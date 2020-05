Vermögenssteuer-Diskussion wird laut Kogler zu führen sein

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat am Sonntag bekräftigt, dass die Diskussion über Vermögenssteuern zwar zu führen sein wird, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt. "Wenn aber eine Debatte stattfindet, wer über Steuern hier wieder was beitragen soll, ja dann werden die Millionäre und Milliardäre bei den ersten sein, die aufgerufen sind (...), hier einen Beitrag zu leisten", sagte er im ORF.

Kogler stellt 700 Mio. für Gemeinnützige in Aussicht

Wien - Der von der Regierung angekündigte Fonds für gemeinnützige Organisationen, mit dem auch zahlreichen Kulturvereinen geholfen werden soll, soll laut Vizekanzler Werner Kogler voraussichtlich 700 Mio. Euro umfassen und über ein halbes Jahr zur Verfügung stehen. Das sagte er am Sonntag in der ORF-Sendung "Hohes Haus". Man werde dafür eine Institution beauftragen, die die Verteilung abwickeln werde. Er habe viel Verständnis für die Sorgen und Anliegen der Kulturschaffenden und habe auch deren Kritik angenommen, so Kogler.

Wirte-Paket wird 400 Millionen Euro schwer

Wien - Die Bundesregierung hat am Sonntag auch die Höhe des sogenannten Wirte-Pakets verraten. Es soll einen Umfang von 400 Mio. Euro erhalten. Mit der Summe soll die wirtschaftliche Normalität möglichst rasch wieder hergestellt werden. In der Club- und Disco-Szene herrscht hingegen weiter Unsicherheit. Der Mitbetreiber des "Tante Emma"-Clubs in Innsbruck, Martin Ridler, etwa sieht die gesamte Branche in Gefahr, wie er gegenüber der APA sagte.

Landau für Ausdehnung des "Corona-Bonus" im Sozialbereich

Wien - Caritas-Präsident Michael Landau hat sich am Sonntag erfreut über den für Montag in Wien erwarteten ersten Korridorzug mit rumänischen Kräften für die 24-Stunden-Betreuung Pflegebedürftiger gezeigt. Analog zum für 24-Stunden-Kräfte ermöglichten Bonus von einmalig 500 Euro fordert Landau einen solchen "Corona-Bonus" für alle Pflege- und Betreuungskräfte im Sozialbereich, wie er zur APA sagte.

Corona-Entwicklung in Österreich auf stabil niedrigem Niveau

Wien - Die Situation an Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich bewegt sich weiter auf stabil niedrigem Niveau. Von Samstag auf Sonntag kamen 38 Neuinfektionen dazu, bis Sonntag (9.30 Uhr) haben sich jemals 15.871 Personen infiziert. Drei weitere Todesopfer ergeben eine Gesamtzahl von 618. 1.262 Menschen im Land sind aktuell am Virus erkrankt, 291 in Krankenhäuser, davon 72 in Intensivbehandlung. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach von einer erfreulichen Entwicklung, diese dürfe aber nicht zu Sorglosigkeit und zu schnellen Öffnungen führen.

Gerichtsmediziner warnt: Morde bleiben oft unentdeckt

Wien - Tötungsdelikte bleiben in Österreich oft unentdeckt. Davor warnt der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Gerichtsmedizin, Walter Rabl (MedUni Innsbruck), in einem Interview mit dem Oberösterreichisches Volksblatt. Die Zahl der Obduktionen ist seit Jahren stark rückläufig. Wurden 1984 in Österreich noch 30.737 Menschen nach ihrem Ableben obduziert, waren es 2018 nur noch 8.593.

Großbritannien will Alarmsystem einführen

London - Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will Großbritannien ein neues Alarmsystem einführen, das ähnlich dem bereits existierenden Terror-Warnsystem funktionieren soll. Damit sollten Behörden und Bevölkerung frühzeitig über einen Anstieg von Infektionen informiert werden, sagte Wohnungsbauminister Robert Jenrick am Sonntag. Premierminister Boris Johnson wollte sich am Abend in einer Fernsehansprache an die Briten wenden. Indes regte sich auch Kritik an der Kommunikationsstrategie der Regierung.

Saudi-Arabien will Geberkonferenz für Jemen ausrichten

Riad - Saudi-Arabien, das mit Verbündeten seit fünf Jahren Ziele im benachbarten Jemen bombardiert, will eine Geberkonferenz für das vom Bürgerkrieg geplagte Land ausrichten. Die Konferenz soll am 2. Juni unter Beteiligung der Vereinten Nationen stattfinden, berichtete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA am Sonntag. Wegen der Beteiligung am Krieg im Jemen wird Saudi-Arabien international heftig kritisiert.

