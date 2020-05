Wirte-Paket wird 400 Millionen Euro schwer

Wien - Die Bundesregierung hat am Sonntag auch die Höhe des sogenannten Wirte-Pakets verraten. Es soll einen Umfang von 400 Mio. Euro erhalten. Mit der Summe soll die wirtschaftliche Normalität möglichst rasch wieder hergestellt werden. In der Club- und Disco-Szene herrscht hingegen weiter Unsicherheit. Der Mitbetreiber des "Tante Emma"-Clubs in Innsbruck, Martin Ridler, etwa sieht die gesamte Branche in Gefahr, wie er gegenüber der APA sagte.

38 Neuinfektionen mit Coronavirus in Österreich

Wien - In Österreich sind von Samstag auf Sonntag 38 Neuinfektionen mit dem Coronavirus dazugekommen. Die Gesamtzahl der jemals Infizierten lag am Sonntagvormittag (9.30 Uhr) nach Angaben des Innenministeriums damit bei 15.871 Personen. Davon sind noch 1.262 erkrankt, was einen Rückgang im Tages-Vergleich von 28 Menschen betrifft. Gesamt 618 Todesopfer bedeuten seit Samstag einen Anstieg um drei Tote.

"NZZ" attestiert Kurz' Corona-Management "autoritäre Züge"

Wien - Die "Neue Zürcher Zeitung" attestiert Bundeskanzler Sebastian Kurz "autoritäre Züge" in seiner Politik zur Bewältigung der Coronakrise. Die Grünen als Koalitionspartner habe der ÖVP-Chef an die Wand gedrückt, schrieb das renommierte Blatt am Sonntag. Unter dem Titel "Schau auf mich" heißt es, Österreich sei "sehr gut durch die erste Phase der Pandemie gekommen".

Rendi-Wagner: "Einige Wenige" in SPÖ eher destruktiv

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" jene Kräfte in der SPÖ, die das Ergebnis des Vertrauensvotums angezweifelt hatten, als "eher destruktiv" bezeichnet. Dieses Vorgehen sei "nicht verständlich" und bringe "die Partei nicht weiter". Es handle sich aber nur um "einige Wenige, die so sind". In der Corona-Krise forderte sie ein Konjunkturpaket und Vermögenssteuern.

75 Jahre Mauthausen-Befreiung: Online-Feier mit Sehern aus 23 Ländern

Mauthausen - In neuer Form hat heuer die traditionelle Befreiungsfeier des KZ Mauthausen stattgefunden: Just zum 75. Jahrestag wurde das Gedenken Corona-bedingt nicht am ehemaligen Appellplatz abgehalten, sondern - wie bereits zuvor das "Fest der Freude" - ins Internet verlegt. Zuseher aus 23 Ländern der Welt waren dabei. Nächstes Jahr findet die Feier am 16. Mai statt.

Russland bei Neuinfizierten-Anzahl erneut fünfstellig

Moskau - Russland hat bei der Zahl der registrierten Corona-Infizierten die Marke von 200.000 überschritten. Erneut kamen am Sonntag mehr als 11.000 Infektionen mit dem Coronavirus hinzu, wie die Behörden in Moskau mitteilten. Mehr als die Hälfte davon entfielen auf die Hauptstadt Moskau, wo seit mehr als einem Monat strenge Ausgangssperren gelten. Die Gesamtzahl an Infektionen liegt nun bei 209.688.

460 Übertretungen bei kurzarbeitenden Betrieben festgestellt

Wien - Schon Anfang April hat die Arbeiterkammer erste Verdachtsfälle eines Missbrauchs der Corona-Kurzarbeit öffentlich gemacht. Am 10. April kündigte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) Schwerpunktkontrollen der Finanzpolizei bei kurzarbeitenden Betrieben auf Verdachtsbasis an. Nun wurden seit 21. April 460 Übertretungen festgestellt. Wegen etwaigen Kurzarbeitsmissbrauchs wurden 31 Personen angezeigt. Einige Übertretungen betrafen auch das Lohndumping-Gesetz.

Prater-Schausteller wollen Attraktionen am 15. Mai öffnen

Wien - Die SPÖ Wien-Leopoldstadt macht sich im Vorwahlkampf zur Gemeinderatswahl für den Wurstelprater stark, der im zweiten Bezirk liegt. Sie unterstützte am Sonntag eine Petition der Praterbetriebe an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), in der eine Öffnungserlaubnis für den Prater ab 15. Mai - wie für die (Prater-)Gastronomie - fordern.

