Nach Shutdown alle Geschäfte wieder offen

Wien - Lange Schlangen bei Elektronikketten, Möbelhäusern und Frisiersalons und teilweise wenig Andrang bei Modehändlern: Nach fast sieben Wochen Corona-Shutdown haben am Samstag auch Einkaufszentren, Friseure sowie alle Geschäfte mit über 400 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder aufgemacht. Für manche Händler und Geschäfte lief der erste Tag umsatzmäßig gut, für einige eher verhalten. Die Umsatzverluste durch die coronabedingte Zwangspause sind für die meisten Händler und Geschäfte in Österreich uneinholbar.

Vizekanzler Kogler vertagt Vermögenssteuer-Frage

Wien - Nach einem forschen Vorstoß für einen "rigorosen Beitrag von Millionen- und Milliarden-Erben" zur Finanzierung der Coronafolgen Anfang April nimmt sich Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) Schritt und Schritt zurück. Jetzt meinte er im ATV-Interview, man werde "Millionäre und Milliardäre nicht ganz außen vorlassen können", aber die Frage stelle sich "erst in ein paar Jahren". ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian verlangte indes zur Krisen-Finanzierung einen "ganz ganz großen Beitrag" der "ganz ganz großen Vermögen".

Berlin, Paris, London, Den Haag mit Aufruf zu Pressefreiheit

Den Haag/London/Paris - Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und der Niederlande haben anlässlich des Internationalen Tages der Pressefreiheit am 3. Mai dazu aufgerufen, diese weltweit zu beachten. In einem am Samstag veröffentlichten Text, drückten sie ihre Unterstützung aus, "dass Journalisten auch weiterhin die Öffentlichkeit mit verlässlichen Informationen von hoher Qualität versorgen". Dies sei "eine Aufgabe, die seit dem Ausbruch von Covid-19 nicht nur noch wichtiger, sondern auch noch sehr viel schwieriger geworden ist", so die Außenminister.

Zahl der Corona-Toten in Italien steigt wieder

Paris - In Italien ist die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion am Samstag gegenüber dem Vortag wieder deutlich angestiegen. 474 Todesfälle wurden innerhalb von 24 Stunden gemeldet, am Freitag waren es noch 269 gewesen. Seit dem 21. April war die Zahl der Todesopfer an einem Tag nicht mehr so hoch. Insgesamt stieg damit die Zahl der Todesopfer auf 28.710. In Europa starben durch die Corona-Pandemie bereits mehr als 140.000 Menschen. Insgesamt wurden europaweit fast 1,5 Millionen Corona-Fälle nachgewiesen.

EU liefert Masken nach Italien, Spanien und Kroatien

EU-weit/Brüssel - Die EU kommt mit dem Aufbau einer strategischen Reserve an Schutzausrüstung in der Corona-Krise voran und liefert weitere 330.000 FFP2-Masken nach Spanien, Italien und Kroatien. Dies teilte EU-Krisenkommissar Janez Lenarcic am Samstag mit. Wegen der Knappheit und der Verteuerung von Schutzkleidung und Masken hatte die EU-Kommission im März den Aufbau einer strategischen Reserve für alle EU-Staaten angekündigt. Die EU finanziert die Anschaffung voll, Mitgliedstaaten übernehmen Kauf und Lagerung. Die Bestände werden dann dorthin gebracht, wo sie am dringendsten gebraucht werden.

Corona-Studie : Mehr als jeder Vierte in der Bronx positiv

New York - In Teilen der Millionenmetropole New York könnte bereits mehr als jeder vierte Mensch mit dem neuen Coronavirus infiziert gewesen sein. Das geht aus neuen vorläufigen Zahlen einer ersten Antikörper-Studie hervor, die der Gouverneur des Bundesstaats, Andrew Cuomo, am Samstag vorgestellt hat. Demnach seien im besonders heftig betroffenen und eher ärmeren Stadtteil Bronx bei zufälligen Stichproben bei 27,6 Prozent der Getesteten Antikörper festgestellt worden. Insgesamt wurden in der Stadt New York bei 19,9 Prozent der Überprüften die Antikörper gefunden, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus entstehen.

Berichte: Johnson und Verlobte Symonds nennen ihren Sohn Wilfred

London - Wilfred Lawrie Nicholas - so haben der britische Premierminister Boris Johnson (55) und seine Verlobte Carrie Symonds (32) nach Medienberichten ihren gemeinsamen Sohn genannt. Das teilte Symonds am Samstag auf ihrem privaten Instagram-Account mit. Auf einem Foto, das mehrere Medien zeigten, war die ehemalige Kommunikationschefin der Konservativen Partei, auf dem Arm das Baby mit einem beträchtlichen blonden Haarschopf. Die blonde Wuschelfrisur ist das Markenzeichen von Papa Boris.

