Erster Pflege-Sonderzug aus Rumänien nach Wien unterwegs

Timisoara/Wien - Der erste Sonderzug mit rumänischem Pflegepersonal ist am Sonntag aus der westrumänischen Stadt Timisoara kurz nach 21.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MESZ) in Richtung Wien losgefahren. Wie der rumänischen Transportminister Lucian Bode (Liberale Partei/PNL) erklärte, befanden sich knapp 80 rumänische Pflegerinnen und Pfleger an Bord des Nachtzuges. Ihre Ankunft ist am Montag in der Früh am Bahnhof des Flughafens Wien-Schwechat geplant. Danach folgt ein Test auf das neuartige Coronavirus.

Opposition für Verlängerung der Corona-Kurzarbeit

Wien - Vertreter von FPÖ, SPÖ und NEOS haben am Sonntagabend in der ORF-Fernsehsendung "Im Zentrum" eine Verlängerung der Corona-Kurzarbeit gefordert. Derzeit können Unternehmen zwei mal drei Monate die spezielle Kurzarbeitsregelung in Anspruch nehmen. Die türkis-grüne Regierung hat eine längere Anspruchsdauer noch nicht zugesichert. Die Oppositionspolitiker kritisierten zudem die langsame Auszahlung der Corona-Hilfen.

Amnesty beklagt Angriffe auf Schulen und Spitäler in Syrien

Berlin - Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat gezielte Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser in Syrien beklagt. Syrische und russische Streitkräfte hätten allein in den ersten Wochen des heurigen Jahres 18 solcher Angriffe in Nordwestsyrien begangen, teilte die Organisation am Montag bei der Vorstellung eines neuen Berichts über Attacken auf zivile Ziele in dem Bürgerkriegsland mit. Bei den Angriffen auf Schulen sei völkerrechtlich verbotene Streumunition eingesetzt worden. Amnesty sprach von einem "Kriegsverbrechen".

Ein Toter bei Marineübungen am Persischen Golf

Teheran - Bei Militärübungen der iranischen Marine am Persischen Golf ist ein Marinesoldat ums Leben gekommen. Weitere Soldaten seien bei dem Zwischenfall verletzt worden, teilte ein Armeesprecher laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna vom Montag mit. Demnach sei das Hilfsschiff "Konawar" bei den Übungen am Sonntag in einen "Unfall" verwickelt gewesen. In sozialen Medien war indes von einem Raketenabschuss die Rede.

Mindestens vier Verletzte bei Bombenexplosionen in Kabul

Kabul - Bei mehreren Bombenexplosionen in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Montag mindestens vier Zivilisten verletzt worden. Unter den Verletzten sei auch ein Kind, erklärte ein Polizeisprecher. Aus einem Stadtteil im Norden Kabuls wurden vier aufeinanderfolgende Explosionen gemeldet. Bisher bekannte sich niemand zu den Anschlägen. Militante Gruppen haben in den vergangenen Wochen mehrere Bombenanschläge und Raketenangriffe in Kabul und anderen Teilen des Landes verübt.

Neue Runde der Post-Brexit-Gespräche Großbritanniens mit EU

London - Großbritannien und die EU starten die dritte Runde ihrer Gespräche über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit. In einer Videokonferenz am Nachmittag beraten der EU-Verhandlungsführer Michel Barnier und sein britischer Kollege David Frost. In dieser Woche finden dann noch Gespräche auf Expertenebene statt. Über die Ergebnisse soll am Freitag berichtet werden. Großbritannien war am 31. Jänner aus der EU ausgetreten. Bis Jahresende bleibt das Land noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion.

Mehrere Tote bei Brand in Altersheim bei Moskau

Krasnogorsk - Mehrere ältere Menschen sind bei einem schweren Brand in einem Seniorenheim in der Nähe von Moskau ums Leben gekommen. Mindestens zehn Menschen starben nach Angaben von Einsatzkräften bei dem Feuer in dem Hospiz in der Stadt Krasnogorsk rund 20 Kilometer westlich der russischen Hauptstadt, wie die Agentur Interfax in der Nacht auf Montag meldete. Etwa 20 Menschen konnten gerettet werden. Ein defekter Warmwasserboiler könnte den Brand ausgelöst haben.

