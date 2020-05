Putin hält Rede zum Tag des Sieges über Hitler

Moskau/Minsk - Russlands Präsident Wladimir Putin hält am Samstag eine Rede zum 75. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland. Zudem will der Staatschef Blumen am Kriegsdenkmal in der Nähe des Roten Platzes niederlegen. Die traditionelle Militärparade ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt, stattdessen sollen Kampfjets über das menschenleere Moskauer Zentrum fliegen. In Weißrussland wird dagegen mit einer Parade an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Daran sollen in der Hauptstadt Minsk rund 5.000 Menschen teilnehmen.

Armutskonferenz will Reform der Mindestsicherung

Wien - Das soziale Netz muss in der Coronakrise außergewöhnliche Belastungen tragen. Das zeigt auch die Schwachstellen des Systems auf, meint die Armutskonferenz, die deswegen einen radikalen Umbau der Mindestsicherung fordert. "Wir brauchen eine neue Mindestsicherung, die Existenz, Chancen und Teilhabe sichert", erklärte der Sozialexperte Martin Schenk. Besonders problematisch für Hilfesuchende sei die Deckelung bei den Mietzuschüssen. Eine konkrete Forderung ist daher, dass die tatsächliche Miete plus Energiekosten durch die Mindestsicherung getragen werden.

London plant Quarantänepflicht für Einreisende

London - Großbritannien plant laut Medienberichten die Einführung einer zweiwöchigen Quarantänepflicht für Einreisende aus dem Ausland. Von der Maßnahme ausgenommen werden sollen lediglich Menschen, die aus dem Nachbarland Irland ins Vereinigte Königreich kommen, wie die Zeitung "The Times" berichtete. Laut dem Sender BBC soll die Quarantänepflicht Ende Mai in Kraft treten. Dem "Times"-Bericht zufolge will Premierminister Johnson die Quarantänepflicht am Sonntag offiziell ankündigen.

Sprecherin von US-Vizepräsident Pence an Covid-19 erkrankt

Washington - Nach einem Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump ist nun auch die Pressesprecherin von Vizepräsident Mike Pence mit dem Coronavirus infiziert. Es gehe ihr gut und sie freue sich, bald wieder zurück zur Arbeit zu kommen, schrieb Sprecherin Katie Miller auf Twitter. Miller war zuletzt auch in Kontakt mit dem Vizepräsidenten, Journalisten und ranghohen Beamten gewesen. Sowohl Trump als auch Pence seien am Freitag erneut getestet worden und seien nicht mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, hieß es aus dem Weißen Haus.

Erfolge bei Coronavirus-Behandlung durch Medikamenten-Kombi

Paris/Hongkong - Wissenschafter in Hongkong haben eine erfolgreiche Behandlung des Coronavirus mit einem Cocktail aus drei Medikamenten gemeldet. Es habe sich gezeigt, dass die Kombination der Wirkstoffe bei Patienten mit einem milden bis moderaten Krankheitsverlauf die Anzahl der Viren im Körper schnell verringere, schrieb der Mikrobiologe Kwok-Yung Yuen in der im Fachmagazin "The Lancet" veröffentlichten Studie. Es müsse aber noch untersucht werden, ob dies auch bei schwer erkrankten Corona-Patienten der Fall sei.

213 Erntehelfer aus der Ukraine am Linzer Flughafen gelandet

Linz/Kiew - Am Freitag sind 213 Erntehelfer aus der Ukraine am Linzer Flughafen gelandet. Sie wurden via Sonderflug nach Oberösterreich geholt, um in den kommenden Wochen bzw. Monaten Erdbeeren, aber auch anderes Obst und Gemüse zu pflücken. Es handelt sich um eingespielte Teams, die von "ihren" Bauern erleichtert in Empfang genommen wurden. Nach der Ankunft mussten die Erntehelfer zuerst zum Coronatest. Sie müssen dann noch in den Betrieben in ihren Quartieren in Isolation bleiben, bis die Testergebisse vorliegen.

Google verordnet Mitarbeitern im Home Office freien Tag

Mountain View - Der Internetkonzern Google will, dass seine Mitarbeiter am 22. Mai einen freien Tag nehmen. Damit solle einer Überlastung der Angestellten entgegengewirkt werden, die aus der Arbeit von zu Hause entstehe. Google-Chef Sundar Pichai kündigte dies in einer Nachricht an die Mitarbeiter an. Weltweit würden ab Juni zwar immer mehr Google-Büros wieder geöffnet, die meisten Angestellten würden wahrscheinlich aber bis Ende des Jahres von zu Hause arbeiten, erklärte Google. Auch Facebook hatte angekündigt, dass die Angestellten wenn möglich bis Ende des Jahres von zu Hause arbeiten könnten.

Magier Roy Horn an Covid-19-Erkrankung gestorben

Las Vegas - "Siegfried & Roy"-Magier Roy Horn ist tot. Er sei am Freitag in einem Krankenhaus in Las Vegas an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben, sagte Sprecher Dave Kirvin der Deutschen Presse-Agentur. Horn wurde 75 Jahre alt. Der in Nordenham bei Bremen geborene Dompteur und sein Partner Siegfried Fischbacher waren für ihre Auftritte mit weißen Tigern und Löwen weltbekannt. Ihre Karriere in Las Vegas endete im Oktober 2003, als ein Tiger Roy Horn bei einer Vorstellung schwer verletzte.

