Zuwächse bei aktiv Erkrankten nur in Salzburg und Wien

Wien - Die Zahl der aktuell am Coronavirus erkrankten Österreicher sinkt landesweit, nur in Wien und Salzburg gab es Zuwächse. Verzeichnete Salzburg im 24-Stunden-Vergleich von Samstag auf Sonntag bei keiner weiteren Genesung zwei neu mit Covid-19 Infizierte, gab es in der Bundeshauptstadt ein Plus von 25 aktiv Erkrankten. Aktiv erkrankt sind laut Innenministerium 1.771 Österreicher und damit elf weniger als am Samstag.

SPÖ verlangt mehr "Made in Austria"

Wien - Die SPÖ verlangt als Konsequenz aus der Coronakrise, die Produktion diverser Güter wieder nach Österreich und Europa zu verlagern. Die Coronakrise habe deutlich vor Augen geführt, "wie verletzlich unser Land durch die Abhängigkeit vom globalen Wirtschaftssystem ist", sagt Parteichefin Pamela Rendi-Wagner im Gespräch mit der APA. Als Beispiele nennt sie Schutzkleidung und Gesichtsmasken, die in der Krise gefehlt hätten, und den drohenden Engpass bei Medikamenten und Impfstoffen gegen Corona, weil es keine Produktion in Österreich und Europa gibt.

Flughafen Wien bietet ab Montag PCR-Tests an

Wien - Der Flughafen Wien bietet ab Montag PCR-Tests an. Das Ergebnis, ob man mit dem Coronavirus infiziert ist oder nicht, soll innerhalb von zwei bis drei Stunden vorliegen. Bei einem negativen Befund ist bei der Einreise keine 14-tägige Quarantäne im Inland mehr notwendig, wie dies anlässlich der Regelungen bisher der Fall war. Für die Durchführung des 190 Euro teuren Tests muss man sich vorher telefonisch oder online anmelden. Auch für Ausreisende ist der Test möglich.

Spanier feiern Lockerung von "Hausarrest" nach 48 Tagen

Madrid - Die erste Lockerung der Ausgangssperre für Freizeitaktivitäten nach 48 Tagen hat überall im Corona-Hotspot Spanien für Partystimmung und volle Straßen gesorgt. Noch bis kurz vor Mitternacht strömten die Menschen am Samstag zahlreich und ausgelassen ins Freie. Erstmals seit Mitte März durften die knapp 47 Millionen Bürger aus dem Haus, um spazieren zu gehen oder Sport zu treiben.

Schwere Vorwürfe gegen China für Umgang mit Coronakrise

Sydney - In einem westlichen Geheimdienstpapier wird China scharf für den Umgang mit der Coronakrise kritisiert. Das Dossier der "Five Eyes" genannten Geheimdienstallianz der USA, Großbritanniens, Australiens, Kanadas und Neuseelands dokumentiert vor allem die Vertuschung chinesischer Behörden. Sie sollen frühzeitige Warnungen seiner Mediziner unterdrückt, das wahre Ausmaß des Ausbruchs herunterspielte und Informationen zensiert haben.

Deutscher Außenminister gegen vorschnelle Auslandsreisen

Berlin/Wien - Der deutsche Außenminister Heiko Maas wirbt für Besonnenheit bei der Aufhebung der weltweiten Reisewarnungen. Denn "wir können im Sommer nicht noch einmal eine Viertelmillion Menschen aus dem Urlaub zurückholen." Sollten die Leute aber "mit hinreichender Sicherheit aus dem Ausland zurückkommen, dann können wir die Reisewarnung schrittweise zurückfahren", warnt Maas in den Medien vor "Schnellschüssen".

Bis zu 130 km/h: Illegales Autorennen am Wiener Gürtel

Wien - Ein illegales Rennen in der Nacht auf Sonntag am Wiener Gürtel hat einen schwerverletzten Motorradfahrer gefordert. Das Zweirad wurde vom Auto seiner Kontrahentin angefahren, der Biker wurde gegen ein Auto geschleudert. Der 21-Jährige erlitt multiple Knochenbrüche. Dass an dem Rennen noch ein drittes Fahrzeug beteiligt war, zeigte die Kameraauswertung, die am Helm des Motorradfahrers montiert war. Darauf ist auch zu sehen, dass die Rennbeteiligten mit bis zu 130 km/h unterwegs gewesen sein dürften.

(Schluss) pin