Politischer Aktionismus am Rathausplatz am 1. Mai ohne SPÖ

Wien - Der Wiener Rathausplatz hat am 1. Mai ein völlig anders Bild als sonst am Tag der Arbeit geboten. Er war so gut wie leer. Die SPÖ hat ihre Kundgebung virusbedingt abgesagt und feiert via TV-Produktion. Die Lücke nutzten andere Proponenten - aus höchst unterschiedlichen politischen Lagern - für Aktionismus am Rathausplatz. Die Sozialdemokratie war zumindest mit einigen Plakaten präsent, auf denen groß "Freundschaft" zu lesen war, flankiert von überdimensionalen Pappnelken.

Ab Freitag Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat am Donnerstag seine Verordnungen zum weiteren Umgang mit der Coronakrise im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Damit können die bereits angekündigten Lockerungen schrittweise ab Freitag in Kraft treten. Die "Ausgangsbeschränkungen" enden, die 1-Meter-Abstandsregel gilt aber weiterhin. Erlaubt werden nun auch öffentliche Veranstaltungen mit maximal zehn Teilnehmern, andere sind untersagt. Neu ist eine Maskenpflicht in allen öffentlichen geschlossenen Räumen.

Maßnahmen gegen häusliche Gewalt greifen laut Raab

Wien - Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) sieht Österreich bei den Maßnahmen gegen häusliche Gewalt in Zeiten der Coronakrise auf einem guten Weg. "Wir haben es geschafft, dass jede Frau, die Hilfe braucht, auch Hilfe bekommt", sagte Raab nach Telefonaten und Videokonferenzen mit internationalen Amtskolleginnen und Amtskollegen am Donnerstag. Trotz des weiterhin nur geringen Anstiegs der Fälle in Österreich pocht Raab darauf, weiter wachsam zu sein.

Spanien erwartet Explosion seines Haushaltsdefizits

Madrid - Wegen der Coronakrise rechnet Spanien mit einer Explosion seines Haushaltsdefizits auf mehr als zehn Prozent. Das Defizit werde voraussichtlich von 2,8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) im vergangenen Jahr auf 10,34 Prozent im laufenden Jahr steigen, teilte Haushaltsministerin Mar�a Jes�s Montero am Freitag mit. Verursacht werde das größte Haushaltsdefizit ihres Landes seit 2012 sowohl durch sinkende Steuereinnahmen als auch durch höhere Staatsausgaben.

Breitensport seit Freitag zum Teil wieder erlaubt

Wien - Gute Nachrichten für Hobbysportler: Seit Freitag darf ein Teil der seit Mitte März geschlossenen Sportstätten für den Breitensport wieder geöffnet werden. Aufsperren dürfen Einrichtungen für Freiluft-Sport ohne Körperkontakt wie Leichtathletik-Anlagen, Tennis- oder Golfplätze, Pferdesport- und Schießanlagen. Team-, Hallen- und Kampfsport sind wegen Corona-Ansteckungsgefahr weiter nicht erlaubt.

Einreisebeschränkungen bis Ende Mai verlängert

Wien - Die Einreisebestimmungen nach Österreich aus den Nachbarländern werden verlängert - und zwar bis Ende Mai. Das geht aus einer von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Donnerstagabend veröffentlichten Verordnung hervor. Erleichterungen bei der Einreise gibt es für Saisonarbeitskräfte in der Land- und Forstwirtschaft sowie für Pflege- und Gesundheitspersonal. Grundsätzlich gilt aber, wer nach Österreich will, braucht weiter einen negativen Coronavirus-Test oder muss in Heimquarantäne. Trotz der Restriktionen startet der ungarische Billigflieger Wizzair mit Flügen zwischen Wien und vier europäischen Städten.

Tiergarten Schönbrunn öffnet vorerst ohne Tierhäuser

Wien - Zwei Monate nach der Corona-bedingten Schließung öffnet der Tiergarten Schönbrunn am 15. Mai seine Pforten. Der Betrieb wird vorerst allerdings eingeschränkt wieder aufgenommen. Besucher können nur die Außengehege sehen, der Zugang zu den Tierhäusern und Innenanlagen ist erst ab 29. Mai möglich. Schaufütterungen wird es zunächst keine geben. Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck bittet alle Besucher, im Vorfeld die Tageskarte online zu kaufen. Dauerkarten werden zudem verlängert.

Kärntner bei Unfall im Semmering-Basistunnel gestorben

Gloggnitz/Spittal/Drau - Bei dem Arbeitsunfall im Baulos Gloggnitz des Semmering-Basistunnels am Donnerstagnachmittag ist nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich ein 53-jähriger Kärntner ums Leben gekommen. In einem Verbindungstunnel zwischen den beiden Hauptröhren hatte sich eine größere Menge Erdreich gelöst und den Mann aus dem Bezirk Spittal a.d. Drau zur Gänze verschüttet.

(Schluss) mhi