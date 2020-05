Strache und Gudenus sollen als Erste in Ibiza-U-Ausschuss

Wien - Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus sollen gleich zu Beginn des Ibiza-Untersuchungsausschusses einvernommen werden. Die beiden Protagonisten der Ibiza-Affäre werden eine Ladung für den ersten der Befragungstage am 4. Juni erhalten, erklärten die Fraktionsführer von NEOS und SPÖ, Stephanie Krisper und Kai Jan Krainer, gegenüber der "Krone". "Die beiden sind die zentralen Auskunftspersonen", so Krisper.

Putin würdigt Opfer des Zweiten Weltkrieges

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über den Hitler-Faschismus in Moskau an die großen Verdienste der Roten Armee erinnert. "Sie haben das Vaterland gerettet, das Leben der künftigen Generationen geschützt. Sie haben Europa befreit und die Welt beschützt", sagte der Kremlchef an der Ewigen Flamme im Alexandergarten in Moskau. Wegen des Virus musste die Militärparade auf dem Roten Platz abgesagt werden.

Wiener Schüler wissen wenig über Nationalsozialismus

Wien - Wiener Schüler wissen nur wenig über den Nationalsozialismus. So konnten laut einer Studie der Pädagogischen Hochschule (PH) Wien nur etwa ein Drittel der befragten 15-Jährigen die Frage nach der damals einzig zugelassenen Partei korrekt beantworten. Auch der Begriff Antisemitismus wurde kaum richtig definiert, die jüdische Opferzahl im Holocaust teils massiv unterschätzt. Im Bildungsministerium verwies man gegenüber "profil" auf Bemühungen wie etwa das hauseigene Holocaust Education-Institut.

1.290 Personen in Österreich noch am Coronavirus erkrankt

Wien - Die Zahl der in Österreich am Coronavirus aktuell erkrankten Personen ist unter 1.300 gefallen. Die Statistik des Innenministeriums wies am Samstag (9.00 Uhr) 1.290 Infizierte auf, was im Vergleich zum Freitag ein Minus von 34 ist. 309 Personen waren am Samstagvormittag hospitalisiert, 79 befanden sich auf Intensivstationen. Das sind um 30 bzw. zwei weniger als 24 Stunden davor. Die Gesamtzahl aller jemals Infizierten in Österreich beläuft sich auf 15.833 Menschen, 13.928 sind wieder genesen und 615 verstorben.

Kurz spricht sich für neuen EU-Vertrag aus

Wien - Angesichts der Coronakrise und ihrer Folgen ist für Bundeskanzler Sebastian Kurz die Forderung nach einem neuen Vertrag für Europa "aktueller denn je". "Die Europäische Union ist eine der größten Errungenschaften des 20. Jahrhunderts und gleichzeitig das erfolgreichste Friedensprojekt unseres Kontinents", erklärte der ÖVP-Chef. Um dies zu wahren, sei Veränderung nötig. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner forderte: "Wir müssen die Sozialunion auf Schiene bringen, die Daseinsvorsorge stärken und Steuergerechtigkeit endlich realisieren".

Armutskonferenz will Reform der Mindestsicherung

Wien - Das soziale Netz muss in der Coronakrise außergewöhnliche Belastungen tragen. Das zeigt auch die Schwachstellen des Systems auf, meint die Armutskonferenz, die deswegen einen radikalen Umbau der Mindestsicherung fordert. "Wir brauchen eine neue Mindestsicherung, die Existenz, Chancen und Teilhabe sichert", erklärte der Sozialexperte Martin Schenk. Besonders problematisch für Hilfesuchende sei die Deckelung bei den Mietzuschüssen. Eine konkrete Forderung ist daher, dass die tatsächliche Miete plus Energiekosten durch die Mindestsicherung getragen werden.

London plant Quarantänepflicht für Einreisende

London - Großbritannien plant laut Medienberichten die Einführung einer zweiwöchigen Quarantänepflicht für Einreisende aus dem Ausland. Von der Maßnahme ausgenommen werden sollen lediglich Menschen, die aus dem Nachbarland Irland ins Vereinigte Königreich kommen, wie die Zeitung "The Times" berichtete. Laut dem Sender BBC soll die Quarantänepflicht Ende Mai in Kraft treten. Dem "Times"-Bericht zufolge will Premierminister Johnson die Quarantänepflicht am Sonntag offiziell ankündigen.

Erfolge bei WestLicht-Fotoauktion

Wien - Die 21. WestLicht-Fotoauktion in der Galerie OstLicht ist am Freitagabend mit einem "ausgezeichneten Resultat" zu Ende gegangen. Man erzielte eine Verkaufsquote von über 70 Prozent, hieß es. Zu den Spitzenlosen zählte etwa Arthur Sasses berühmtes Albert Einstein-Porträt mit herausgestreckter Zunge, das um 21.600 Euro den Besitzer wechselte. Als Highlight erwies sich eine Fotografie über die Leichtigkeit des Reisens: William Egglestons "En Route to New Orleans" aus dem Jahr 1971 ging um 45.600 Euro weg.

