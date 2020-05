Über 1,8 Mio. Menschen derzeit ohne Job oder in Kurzarbeit

Wien - In Österreich sind derzeit über 1,8 Millionen Menschen ohne Job oder in Kurzarbeit. Wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte, sind 503.494 Menschen als arbeitslos gemeldet, weitere 46.168 Personen in Schulungen. Dazu kommen rund 1,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Gegenüber dem bisherigen Höchststand Mitte April ist in Österreich die Zahl der Menschen ohne Job um rund 39.000 Personen - vor allem am Bau - gesunken.

Grünes Licht für Bundesliga-Geisterspiele Anfang Juni

Wien - Österreichs Fußball-Bundesliga hat Grünes Licht für den erhofften Neustart bekommen. Wie Sportminister Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) am Dienstag gemeinsam mit Liga und ÖFB erklärten, kann das seit Mitte März wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzte Oberhaus unter strengen Bedingungen Anfang Juni ohne Zuschauer fortgesetzt werden. Mit Freitag kann auch das vollständige Mannschaftstraining wieder aufgenommen werden.

SPÖ für "Bildungsmilliarde" zur Bewältigung der Krisenfolgen

Wien - SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid hat am Dienstag eine "Bildungsmilliarde" gefordert, um zu verhindern, dass im Herbst "aus der Coronakrise eine Bildungskrise wird". Mit dem Geld sollen u.a. Förderunterricht, Ferienbetreuung und Summerschools für Kinder mit Förderbedarf, Verbesserungen im Bereich Digitalisierung und zusätzliche Schulsozialarbeiter und -psychologen finanziert werden.

Vorgaben für die Wiedereröffnung der Museen fixiert

Wien - Die Eckpunkte, unter welchen Voraussetzungen die Museen, Bibliotheken, Büchereien und Archive ab kommendem Freitag wieder für die Besucherinnen und Besucher öffnen dürfen, sind fixiert. Pro Gast müssen zehn Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung stehen. Überdies sind Besucher verpflichtet, Mund-Nasen-Schutz zu tragen und auch den üblichen einen Meter Abstand zu halten. Auch Führungen oder Workshops sollen laut Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek bei Beachtung dieser Parameter erlaubt sein.

Mindestens vier Surfer vor holländischer Küste getötet

Den Haag - Mindestens vier Menschen sind an der niederländischen Küste beim Surfen ums Leben gekommen. Zwei Surfer wurden Dienstagfrüh tot aus der Nordsee geborgen, wie die Polizei in Den Haag mitteilte. Bereits am Montagabend waren zwei Leichen geborgen worden. Ein weiterer Surfer werde noch vermisst, wie die Rettungskräfte mitteilten. Nach ihm wird mit Booten und Helikoptern gesucht.

Fünf Tote bei Brand in russischem Coronavirus-Krankenhaus

St. Petersburg - Bei einem Brand in einem Krankenhaus für Corona-Patienten in St. Petersburg sind mindestens fünf Menschen gestorben. 150 Patienten und Mitarbeiter seien bei dem Feuer Dienstagfrüh in Sicherheit gebracht worden, teilte ein Sprecher des Rettungsdienstes mit. Über die Zahl der Verletzten lagen zunächst keine Angaben vor. Der Brand brach auf einer Intensivstation im sechsten Stock der Klinik aus. Bei den Opfern soll es sich um Patienten gehandelt haben, die an Beatmungsgeräten angeschlossen waren.

"Kuh-Urteil": Teilschuld der Beteiligten von OGH bestätigt

Innsbruck - Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat im Fall einer tödlichen Kuhattacke im Tiroler Pinnistal 2014 die Teilschuld von Landwirt und Hundehalterin bestätigt. Damit bleibt es bei der Entscheidung, die im Vorjahr das Innsbrucker Oberlandesgericht getroffen hatte. Laut OGH hätte der Landwirt um die Gefährlichkeit seiner Mutterkühe wissen müssen. Das spätere Todesopfer habe wiederum Warnschilder ignoriert.

