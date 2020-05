Rendi-Wagner übersteht Mitgliedervotum

Wien - Pamela Rendi-Wagner bleibt SPÖ-Vorsitzende. Bei einer Mitgliederbefragung erhielt sie 71,4 Prozent Zustimmung. Die Beteiligung lag bei erstaunlich hohen 41,3 Prozent. Damit sieht sich die wegen schwacher Wahlergebnisse und Umfragewerte unter Druck geratene Parteichefin ausreichend gestärkt, wie sie gegenüber der APA kundtat. Die Umfrage war über rund ein Monat bis zum 2. April gelaufen, das Ergebnis bisher aber wegen der Coronakrise nicht ausgewertet worden.

Wien zur "grünsten Stadt der Welt" gekürt

Wien - Wien ist im Ranking "The World's 10 Greenest Cities 2020" zur "grünsten Stadt der Welt" gekürt worden. Dahinter reihen sich München, Berlin und Madrid ein. Für das "Greenest Cities"-Ranking der kanadisch-amerikanischen Consulting-Agentur Resonance wurden mehr als 100 Städte weltweit etwa nach den Kriterien wie Anteil von Parks und öffentlichen Grünflächen in der Stadt, Nutzung erneuerbarer Energien und Luftgüte verglichen. Wien punktet mit "frischen Ideen zu Mobilität und öffentlichen Parks" und als eine der wenigen Metropolen mit einem Nationalpark innerhalb der Stadtgrenzen, hieß es.

EU-Prognose: Österreichs BIP bricht 2020 um 5,5 Prozent ein

Brüssel/Wien - Die EU-Kommission hat die Wachstumsaussichten für Österreich und die anderen EU-Staaten aufgrund der Coronakrise drastisch gesenkt. Laut Frühjahrsprognose soll das heimische Bruttoinlandsprodukt (BIP) heuer um 5,5 Prozent abstürzen und im Jahr 2021 wieder um 5 Prozent wachsen. Für die Eurozone wird für 2020 ein Rekord-Rückgang von 7,7 Prozent und im nächsten Jahr ein Plus von 6,3 Prozent erwartet. "Europa erlebt einen wirtschaftlichen Schock ohne Präzedenzfall seit der Großen Depression", so EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni.

Rotes Kreuz zieht erste Bilanz zum Kriseneinsatz

Wien - Das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) hat am Mittwoch eine erste Bilanz zum Einsatz in der Coronakrise gezogen. Seit Mitte März waren jeden Tag rund 2.000 Mitarbeiter tätig. Sie nahmen bei Covid-19-Verdachtsfällen 126.120 Abstrich-Proben und führten 14.036 Infektionstransporte durch. Insgesamt ergaben sich 81.617 Personeneinsatztage, hieß es bei einer Pressekonferenz in Wien. Außerdem haben Mitarbeiter über die Gesundheitshotline 1450, die in Vorarlberg, Salzburg, Steiermark und Oberösterreich vom Roten Kreuz betrieben wird - 144.919 Anrufe entgegengenommen, berichtete Michael Opriesnig, Generalsekretär des ÖRK.

Österreich verlängert Grenzkontrollen bis 31. Mai

Wien - Österreich verlängert angesichts der Corona-Pandemie die Grenzkontrollen zu seinen Nachbarländern. Wie aus einer neuen Verordnung des Innenministeriums hervorgeht, gelten sie an den Grenzen zu Deutschland, Italien, der Schweiz, Liechtenstein, Tschechien und der Slowakei nun bis 31. Mai. Bisher war hier der 7. Mai das Limit. Auch an den Übergängen zu Ungarn uns Slowenien wird weiter kontrolliert. Eine Einreise nach Österreich aus diesen Staaten ist ausnahmslos nur an bestimmten Grenzübergängen erlaubt.

Rückgang in der CO2-Emissionen in der EU, Anstieg in Österreich

Luxemburg/EU-weit/Wien - Die klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen sind 2019 in der EU um 4,3 Prozent zurückgegangen, wie aus einer frühzeitigen Schätzung von Eurostat hervorgeht. Für Österreich wurde ein gegenläufiger Trend verzeichnet: Hierzulande stiegen die CO2-Emissionen im Vergleich zu 2018 um voraussichtlich 2,8 Prozent an, wie die europäische Statistikbehörde am Mittwoch mitteilte. Den Schätzungen zufolge ist Estland mit minus 22,1 Prozent jenes EU-Land, das den stärksten Rückgang zu verzeichnen hat.

Nepp nimmt Anzeige wegen "Asylantenvirus" gelassen

Wien - Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp nimmt die Anzeige gegen ihn wegen seines "Asylantenvirus"-Sagers gelassen, wie er am Mittwoch mitteilte. Stattdessen legte der derzeit wahlkämpfende Spitzenkandidat in Wien mithilfe von FPÖ-Klubchef Herbert Kickl und -Generalsekretär Michael Schnedlitz nach und sprach von einer Vertuschung der Coronafälle im evakuierten Flüchtlingsheim Erdberg.

Papst betet für Journalisten: "Sie riskieren viel"

Vatikanstadt - Wie gewohnt widmet der Papst die Frühmesse einer besonders von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Gruppe. Diesmal standen Journalisten und Medienleute im Mittelpunkt seiner zu Beginn geäußerten Fürbitte. "Sie arbeiten viel und riskieren viel. Gott möge ihnen bei ihrer Arbeit zur Vermittlung der Wahrheit helfen", sagte der Papst bei der gestreamten Frühmesse.

