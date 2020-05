1. Öffnungsschritt laut Anschober ausgezeichnet bewältigt

Wien - Die ersten Lockerungsmaßnahmen nach Ostern hat Österreich gut überstanden. Gut drei Wochen, nachdem die in Kraft getretenen Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus gelockert worden sind, stellte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstag Österreich ein gutes Zeugnis aus. Der erste Öffnungsschritt wurde ganz ausgezeichnet bewältigt, so Anschober. Die Situation ist "sehr konstant, sehr stabil". Die Zahl der Neugenesenen liege deutlich über den Neuinfektion.

1.000-seitiger Zwischenbericht zu Ischgl liegt StA. vor

Innsbruck/Ischgl - Nach der Einbringung einer Sachverhaltsdarstellung durch den Verbraucherschutzverein (VSV) in der Causa rund um den Corona-Hotspot Ischgl liegt der Staatsanwaltschaft Innsbruck der Zwischenbericht der Polizei vor. Er umfasse 1.000 Seiten und sei "sehr detailliert und umfangreich", sagte Sprecher Hansjörg Mayr der APA. VSV-Obmann Peter Kolba hatte zuvor berichtet, dass sich bisher 5.380 Tirol-Urlauber beim Verbraucherschutzverein gemeldet hätten. 25 damalige Tirol-Urlauber seien an einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Weltweit bereits über eine Viertelmillion Corona-Tote

Washington - Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind nach Angaben von US-Forschern weltweit mehr als eine Viertelmillion Menschen nach einer Infektion gestorben. Die Universität Johns Hopkins in Baltimore verzeichnete bis Montagabend knapp 3,6 Millionen nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus und mehr als 251.000 Todesfälle. Die von der Universität veröffentlichten Infektions- und Todeszahlen sind in der Regel höher als jene der Weltgesundheitsorganisation (WHO), weil sie regelmäßiger aktualisiert werden.

"Autogipfel" mit Merkel: Branche will neue Kaufprämien

Berlin - Bei einem "Autogipfel" beraten die deutsche Regierung und die deutsche Schlüsselbranche am Dienstag über die schwierige Lage der Schlüsselindustrie in der Coronakrise. Eine Entscheidung über Kaufprämien wird nicht erwartet. Die deutsche Regierung hatte im Vorfeld versucht, Erwartungen zu dämpfen. Neben den Herstellern haben sich auch die "Autoländer" Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg für finanzielle Anreize stark gemacht, um die schwache Nachfrage anzukurbeln.

ÖBB-Caterer Donhauser übernimmt Vapiano Österreich

Wien/Köln - ÖBB-Caterer Josef Donhauser, Chef des DoN-Caterings, übernimmt zwölf Standorte der insolventen Pizza- und Pastakette Vapiano in Österreich. Zehn Restaurants wandern komplett unter das Dach seiner Cateringgruppe, an den zwei Innsbrucker Franchise-Filialen erwirbt er die Mehrheit. Die insolvenzrechtliche Genehmigung steht noch aus. Bis zu vier Vapiano-Standorte könnten ganz schließen. Durch die Übernahme sollen in Summe 500 Jobs erhalten bleiben.

Coronakrise zwingt viele zum Sparen bei Urlaub und Hobbys

Wien - 43 Prozent der österreichischen Haushalte müssen aufgrund der Coronakrise Einkommens-Einbußen verdauen. Drei Viertel davon müssen den Gürtel enger schnallen, um über die Runden zu kommen und ein Sechstel davon hat sogar Probleme, die Fixkosten zu bestreiten. Laut der Umfrage unter 1.200 Befragten wollen besonders viele beim Urlaub bzw. bei Hobbys sparen. Gleich acht von zehn befragten Haushalten wollen weniger für Urlaub oder Freizeit ausgeben. 70 Prozent sind bereit, bei der Kleidung und Accessoires zu sparen.

Regionalität bei Österreichern sehr positiv belegt

Wien - "Regionalität" finden 89 Prozent der Österreicher sympathisch, der Begriff kommt damit sogar noch knapp besser an als "Umweltschutz" und "Zukunft". Vorteile regionaler Produkte und Dienstleistungen sind für die Österreicher vor allem Qualität, ein Beitrag für die lokale Wirtschaft und Vertrauen zum Hersteller, geht aus einer Umfrage im Auftrag des Genossenschaftsverbands hervor. Knapp die Hälfte der Österreicher denkt bei "Regionalität" allgemein an eines oder mehrere Bundesländer.

