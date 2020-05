Covid-19-Infektion bei Milizsoldat in der Steiermark

Judenburg/Vogau/Straß - Die am Montag beim Bundesheer zum Covid-Einsatz eingerückten 1.400 Milizsoldaten sind bis auf einen alle gesund. Das haben die flächendeckenden Tests, die gleich nach dem Einrücken durchgeführt wurden, ergeben. Ein Soldat in der Steiermark wurde positiv auf das Coronavirus getestet, weswegen nun nicht nur er, sondern auch 30 seiner Kameraden in vierzehntägiger Quarantäne müssen. Die rund 100 am Truppenübungsplatz verbliebenen Milizsoldaten werden ab Freitag neuerlich auf Covid-19 getestet.

SPÖ lässt Mitgliederbefragung notariell überprüfen

Wien - Nach kolportierten Zweifeln am rechtmäßigen Ablauf der SPÖ-Mitgliederbefragung hat sich die Partei zu einer Überprüfung der Auszählung unter notarieller Aufsicht entschieden. Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sprach am Donnerstag gegenüber der APA von einer "ungeheuerlichen Verleumdungskampagne". Einzelne Personen wollten offenbar der Partei schaden. "Fake News" werde man jetzt entgegnen. Deutsch kündigte an, bereits am Freitag die Überprüfung durchzuführen.

AUA will Neustart und wälzt Insolvenzszenario

Wien/Schwechat - Die Austrian Airlines (AUA) verhandeln täglich um Staatsgelder und weitere Überlebenshilfen. Bis spätestens zum 18. Mai muss ein belastbarer Plan für die Fortführung vorliegen, der auch die Wirtschaftsprüfer überzeugt und das nötige Testat bringt. Der Belegschaft wird ein hartes Sparpaket abverlangt. 1.100 der 7.000 Stellen sollen bis 2023 gestrichen, Gagen stark gekürzt werden. Scheitert das Sparprogramm, so bereitet man sich in der AUA-Führung auf eine geordnete Insolvenz vor.

Israels Parlament macht Weg frei für Regierung mit Rotation

Jerusalem - Israel ist nach langem politischem Stillstand einer neuen Regierung einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Eine Mehrheit von 72 der 120 Abgeordneten im Parlament empfahl am Donnerstag trotz einer Korruptionsanklage, Benjamin Netanyahu erneut mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Das Parlament hatte zuvor mit einer Gesetzesänderung eine Rotation im Amt des Ministerpräsidenten möglich gemacht. Nun können sich Netanyahu und sein Rivale Benny Gantz wie vereinbart an der Spitze der Regierung abwechseln.

WHO beobachtet deutlichen Anstieg häuslicher Gewalt

Kopenhagen/Europa-weit - Rettungsdienste in mehreren europäischen Ländern verzeichnen vor dem Hintergrund der Corona-Beschränkungen einen starken Anstieg an Notrufen wegen häuslicher Gewalt. Aus den verschiedenen Staaten sei im April eine Zunahme von Notrufen von Frauen um bis zu 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gemeldet worden, die von Gewalt durch ihre Partner betroffen seien. Das sagte der Europa-Direktor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Hans Kluge, am Donnerstag.

Erste ukrainische Erntehelfer am Freitag in Linz erwartet

Wien/Linz/Kiew - 220 ukrainische Saisonarbeiter sollen nach Angaben der Landwirtschaftskammer (LK) am Freitag mit einem Charterflug aus Kiew nach Linz gebracht werden und ab den nächsten Tagen vor allem im Eferdinger Becken bei der Gemüse- und vor allem auch der Erdbeerernte zum Einsatz kommen. Weitere Ukrainer könnten folgen: Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hatte vergangene Woche mit einem ukrainischen Gegenüber von 800 Erntehelfern gesprochen.

Keine Aufstockung der höchsten österreichischen Liga

Wien - Die österreichische Fußball-Bundesliga wird in der kommenden Saison nicht von 12 auf 14 Vereine aufgestockt. Ein diesbezüglicher Antrag von Ried und Austria Klagenfurt verfehlte am Donnerstag im Rahmen der Außerordentlichen Hauptversammlung klar die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit.

Wiener Börse schließt klar im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag deutlich fester gezeigt. Der ATX legte um 1,80 Prozent auf 2.225 Punkte zu. Eine starke internationale Börsenstimmung beflügelte auch den heimischen Aktienmarkt am Berichtstag. Unter den schwer gewichteten Aktien gewannen die Papiere von der OMV 4,1 Prozent. Die Titel des Energieversorgers Verbund steigerten sich um 3,5 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus von 2,7 Prozent verbuchen.

