Kulturveranstaltungen ab 29. Mai wieder möglich

Wien - Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober haben am Freitag einen Stufenplan für die weitere Wiederaufnahme von Aktivitäten im Kulturbereich vorgestellt. Ab 29. Mai werden Indoor- wie Outdoor-Veranstaltungen mit bis zu 100 Besuchern möglich, ab 1. Juli bis zu 250 Besucher. Zum gleichen Zeitpunkt sollen auch die Kinos geöffnet werden. Mit 1. August soll "ein ganz großer Schritt" erfolgen: Erlaubt sind Veranstaltung mit bis zu 500 Besuchern, bei Vorliegen eines speziellen Sicherheitskonzepts sind auch Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Besuchern erlaubt.

Bregenzer Festspiele abgesagt

Bregenz - Das Coronavirus hat nun auch die Bregenzer Festspiele in die Knie gezwungen. Die Festival-Saison 2020 ist am Freitagnachmittag offiziell abgesagt worden, nachdem zu Mittag die Bundesregierung die Rahmenbedingungen für Kulturveranstaltungen in den nächsten Monaten skizziert hatte. Damit werden die Bregenzer Festspiele heuer zum ersten Mal seit ihrer Gründung im Jahr 1946 nicht stattfinden. Die Salzburger Festspiele werden heuer in abgespeckter Form stattfinden.

Gastro-Öffnung wegen Schlechtwetters mit wenig Euphorie vollzogen

Wien/Klagenfurt/Salzburg - Das hätte sich die heimische Gastroszene wohl anders gewünscht: Österreichweit ist die Wiederöffnung von Caf�s, Restaurants, Gasthäusern und Co am Freitag vom Regen und tiefen Temperaturen gebremst worden. Ins Wasser gefallen ist die Wiedereröffnung aber auch nicht - denn sehr wohl kamen überall Menschen zusammen, um wieder einmal im Lokal gemeinsam Zeit zu verbringen und sich bewirten zu lassen. Vor allem zeigten sich die Wirte nach dem 59 Tage langen Corona-Stillstand optimistisch.

Grenzöffnung: Kurz sieht derzeit noch "keine Perspektive" mit Italien

Linz - Die Bundesregierung peilt eine Grenzöffnung an, soweit es das Infektionsgeschehen zulässt. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach der Landeshauptleutekonferenz am Freitag in Linz betont. Man sei in guten Gesprächen mit mehreren Ländern. Mit Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz seien ab Freitag deutliche Erleichterungen vereinbart. "Noch keine Perspektive" gebe es aber leider mit Italien.

Corona-Notstandsbefugnis in Ungarn soll Ende Mai enden

Budapest/Brüssel - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat ein Ende der umstrittenen Sonderbefugnisse seiner Regierung in der Coronakrise in Aussicht gestellt. Er rechne damit, dass die Regierung ihre Notstandsbefugnis mit Ende Mai ans Parlament zurückgibt, sagte Orban am Freitag. Mit dem Notstandsgesetz hatte sich das von Orbans rechtskonservativer Fidesz kontrollierte ungarische Parlament selbst entmachtet.

Menschenhändlerring zwang in Wien Frauen in Prostitution

Wien/Giurgiu - Ein Menschenhändlerring soll seit 2012 von Rumänien aus 28 Frauen zur Prostitution gezwungen haben. Etwas mehr als die Hälfte der Opfer ist laut Polizei in Wien zur Sexarbeit genötigt worden. Drei Männer, die für die Umtriebe in Österreich verantwortlich sein sollen, und 19 weitere Verdächtige wurden in Rumänien festgenommen. Bei zwei Hausdurchsuchungen in Wien wurde Beweismaterial sichergestellt.

LASK absolvierte vier Mannschafstrainings verbotenerweise

Linz - Der LASK hat am Freitag zugegeben, trotz der Corona-Beschränkungen vier Mannschafstrainings absolviert zu haben. "Wir haben viermal trainiert, wo wir die Abstandsregeln nicht eingehalten haben", bestätigte Vizepräsident Jürgen Werner auf einer Pressekonferenz. Der Senat 1 der Liga hatte am Mittwoch ein Verfahren gegen den Club eingeleitet, nachdem Videos von einer der Einheiten aufgetaucht waren.

