Vertrauensfrage Rendi-Wagners wird beantwortet

Wien - Die personelle Zukunft der SPÖ wird am Mittwoch entschieden. Im Parteivorstand wird das Ergebnis jener Mitgliederbefragung verkündet, an die Parteichefin Pamela Rendi-Wagner ihr politisches Schicksal geknüpft hat. Eine Latte hat sich die Vorsitzende selbst freilich nicht gelegt. Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil geht davon aus, dass die SPÖ-Chefin die Umfrage überstehen wird. Er verstehe Rendi-Wagners Vorgehensweise, "aber ich hätte einen anderen Weg gewählt".

Trump fordert rasches Hochfahren der US-Wirtschaft

Washington - US-Präsident Donald Trump hat erneut für eine rasche Wiederankurbelung der Wirtschaft seines Landes plädiert. Zwar sei im Kampf gegen das Coronavirus noch nicht "alles perfekt", sagte Trump beim Besuch einer Fabrik für Atemschutzmasken im US-Staat Arizona. "Aber wir müssen unser Land öffnen, und wir müssen es bald öffnen." Ein halbes Jahr vor der Präsidentenwahl will er eine möglichst rasche Rückkehr zur Normalität.

Conte prüft weitere Lockerung der Vorsichtsmaßnahmen

Rom - Nach dem positiven und geregelten Start in die "Phase 2" prüft die italienische Regierung die Lockerung weiterer Maßnahmen, um den Weg zurück zur Normalität zu beschleunigen. So schließt Premier Giuseppe Conte eine Vorverlegung der ursprünglich für 1. Juni geplanten Wiedereröffnung von Friseuren und Schönheitssalons nicht aus. Auch Theater könnten wieder öffnen, sollte die Pandemiekurve sinken. Wiedereröffnungen könnten auf regionaler Basis je nach Entwicklung der Epidemiekurve erfolgen, sagte Conte laut "Il Fatto quotidiano".

IGGÖ veröffentlicht Leitfaden für Öffnung

Wien - Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) hat einen Leitfaden für die schrittweise Öffnung ihrer Moscheen veröffentlicht. Ab 15. Mai werden in jenen Häusern, die die strengen Corona-Auflagen erfüllen können, das Morgen-, Mittags- und Nachmittagsgebet wieder aufgenommen, hieß es am Mittwoch. "Stärker frequentierte Gemeinschaftsgebete" bleiben weiterhin ausgesetzt. Der Leitfaden sei keine Aufforderung, die Moscheen unbedingt zu öffnen, betonte die Glaubensgemeinschaft.

AUA-Aufsichtsrat berät aktuelle Lage

Wien/Schwechat/Frankfurt - Der Aufsichtsrat der Austrian Airlines (AUA) berät am Mittwochabend, wie die Zukunft der heimischen Lufthansa-Tochter aussehen soll. Die Sitzung dürfte bis spät am Abend dauern. Beschlüsse sind nicht geplant. Es gehe um den Zwischenstand zum Fortschritt der Verhandlungen mit Regierung, Corona-Finanzierungsagentur (COFAG), Belegschaft und Lieferanten, hieß es zur APA. Ob die AUA die Coronakrise überlebt, hängt auch davon ab, ob der Mutterkonzern Lufthansa in Deutschland vom Staat gerettet wird.

Schulen in Wuhan öffnen teilweise wieder

Wuhan - Nach monatelangen Schulschließungen hat in der zentralchinesischen Metropole Wuhan der Unterricht teilweise wieder begonnen. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen kehrten die Abschlussjahrgänge von 121 Oberschulen am Mittwoch zurück in ihre Klassen. Nach Behördenangaben wurden sowohl Schüler als auch Lehrer vor Schulbeginn auf das Virus getestet. In Wuhan war das Coronavirus Ende vergangenen Jahres erstmals aufgetreten. Im Jänner wurde die Millionenstadt vollständig abgeriegelt.

Remdesivir soll weltweit verfügbar werden

Bangalore - Der US-Pharmakonzern Gilead ist auf der Suche nach Chemie- und Arzneimittelherstellern für sein experimentelles Covid-19-Medikament Remdesivir. Das Unternehmen befände sich in Gesprächen über den Aufbau eines Konsortiums von Produktionspartnern, um die globale Versorgung bis 2022 sicherzustellen, teilte Gilead am späten Dienstagabend mit. Da weltweit fast alle Länder vom dem SARS-CoV-2-Ausbruch betroffen sind, ist das Interesse an dem Arzneimittel hoch. Bisher gibt es keine wirksamen Therapeutika oder Impfstoffe für die durch das Virus ausgelöste Atemwegserkrankung.

Beschuldigter nach Vergewaltigungsversuch in NÖ festgenommen

Poysdorf/Traiskirchen - Ein wegen versuchter Vergewaltigung in Poysdorf (Bezirk Mistelbach) gesuchter 22-Jähriger ist am späten Dienstagabend festgenommen worden. Der afghanische Staatsbürger hielt sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Betreuungseinrichtung für Asylwerber in Traiskirchen (Bezirk Baden) auf. Die Einvernahme des Beschuldigten dauerte am Mittwoch an. Der 22-Jährige wird laut Polizei nach Abschluss der Ermittlungen in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

