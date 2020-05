Strache sieht Rücktritt als FPÖ-Chef als "Fehler"

Wien - Der an seiner Ibiza-Affäre gescheiterte Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hält seinen Rücktritt von der Parteispitze im Mai 2019 für einen "Fehler", wie er gegenüber "Krone" und "Presse" (Sonntag-Ausgaben) sagte. Für die neue FPÖ-Spitze hat er wenig freundliche Worte übrig, den Kontakt zu seinem "Ibiza-Kompagnon" und einst engen Weggefährten Johann Gudenus hat er abgebrochen.

Virtuelles Gedenken an Befreiung des KZ Mauthausen

Mauthausen - Am Sonntag wird der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen vor 75 Jahren durch die 11. Panzerdivision der Dritten US-Armee gedacht. Allerdings gibt es aufgrund der Corona-Pandemie - wie bereits beim diesjährigen "Fest der Freude" - nur ein virtuelles Gedenken im Internet statt der traditionellen Feierlichkeiten, zu denen normalerweise Tausende Gäste aus aller Welt kommen. Neben rund 15 Zeitzeugen wird auch der Präsident des europäischen Parlaments, David Sassoli, in einem Video-Beitrag sprechen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bereits am Dienstag die Gedenkstätte besucht und einen Kranz für die Opfer niedergelegt.

Vier-Millionen-Grenze an Corona-Infizierten überschritten

Wien - Die Zahl der weltweit jemals mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen hat am späten Samstagabend (MESZ) die Vier-Millionen-Grenze überschritten. Die Johns-Hopkins-Universität, die ihre Daten laufend aktualisiert, zählte Sonntagfrüh (5.30 Uhr MESZ) bereits 4.024.009 Millionen Erkrankte, die Zahl der Toten lag bei 279.311. In Österreich wurden bis Samstag 15.833 Fälle vermeldet, 615 Todesopfer sind zu beklagen. Aktuell sind in Österreich weniger als 1.300 Menschen am Virus erkrankt.

Frankreichs Parlament für Verlängerung von Notstand

Paris - Frankreichs Parlament hat endgültig der Verlängerung des Ausnahmezustands im Gesundheitsbereich zugestimmt. Die Nationalversammlung votierte am Samstagabend für eine Verlängerung bis zum 10. Juli. Am Nachmittag hatte der von der Opposition dominierte Senat zugestimmt. Die Abgeordneten und Senatoren hatten sich zuvor auf einen Kompromiss geeinigt. Der Ausnahmezustand im Gesundheitsbereich war Ende März ausgerufen worden und zunächst auf zwei Monate befristet.

EVP-Chef Weber für längere Schließung von EU-Außengrenze

Berlin - Der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament, der CSU-Politiker Manfred Weber, plädiert dafür, die EU-Außengrenze wegen der Corona-Pandemie für längere Zeit geschlossen zu halten. Er sprach sich zugleich gegen bilaterale Reiseabkommen innerhalb Europas aus. "Wenn der Alltag zurückkommt, wenn es Lockerungen gibt, dann darf es keine Diskriminierung, keine Europäer erster und zweiter Klasse geben. Alle müssen gleich behandelt werden", sagte er. Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) indes kann sich eine baldige Aufhebung der Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen mit manchen Ländern vorstellen, er nannte als Beispiele Deutschland, Tschechien, die Slowakei und die Schweiz.

Boris Johnson stellt Pläne für weiteres Vorgehen vor

London - Großbritanniens Premierminister Boris Johnson stellt am Sonntag seine Pläne für das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie vor. In einer Fernsehansprache am Abend richtet sich Johnson an die Bevölkerung. Die Verantwortung für die Maßnahmen liegt in der Hand der einzelnen Nationen England, Schottland, Wales und Nordirland. Johnson spricht am Sonntag für England. Zuletzt war der Druck auf Johnson gewachsen, die Ende März erlassenen Kontaktbeschränkungen zu lockern.

Rock'n Roll-Pionier Little Richard mit 87 Jahren gestorben

New York - Little Richard, der Pionier des Rock'n Roll, ist tot. Er starb mit 87 Jahren, wie das Musikmagazin "Rolling Stone" am Samstag unter Berufung auf den Sohn des Musikers berichtete. Little Richard riss seine Fans in den 50er-Jahren mit seinen Hits wie "Tutti Frutti" und "Long Tall Sally" zu Begeisterungsstürmen hin.

Surfer vertrieb Hai in Australien mit Faustschlägen

Sydney - Ein französischer Surfer ist bei einer Hai-Attacke an einem australischen Strand verletzt worden. Dylan Nacass sei am Freitag in Bells Beach südöstlich von Melbourne angegriffen worden, berichtete der australische TV-Sender Nine News. Der Hai habe sich in seinem Bein verbissen, erzählte der 23-Jährige. Er habe ihn zwei Mal geschlagen, dann habe der Hai von ihm abgelassen. Nacass kam mit leichten Bisswunden davon und will bald wieder surfen.

