Deutschland schließt Rücknahme der Grenzlockerung nicht aus

Berlin/Brüssel/Mittelberg - Der deutsche Innenminister Horst Seehofer schließt eine Rücknahme von Lockerungen an den Grenzen nicht aus, sollten die Corona-Infektionszahlen wieder stark steigen. Deutschland sei keine Insel. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stattete indes dem Vorarlberger Kleinwalsertal einen Besuch mit Signalwirkung ab. Angesichts einiger Kritik auf Twitter und einer von NEOS angekündigten Anzeige zu diesem Besuch erneuerte das Bundeskanzleramt den Appell, den Sicherheitsabstand einzuhalten.

Ex-Richter Geisler zieht sich von Ischgl-Kommissionsvorsitz zurück

Innsbruck - Der ehemalige Richter Josef Geisler zieht sich als Vorsitzender der Untersuchungskommission zur Aufarbeitung des Corona-Krisenmanagements in Tirol zurück, wie am Donnerstag mehrere Abgeordnete der APA mitgeteilt haben. Auf ihn soll Ronald Rohrer, Verfahrensrichter im Eurofighter-U-Ausschuss und ehemaliger Vizepräsident des Obersten Gerichtshofs, folgen. Geisler war zuvor aufgrund mangelnder Unabhängigkeit in die Kritik geraten, weil er etwa im Personenkomitee von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) bei der Landtagswahl 2018 vertreten war.

29 Corona-Fälle im Postverteilerzentrum Hagenbrunn

Hagenbrunn/Wien - Im Paketzentrum der Österreichischen Post in Hagenbrunn grassiert das Coronavirus. Derzeit werde die gesamte Belegschaft durchgetestet, berichteten mehrere Medien am Donnerstag. Von den rund 300 Beschäftigten seien bis zu Montag 29 positiv auf Covid-19 getestet worden, sagte Franz Klingenbrunner von der Landesamtsdirektion des Landes NÖ der "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten"). Weitere Tests seien noch im Gange.

Bisher größte LGBTI-Umfrage: Kaum Fortschritte in Europa

Wien/Brüssel - Lesbische, schwule, bi-, trans- und intersexuelle (LGBTI) Menschen sind nach wie vor mit Angst, Gewalt und Diskriminierung konfrontiert. Zu diesem Ergebnis kommt die jüngste Erhebung der EU-Agentur für Grundrechte (FRA) unter LGBTI-Personen in Europa - mit 140.000 Teilnehmern die bisher größte weltweit. Die Situation in Österreich wurde von den Befragten positiver beurteilt als im Durchschnitt. Insgesamt habe es im Vergleich zur Befragung 2012 kaum Fortschritte gegeben, heißt es. Es zeige sich, dass LGBTI-Personen überall noch mit negativen Erfahrungen zu kämpfen haben.

UNO-Vollversammlung fällt heuer wohl aus

New York - Ausgerechnet 75 Jahre nach Gründung der UNO wird das alljährliche Treffen von Staats- und Regierungschefs aus aller Welt in New York voraussichtlich ausfallen. Er halte es angesichts der Corona-Pandemie für "wenig wahrscheinlich", dass das Treffen im September zur Generaldebatte der UNO-Vollversammlung stattfinden könne, sagte UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres am Donnerstag in einem Interview. Er prüfe derzeit verschiedene Möglichkeiten der "digitalen Technologie", damit die Staatenlenker dennoch miteinander konferieren könnten.

Viele Tote nach Bombenexplosion in Afghanistan befürchtet

Kabul - Zwei Tage nach den schweren Anschlägen in Afghanistan mit mehr als 50 Toten haben Unbekannte im Osten des Landes erneut ein Attentat verübt. Eine Autobombe sei vor einem Militärgebäude in Gardez, der Hauptstadt der Provinz Paktia, explodiert, sagte ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums am Donnerstag. Man befürchtet Dutzende Tote. Niemand bekannte sich zunächst zu dem Anschlag.

Trump untersagt weiterhin Geschäfte mit Huawei und ZTE

Shenzhen - US-Präsident Donald Trump verbietet faktisch für ein weiteres Jahr Geschäfte mit den chinesischen Netzwerkausrüstern Huawei und ZTE. Er verlängerte am Mittwoch ein im Mai 2019 unterzeichnetes Dekret, mit dem er einen Nationalen Notstand ausrief und Geschäfte zwischen US-Unternehmen und ausländischen Konzernen verbot, die die nationale Sicherheit der USA gefährden könnten.

Ein Toter bei Brand im Bezirk Perg

Linz - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Allerheiligen im Mühlkreis (Bezirk Perg) ist am Mittwochabend ein 67-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er wurde von der Feuerwehr leblos im Haus gefunden und geborgen. Reanimationsversuche durch ein Notarztteam blieben allerdings erfolglos. Die Brandursache war zunächst unbekannt, wie die Polizei mitteilte. Ein 63-jähriger Untermieter wurde verletzt.

