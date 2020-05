Kulturveranstaltungen ab 29. Mai wieder möglich

Wien - Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober haben am Freitag einen Stufenplan für die weitere Wiederaufnahme von Aktivitäten im Kulturbereich vorgestellt. Ab 29. Mai werden Indoor- wie Outdoor-Veranstaltungen mit bis zu 100 Besuchern möglich, ab 1. Juli bis zu 250 Besucher. Zum gleichen Zeitpunkt sollen auch die Kinos geöffnet werden. Mit 1. August soll "ein ganz großer Schritt" erfolgen: Erlaubt sind Veranstaltung mit bis zu 500 Besuchern, bei Vorliegen eines speziellen Sicherheitskonzepts sind auch Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Besuchern erlaubt.

Bregenzer Festspiele stehen vor der Absage

Bregenz - Die Bregenzer Festspiele stehen vor der Absage. Nach APA-Informationen wird das Festival erstmals seit 1946 heuer nicht stattfinden. Laut der Pressekonferenz der Bundesregierung sind ab 1. August Veranstaltungen bis zu 1.000 Besucher erlaubt - für die Festspiele keine Perspektive. In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz werden die Verantwortlichen am Freitag das Aus für 2020 verkünden.

Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek tritt zurück

Wien - Kunst- und Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) hat am Freitag ihren Rücktritt bekannt gegeben. Sie habe im Laufe der Woche gemerkt, dass die Unzufriedenheit und Enttäuschung im Kulturbereich trotz ihrer Bemühungen "nicht geringer wurde" und sie "keine positive Wirkung mehr erzielen konnte", sagte sie in einer persönlichen Erklärung. "Ich mache Platz für jemanden anderen", sagte Lunacek. Ihre Nachfolgerin wird Anfang nächster Woche präsentiert. Die Opposition drängt nun auf klare Perspektiven für den Kulturbereich.

Corona-Notstandsbefugnis in Ungarn soll Ende Mai enden

Budapest/Brüssel - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat ein Ende der umstrittenen Sonderbefugnisse seiner Regierung in der Coronakrise in Aussicht gestellt. Er rechne damit, dass die Regierung ihre Notstandsbefugnis mit Ende Mai ans Parlament zurückgibt, sagte Orban am Freitag. Mit dem Notstandsgesetz hatte sich das von Orbans rechtskonservativer Fidesz kontrollierte ungarische Parlament selbst entmachtet.

EU-Parlament fordert zwei Billionen Euro an Coronahilfen

Brüssel - Das EU-Parlament hat ein Finanzpaket für den Wiederaufbau nach der Coronakrise im Umfang von zwei Billionen Euro gefordert. Eine breite Mehrheit von 505 zu 119 Stimmen und 69 Enthaltungen nahm am Freitag eine entsprechende Entschließung an. Enthalten darin ist auch eine Warnung an die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten, die Vorgaben der Abgeordneten ernst zu nehmen, andernfalls drohe ein Veto.

Arbeiterkammer fordert "Hilfspaket für Eltern" im Sommer

Wien - Laut einer für die Arbeiterkammer durchgeführten Studie des Ifes-Instituts (316 Befragte) führen die wochenlangen Schulschließungen bei Familien zu einem Engpass bei der Kinderbetreuung. Demnach rechnet ein Drittel mit höherem Bedarf, unter Eltern von Volksschülern sind es 38 Prozent. AK-Präsidentin Renate Anderl fordert als "Hilfspaket für Eltern" flächendeckende, beitragsfreie Ferienangebote.

Gastronomie ist wieder geöffnet

Wien - Die Vorfreude war groß: Endlich durften am Freitag die gastronomischen Betriebe unter speziellen Vorgaben wieder öffnen. Wegen des derzeit in Österreich verbreiteten kühlen Regenwetters kam es aber bis zum frühen Nachmittag vorerst nicht zu einem Ansturm auf die Lokale. "Es herrscht eher Zurückhaltung als Euphorie", erklärte etwa Berndt Querfeld, Chef des Caf� Landtmann in Wien gegenüber der APA.

