Kurz nach Videocall: Regionales Vorgehen gegen zweite Welle

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich am Donnerstag mit Amtskollegen aus Ländern, die ähnlich wie Österreich "sehr rasch und erfolgreich auf das Coronavirus" regiert haben, ausgetauscht. Ein Thema war dabei der Umgang mit einer möglichen zweite Welle. "Hier braucht's ein regional gut zugeschnittenes Vorgehen und ein treffsicheres Containment", sagte Kurz im Anschluss an die Videokonferenz.

Covid-19-Infektion bei Milizsoldat in der Steiermark

Judenburg/Vogau/Straß - Ein Milizsoldat in der Steiermark ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Der Mann der Milizjägerkompanie Deutschlandsberg war am Montag im südsteirischen Straß eingerückt und die dort genommene Probe zeigte eine Infektion. Mehrere andere Soldaten müssen nun getestet werden, in häusliche Quarantäne oder wieder nach Hause zur weiteren Beobachtung, hieß es am Donnerstag.

Erste Patienten nach Plasma-Therapie gesund entlassen

Wien - Die ersten in Österreich mit Blutplasma von Covid-19-Genesenen behandelten Patienten sind gesund. Sie konnten das LKH-Uniklinikum Graz kürzlich verlassen. Bei den gängigen PCR-Tests auf das neuartige Coronavirus werde unterdessen am Donnerstag die 300.000-Grenze überschritten, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und kündigte zudem ein eigenes Antikörper-Testprogramm an.

Deutlicher Rückgang bei Corona-Spitalspatienten

Wien - 68 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 hat es in den vergangenen 24 Stunden in Österreich gegeben. Das ist ein Anstieg um 0,4 Prozent auf 15.652, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Donnerstag im Gesundheitsministerium referierte. Aktiv an Covid-19 erkrankt sind aktuell 1.445. Deutlich zurückgegangen ist dabei die Anzahl der Spitalspatienten. Waren am Mittwoch bundesweit noch 418 Erkrankte in stationärer Behandlung, hat sich ihre Zahl innerhalb eines Tages um 58 auf 360 Patienten reduziert.

Medizin-Aufnahmetest nun vermutlich am 14. August

Wien - Der für 3. Juli geplante Aufnahmetest für das Medizinstudium wird aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Wunschtermin von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und der Unis ist der 14. August, ansonsten findet er zwischen 28. September oder 7. Oktober statt. Auch alle anderen Präsenz-Aufnahmeprüfungen mit mehr als 200 Teilnehmern dürfen erst ab 1. August stattfinden.

Van der Bellen warnt EU-Staaten vor "Rückfall in Kleinstaaterei"

Wien - "Die Europäische Einigung ist die beste Idee, die wir je hatten." Vor 25 Jahren ist Österreich der EU beigetreten. Bei einer Jubiläumsfeier kam Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag nicht umhin, die jüngste Erosion des Einigkeitsgedankens, zuletzt in Folge der Coronakrise, zu thematisieren - und er warnte eindringlich: "Es wäre ein unverzeihlicher Fehler, in die Kleinstaaterei zurückzufallen."

Israelisches Parlament änderte Gesetz für neue Regierung

Jerusalem - Das israelische Parlament hat nach Medienberichten für eine entscheidende Gesetzesänderung vor der Bildung einer neuen Regierung gestimmt. Die Abgeordneten machten damit am Donnerstag eine Rotation im Amt des Ministerpräsidenten zwischen dem rechtskonservativen Regierungschef Benjamin Netanyahu und seinem Rivalen Benny Gantz möglich, wie israelische Medien berichteten.

Wiener Börse notiert klar im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag fester gezeigt. Der ATX gewann 1,14 Prozent auf 2.210 Punkte. Auch die europäischen Leitbörsen zeigten sich merklich höher. Die am Nachmittag gemeldeten Arbeitsmarktdaten aus den USA sind etwas schlechter ausgefallen als erwartet. Sie konnten die positive Stimmung an den Aktienmärkten aber nicht merklich eintrüben. Unter den schwer gewichteten Aktien in Wien gewannen die Papiere von OMV und Verbund jeweils um 1,9 Prozent.

(Schluss) tpo/ste