte März geschlossenen Sportstätten für den Breitensport wieder geöffnet werden. Aufsperren dürfen Einrichtungen für Freiluft-Sport ohne Körperkontakt wie Leichtathletik-Anlagen, Tennis- oder Golfplätze. Mannschafts-, Hallen- und Kampfsport sind wegen Corona-Ansteckungsgefahr weiter nicht erlaubt. Am Samstag dürfen dann die bisher noch geschlossenen Geschäfte aufmachen.

Maskenpflicht in allen geschlossenen öffentlichen Räumen

Wien - Die Abschaffung der Corona-Ausgangsbeschränkungen geht mit einer massiven Ausweitung der Maskenpflicht einher. Sie gilt ab Freitag in allen öffentlichen geschlossenen Räumen, geht aus den von Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Donnerstagabend veröffentlichten Verordnungen hervor. Die Ein-Meter-Abstandsregel gilt weiterhin. Erlaubt werden nun auch öffentliche Veranstaltungen mit maximal zehn Teilnehmern.

Einreisesperren bis Ende Mai verlängert

Wien - Weiter keine Reisefreiheit gibt es zwischen Österreich und seinen Nachbarländern. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat die im Zuge der Coronakrise beschlossenen Einreisebestimmungen am Donnerstagabend bis Ende Mai verlängert. Wer nach Österreich will, braucht somit weiter einen negativen Coronavirus-Test oder muss in Heimquarantäne. Erleichterungen gibt es allerdings für Saisonarbeiter sowie für Pflege- und Gesundheitspersonal. Trotz der Restriktionen will der ungarische Billigflieger Wizzair am Freitag mit Flügen zwischen Wien und vier europäischen Städten starten.

Bayerischer Ministerpräsident umwirbt deutsche Österreich-Urlauber

München - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wirbt angesichts der Corona-Grenzsperren um deutsche Österreich-Urlauber. "Für all diejenigen, die sich Österreich als Urlaubsort vorstellen können, kann ich dann einfach nur sagen: Bayern ist genauso schön", sagte der christlichsoziale Politiker am Donnerstagabend im ZDF. "Also wer Österreich genießen will, kann das auch in Bayern tun." Deutsche Spitzenpolitiker haben verhalten auf einen Vorstoß Österreichs für eine bilaterale Vereinbarung zur Grenzöffnung noch vor dem Sommer reagiert. Vielmehr hat Berlin die in der Coronakrise verhängte weltweite Reisewarnung bis Mitte Juni verlängert.

Coronakrise kurbelt Amazon-Geschäft an

Seattle - Der boomende Handel im Internet und florierende Cloud-Dienste bescheren Amazon in der Coronakrise starke Geschäftszuwächse. Im ersten Quartal stieg der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreswert um 26 Prozent auf 75,5 Milliarden Dollar (69,42 Mrd. Euro), wie der weltgrößte Online-Händler am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Allerdings hat Amazon wegen der Pandemie auch hohe Ausgaben, unter anderem für den Ausbau von Lieferkapazitäten.

Trump hat Hinweise auf Coronavirus-Ursprung in chinesischem Labor

Washington - US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben Hinweise darauf, dass die Corona-Pandemie ihren Ursprung in einem Forschungslabor im chinesischen Wuhan genommen haben könnte. Auf die Frage eines Journalisten, ob er Informationen gesehen habe, die ihm ein "hohes Maß an Zuversicht" in dieser Hinsicht gäben, sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus: "Ja, habe ich." Trump kritisierte erneut die Führung in China, weil sie das Virus nicht eingedämmt habe. Zugleich drohte er dem Land mit Strafzöllen. Das im Jänner vereinbarte amerikanisch-chinesische Handelsabkommen sei nun "zweitrangig", so Trump.

US-Experte Fauci: Coronavirus-Impfstoff im Idealfall im Jänner

Washington - Der führende US-Regierungsberater und Immunologe Anthony Fauci rechnet im Idealfall im Jänner mit einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus - schneller als zu Beginn der Krise von ihm selbst angenommen. "Ich kann das aber nicht garantieren", schränkte Fauci am Donnerstagabend (Ortszeit) im US-Sender CNN ein. Es gebe zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, die einen Impfstoff verzögern könnten. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor bestätigt, dass die Regierung eine Operation zur beschleunigten Entwicklung des Impfstoffs eingeleitet hat. Der US-Konzern Gilead Sciences gab indes bekannt, die Produktion des möglichen Coronamedikaments Remdesivir auszuweiten.

(Schluss) vos